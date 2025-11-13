Actorul Mihai Dinvale a murit la 74 de ani, fost director al Teatrului Mic din București. În ce serial de la Antena 1 a jucat el

Actorul Mihai Dinvale a murit la vârsta de 74 de ani, a anunţat Teatrul Mic.

Lumea teatrului românesc este din nou în doliu. Actorul și regizorul Mihai Dinvale, o figură emblematică a scenei românești și fost director al Teatrului Mic din București, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani.

Actorul Mihai Dinvale a murit la 74 de ani, fost director al Teatrului Mic din București. Ce roluri importante a avut pe scenă și în ce serial de la Antena 1 a apărut

Cu o carieră care s-a întins pe parcursul a peste patru decenii, Mihai Dinvale a fost un artist dedicat, apreciat pentru profundimea interpretărilor sale, discreția și eleganța cu care și-a construit fiecare rol, potrivit news.ro.

"Cu infinită tristeţe ne despărţim de marele actor şi fost director al Teatrului Mic, Mihai Dinvale!", a scris instituţia teatrală pe Facebook, confirmând pierderea unuia dintre cei mai respectați oameni de teatru ai generației sale.

Mihai Dinvale, unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori români, s-a alăturat distribuției comediei romantice Lasă-mă, îmi place! Camera 609, proiect semnat Ruxandra Ion şi Dream Film Production, în 2023 și a jucat un rol impresionant.

În serial, Mihai Dinvale l-a interpretat pe Prof. Dr. Eduard Trandafir, fratele Violetei Pop (Emilia Popescu).

Mihai Dinvale s-a născut la 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș, și a urmat Liceul de Muzică din Timișoara, continuând apoi studiile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Talentul său a fost remarcat încă din primii ani de activitate, devenind rapid unul dintre actorii reprezentativi ai Teatrului Mic și Teatrului Foarte Mic, instituții în care a jucat zeci de roluri memorabile.

De-a lungul carierei sale, Mihai Dinvale a fost mai mult decât un interpret – a fost un creator de lumi, un actor capabil să treacă cu naturalețe de la tragedie la comedie, de la personaje istorice la figuri moderne, surprinzând prin subtilitate și rafinament.

Roluri memorabile pe care Mihai Dinvale le-a avut

Dinvale a dat viață unei impresionante galerii de personaje. Printre cele mai apreciate roluri se numără Timofei în „Balul absolvenţilor” (1972), Andrea Sarti în „Galileo Galilei” (1975), Karl în „Diavolul şi bunul Dumnezeu” (1981), Henric Duce de Richmond în „Richard III” (1983), Tipătescu în „O scrisoare pierdută” (1988) și Antonio în „Neguţătorul din Veneţia” (2000).

De asemenea, a interpretat personaje complexe în spectacole precum „Maestrul şi Margareta”, „Mătrăguna”, „Copiii soarelui”, „Spionul balcanic”, „Furtuna”, „Băieţii de aur” sau „Profesiunea Doamnei Warre”. Fiecare dintre aceste apariții a fost marcată de aceeași intensitate și devotament care i-au definit întreaga carieră.

Director și vizionar al Teatrului Mic

În calitate de director al Teatrului Mic, Mihai Dinvale a promovat o viziune artistică bazată pe respectul pentru actor și apropierea de public, sprijinind generații tinere de artiști și montând spectacole care au devenit repere culturale. Sub conducerea sa, teatrul a continuat tradiția valorilor autentice, păstrând totodată deschiderea către forme noi de expresie scenică.

Pentru întreaga sa activitate, Mihai Dinvale a fost distins cu Premiul UNITER pentru contribuții remarcabile în teatru, o recunoaștere a unei cariere în care pasiunea, profesionalismul și demnitatea au fost constante.

Plecarea sa lasă un gol imens în lumea teatrului românesc, dar și o moștenire artistică ce va continua să inspire generații de actori. Mihai Dinvale rămâne în memoria publicului ca un artist rafinat, discret, profund, un om care a iubit scena până în ultima clipă.