35 de noi celebrități își primesc steaua pe Hollywood Walk of Fame

Camera de Comerţ de la Hollywood a anunțat numele următoarelor celebrități care vor avea câte o stea pe Hollywood Walk of Fame.

Hollywood Walk of Fame se ”îmbăgățește” cu încă 35 de nume noi. Artiştii au fost aleşi în cinci categorii: actori şi actriţe de film, seriale TV şi teatru, personalităţi ale artelor spectacolului, muzicieni renumiţi şi sportivi remarcabili.

Cine este inclus pe lista de 35 de celebrități care vor avea o stea pe Hollywood Walk of Fame

A venit rândul a 35 de noi celebrităţi să îşi primească prestigioasa stea pe cel mai celebru trotuar din Los Angeles, Walk of Fame. Conform news.ro, anunțul a fost făcut miercuri de Camera de Comerţ de la Hollywood.

Noua listă îl include pe Timothée Chalamet, care la doar 29 de ani şi-a demonstrat talentul în ultimii ani în „Interstellar”, „Dune”, „The Daughters of Doctor March”, „Call Me by Your Name”, „The French Dispatch”, „Wonka” şi „A Perfect Stranger”.

Actriţa Demi Moore, nominalizată anul acesta la primul său Oscar pentru interpretarea lui Elisabeth Sparkle în fabula horror „Substanţa”, actorul Rami Malek, transformat în Freddie Mercury în „Bohemian Rhapsody”, şi cântăreaţa Miley Cyrus, al cărei al nouălea album tocmai a fost lansat, vor fi, de asemenea, omagiaţi anul viitor.

Aceasta din urmă s-a grăbit să împărtășească vestea bună și să transmită câteva gânduri: „Când am venit prima dată în Los Angeles, familia mea era cazată într-un hotel de pe Hollywood Boulevard, iar eu obişnuiam să ies noaptea târziu cu tatăl meu, când nimeni nu mă recunoştea. Să fiu imortalizată astăzi pe acest bulevard legendar, înconjurată de legende care m-au inspirat, este ca un vis. Acest moment va rămâne cu mine pentru totdeauna” a scris ea pe Instagram.

Actorii Emily Blunt, Rachel McAdams, Sarah Michelle Gellar, Marion Cotillard, Stanley Tucci, Molly Ringwald, cineastul Chris Colombus, regretatul regizor Tony Scott şi pictorul Carlo Rambaldi sunt, de asemenea, printre norocoşii beneficiari.

La fel ca şi baschetbalistul Shaquille O'Neal, o legendă în Statele Unite, care, în afară de terenurile unde a strălucit atât de mult, şi-a făcut simţită prezenţa în peste douăzeci de filme.