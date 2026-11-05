Lucian și Ema Viziru, interviu savuros! Care este secretul relației lor: „N-are nicio problemă să-i iau fața”

Lucian Viziru și soția sa au oferit un interviu savuros, în care au vorbit deschis unul despre celălalt. Cei doi au demonstrat că umorul este nelipsit din relația lor și au dezvăluit cum se văd reciproc, dar și cum s-a adaptat soția actorului la lumea mondenă!

Povestea dintre Lucian Viziru și Ema a început încă din perioada liceului, când cei doi erau colegi de bancă. Relația lor a evoluat frumos, cei doi devenind soț și soție în 2010. Un an mai târziu, în februarie 2011, familia lor s-a mărit odată cu venirea pe lume a fiului lor, Mihai Adrian, ajuns între timp la vârsta adolescenței. Au împărțit numeroase momente și provocări, inclusiv experiența de a locui în Germania, iar astăzi continuă să fie uniți atât în viața personală, cât și în plan profesional.



Lucian și Ema Viziru, interviu savuros! Care este secretul relației lor



Ema Viziru a vorbit despre felul în care s-a integrat în lumea mondenă și despre sprijinul pe care l-a primit din partea soțului său. Aceasta a povestit că Lucian a avut grijă să o facă să se simtă mereu parte din cuplu, nu doar o persoană care îl însoțește la evenimente. Atitudinea lui a ajutat-o să capete încredere și să se bucure de aparițiile publice, pe care le tratează ca pe experiențe trăite împreună.



„În primul rând, Lucian nu m-a făcut niciodată să mă simt ca și cum aș fi o invitată sau un simplu plus unu al lui. Întotdeauna mi-a dat, încă de când ne-am cunoscut, inclusiv la petreceri mondene și la emisiuni, sentimentul că suntem împreună acolo. Eu am repetat-o și o spun în continuare: dacă nu am nimic de spus, nu apar. Acum suntem la o petrecere, suntem cuplul Lucian Viziru, ne distrăm, râdem, dăm interviuri.”

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Lucian Viziru și soția sa, Ema, au fost întâlniți de reporterii Spynews.ro la un eveniment monden, unde au acceptat să răspundă cu mult umor întrebărilor noastre. Am vrut să descoperim cum se percep cei doi în viața de cuplu, ce calități admiră unul la celălalt și care sunt acele trăsături ce îi definesc cel mai bine.



Ema Viziru: „Mai întâi de toate, este un tip prea modest pentru toate realizările pe care le are și nu o să mă opresc niciodată din a spune asta. Este campion mondial școlar, este primul band boy, boy band...”

Lucian Viziru: „Zici că e ca și cum ai vorbit despre tine.”

Ema Viziru: „Da, nu, nu este adevărat! Nu este adevărat că poate, Doamne ferește, mâine divorțăm. Nu, deci ai prea multe calități ca să fii atât de modest, da? Inclusiv cu TikTok-ul pe care îl face în momentul acesta, este numărul unu după șase luni, este numărul unu. N-are, zic, n-are buze, n-are nimic, da, este un bărbat care creează conținut. Nu, deci lui Lucian îi este suficient să-și dorească să facă ceva, pentru că, în momentul în care își dorește să facă acel lucru, îl duce la excelență. Punct.”

După ce Ema a vorbit cu multă apreciere despre soțul său, a venit momentul ca și Lucian Viziru să dezvăluie ce îl atrage cel mai mult la partenera lui. Actorul ne-a povestit ce calități admiră la Ema, dar și ce aspect consideră că nu o pune întotdeauna într-o lumină favorabilă, oferind, ca de obicei, un răspuns plin de umor!



Lucian Viziru: „Este blondă, este frumoasă și devreme acasă. Nu... Sunt multe, o grămadă. Prea multe. Prima care îmi vine în minte este inteligența. Și aici nu e neapărat o chestie care pe mine mă avantajează! Dar așa mi-am dorit eu și ea de aici, Luciane. Și gătește bine, este probabil cel mai sufletist om din lume, cel mai sufletist om pe care îl cunosc eu.”

Ema Viziru: „Dar, mă, lumea spune că sunt îngâmfată, că sunt elitistă, că sunt plină de fițe.”

Lucian Viziru: „Asta vine la pachet, știi? Cu sufletul mare. Adică, în momentul în care o calci pe coadă, s-a transformat la 180°.”



Momentul savuros a continuat atunci când reporterul Spynews.ro a observat că Ema atrage mai mult atenția decât Lucian în postările de pe rețelele de socializare. Actorul nu s-a lăsat deranjat de remarcă, ci a tratat totul cu umor, mărturisind că nu l-ar deranja deloc să stea mereu în umbra soției sale. La rândul ei, Ema a primit declarația ca pe un compliment, subliniind că o astfel de atitudine spune multe despre echilibrul, respectul și susținerea care există în relația lor.



Lucian Viziru: „Da, da, da. Mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc, mulțumesc. Ă, da, așa să fie. Doamne ajută! De acum încolo să stau o viață întreagă, cât o mai trăi pe pământul ăsta, în umbra ei. Așa mi-aș dori.”

Ema Viziru: „Vezi, ce frumos? Ăsta este cel mai mare compliment, până la urmă, în ziua de azi, din partea unui bărbat din România, da? N-are nicio problemă să-i iau fața. Nu că mi-aș dori lucrul ăsta, dar îmi arată că se poate să ai o relație de la egal la egal.”

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