A părăsit familia regală pentru un om de rând. Cine este Prințesa care se iubește cu un bărbat mai tânăr decât ea

O Prințesă europeană a părăsit familia regală pentru a-și urma dragostea. Iată povestea sa de viață.

O Prințesă și-a urmat inima și a renunțat la titlurile nobiliare. Ea s-a căsătorit cu un om de rând și și-a construit o nouă viață departe de țara de origine.

Prințesa care a părăsit palatul pentru dragostea vieții sale

Prințesa Alexia a Greciei este primul copil al monarhilor eleni, Regele Constantin şi Regina Anne-Marie. Aceasta a trăit departe de Atena și întotdeauna a dorit să ducă o viață departe de ochii publicului, mai ales după ce părinții săi au fost nevoiți să ia calea exilului, în 1974, de la Copenhaga la Roma, ca mai apoi să locuiască în Londra.

Prințesa Alexia și-a petrecut tinerețea în Barcelona, având-o alături pe verișoara sa, Infanta Cristina. Cele două au avut întotdeauna o relație extrem de strânsă.

„Nu am ajuns să locuim împreună, pentru că nu s-a ivit ocazia, nu pentru că nu am fi vrut. Ea locuia cu o prietenă și eu cu alta, dar ne vedeam foarte des. A fost o perioadă foarte frumoasă”, a declarat Prințesa, conform unei surse.

Aceasta a avut profesori privați de origine greacă, iar la 18 ani a ales să studieze Istoria. După absolvirea facultății, a început un masterat în Pedagogie.

În 1992, s-a stabilit în Barcelona, unde a studiat și a lucrat cu copiii de la Asociația Sindromului Down.

Tot acolo, Prințesa Alexia s-a îndrăgostit de un spaniol de rând, Carlos Morales. Acesta este arhitect și este mai tânăr decât ea cu șase ani.

De asemenea, în 1994, acesta era foarte iscusit ca navigator și era încă student la Arhitectură. Cu toate că provenea dintr-o familie din clasa de mijloc, iar Prințesa Alexia era o ”partidă” bună pentru oricare dintre tinerii cu sânge albastru, cei doi s-au îndrăgostit.

Nu au avut dificultăți în oficializarea relației, dat fiind că foștii monarhi eleni l-au primit cu brațele deschise și chiar au dorit să-i cunoască părinții, originari din Insulele Canare. Tatăl lui Carlos era funcționar public, în timp ce mama sa era casnică.

„Părinții mei au vrut să vină în Lanzarote să-i cunoască înainte de a ne căsători. A fost foarte distractiv, singura complicație a fost limba, pentru că eu şi Carlos trebuia să le traducem tot timpul”, relata Prințesa.

Prințesa Alexia și Carlos Morales s-au căsătorit pe 9 iulie 1999 și au împreună patru copii.

Cu toate acestea, presa a fost cea care i-a persecutat și i-a făcut să părăsească Barcelona, orașul în care s-au cunoscut și în care le-au venit pe lume două fiice, Arrieta și Ana Maria. Tânăra familie s-a stabilit în Lanzarote, insula de unde provine Carlos Morales.

„Hărțuirea din Barcelona era puțin copleșitoare. Erau chiar și jurnaliști care ne răscoleau coșul de gunoi”, a mai povestit Alexia.

Prințesa a renunțat la orice posibilitate de mariaj strategic pentru a se căsători cu iubirea vieții sale și au format o familie deosebită. În ultimii ani, aceștia au fost văzuți la evenimente majore în cadrul familiilor regale europene. Carlos Morales le-a demonstrat tuturor de-a lungul anilor că este un sprijin de nădejde pentru Prințesă, un soț și un tată devotat.

Acesta a gestionat cu discreție și demnitate fiecare întrevedere cu familia regală și și-a întreținut întotdeauna familia singur. El a deschis în Lanzarote un studio de arhitectură și a avut contracte importante, precum Palatul Congreselor sau extinderea unui port sportiv.

Deși a avut probleme în pandemie, iar ulterior a fost acuzat de ilegalități în privința contrucției propriei case, în cele din urmă justiția a decis că nu a încălcat nicio lege urbanistică. Afacerea sa dă în continuare roade.