Cât de mare a crescut fiica Mădălinei Ghenea. Charlotte seamănă izbitor cu mama sa

Mădălina Ghenea este foarte discretă în ceea ce privește viața personală, însă nu-și poate ascunde fericirea când este alături de fiica sa. Iată cât de mult seamănă cele două.

Mădălina Ghenea este foarte discretă în ceea ce privește viața sa privată. Modelul a devenit mamă acum opt ani, iar de atunci este cât se poate de atentă la tot ce i-ar putea face rău fiicei sale, Charlotte.

De-a lungul timpului, vedeta a postat doar câteva fotografii cu micuța. Cu toate acestea, imaginile apărute în presă arată o asemănare izbitoare între cea mică și mama sa.

Cât de mult a crescut Charlotte, fiica Mădălinei Ghenea

Recent, Charlotte a împlinit 8 ani, iar mama sa, contrar obiceiului, a postat câteva fotografii și detalii de la petrecerea organizată cu această ocazie.

Din fotografiile postate a reieșit că micuța este fan Sailor Moon, decorațiunile, costumele și tortul respectând această tematică.

De asemenea, se poate vedea asemănarea izbitoare dintre cele două, dar și cu mama modelului. În trecut, Mădălina a mai postat imagini cu mama și fiica sa, iar gena mamei sale pare să fi trecut și la nepoată.

„Eu sunt mereu cu familia mea, locuiesc cu familia mea și pot să spun în momentul în care am devenit mamă cumva, am devenit fiică (…) în momentul în care am devenit mamă, am redescoperit ce înseamnă să fiu acasă cu mama în fiecare zi și e superb.

Acum simt că, în sfârșit, am ajuns la un rezultat pe care mi-l doream de fiecare dată când călătoream. Înainte mi-era foarte dor de casă, mi-era dor de ai mei, aș fi vrut să le arăt și lor măcar bucățele din meseria mea, din realitatea pe care o trăiesc de atâția ani. Acum pot, acum reușesc să împart foarte bine și cariera, și timpul care de fiecare dată este o prioritate pentru mine, timpul petrecut cu fiica mea și cu părinții mei, cu familia.

Eu sunt și mamă, și tată, și mi-am dorit-o foarte mult. Este marea mea realizare, este cel mai important proiect al meu, pentru că este un proiect, cu siguranță”, declara actrița pentru Antena Stars în urmă cu ceva timp.

Viața alături de fiica sa o împlinește. Totodată, în plan profesional, Mădălina Ghenea se bucură de succes atât ca model, cât și ca actriță.