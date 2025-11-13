Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Actorul Mihai Dinvale a murit la 74 de ani, fost director al Teatrului Mic din București. În ce serial de la Antena 1 a jucat el

Actorul Mihai Dinvale a murit la 74 de ani, fost director al Teatrului Mic din București. În ce serial de la Antena 1 a jucat el

Actorul Mihai Dinvale a murit la vârsta de 74 de ani, a anunţat Teatrul Mic.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 12:23 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 13:30
Galerie
Actorul Mihai Dinvale a murit la 74 de ani, fost director al Teatrului Mic din București. Ce roluri importante a avut pe scenă | antena 1

Lumea teatrului românesc este din nou în doliu. Actorul și regizorul Mihai Dinvale, o figură emblematică a scenei românești și fost director al Teatrului Mic din București, s-a stins din viață la vârsta de 74 de ani.

Actorul Mihai Dinvale a murit la 74 de ani, fost director al Teatrului Mic din București. Ce roluri importante a avut pe scenă și în ce serial de la Antena 1 a apărut

Cu o carieră care s-a întins pe parcursul a peste patru decenii, Mihai Dinvale a fost un artist dedicat, apreciat pentru profundimea interpretărilor sale, discreția și eleganța cu care și-a construit fiecare rol, potrivit news.ro.

"Cu infinită tristeţe ne despărţim de marele actor şi fost director al Teatrului Mic, Mihai Dinvale!", a scris instituţia teatrală pe Facebook, confirmând pierderea unuia dintre cei mai respectați oameni de teatru ai generației sale.

Articolul continuă după reclamă

Mihai Dinvale, unul dintre cei mai apreciați și îndrăgiți actori români, s-a alăturat distribuției comediei romantice Lasă-mă, îmi place! Camera 609, proiect semnat Ruxandra Ion şi Dream Film Production, în 2023 și a jucat un rol impresionant.

În serial, Mihai Dinvale l-a interpretat pe Prof. Dr. Eduard Trandafir, fratele Violetei Pop (Emilia Popescu).

Citește și: Mihai Dinvale se alătură distribuției comediei romantice Lasă-mă, îmi place! Camera 609

Mihai Dinvale s-a născut la 26 decembrie 1950, la Târgu Mureș, și a urmat Liceul de Muzică din Timișoara, continuând apoi studiile la Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale” din București. Talentul său a fost remarcat încă din primii ani de activitate, devenind rapid unul dintre actorii reprezentativi ai Teatrului Mic și Teatrului Foarte Mic, instituții în care a jucat zeci de roluri memorabile.

De-a lungul carierei sale, Mihai Dinvale a fost mai mult decât un interpret – a fost un creator de lumi, un actor capabil să treacă cu naturalețe de la tragedie la comedie, de la personaje istorice la figuri moderne, surprinzând prin subtilitate și rafinament.

Roluri memorabile pe care Mihai Dinvale le-a avut

Dinvale a dat viață unei impresionante galerii de personaje. Printre cele mai apreciate roluri se numără Timofei în „Balul absolvenţilor” (1972), Andrea Sarti în „Galileo Galilei” (1975), Karl în „Diavolul şi bunul Dumnezeu” (1981), Henric Duce de Richmond în „Richard III” (1983), Tipătescu în „O scrisoare pierdută” (1988) și Antonio în „Neguţătorul din Veneţia” (2000).

De asemenea, a interpretat personaje complexe în spectacole precum „Maestrul şi Margareta”, „Mătrăguna”, „Copiii soarelui”, „Spionul balcanic”, „Furtuna”, „Băieţii de aur” sau „Profesiunea Doamnei Warre”. Fiecare dintre aceste apariții a fost marcată de aceeași intensitate și devotament care i-au definit întreaga carieră.

Citește și: Unde va fi înmormântat Horia Moculescu în Capitală. Ce loc special va avea marele compozitor

Director și vizionar al Teatrului Mic

În calitate de director al Teatrului Mic, Mihai Dinvale a promovat o viziune artistică bazată pe respectul pentru actor și apropierea de public, sprijinind generații tinere de artiști și montând spectacole care au devenit repere culturale. Sub conducerea sa, teatrul a continuat tradiția valorilor autentice, păstrând totodată deschiderea către forme noi de expresie scenică.

Pentru întreaga sa activitate, Mihai Dinvale a fost distins cu Premiul UNITER pentru contribuții remarcabile în teatru, o recunoaștere a unei cariere în care pasiunea, profesionalismul și demnitatea au fost constante.

+3
Mai multe fotografii

Plecarea sa lasă un gol imens în lumea teatrului românesc, dar și o moștenire artistică ce va continua să inspire generații de actori. Mihai Dinvale rămâne în memoria publicului ca un artist rafinat, discret, profund, un om care a iubit scena până în ultima clipă.

Unde va fi înmormântat Horia Moculescu în Capitală. Ce loc special va avea marele compozitor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală Cum a reacționat soția lui Gabi Tamaș după succesul din Asia Express. Mesajul Ioanei după finală
Observatornews.ro Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo Insula grecească cu doar 24 de locuitori, gata să-i plătească cu 18.000€ pe cei care decid să se mute acolo
Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu” Trump l-a întrebat pe preşedintele sirian, la Casa Albă, câte soţii are: „Cu voi, băieţi, niciodată nu știu”

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 3 Insule noi, din 20 noiembrie în AntenaPLAY! Povești pline de pasiune, trăiri intense și destinații fierbinți. Nu rata show-urile fenomen!
Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Cât de mult a crescut nepoțelul Monicăi și al lui Leonard Doroftei. Foștii concurenți Power Couple sunt în culmea fericirii
Cât de mult a crescut nepoțelul Monicăi și al lui Leonard Doroftei. Foștii concurenți Power Couple sunt în...
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei
A pierdut aproape 9 kilograme cu Ozempic, dar își mai dorește să slăbească. Transformarea incredibilă a vedetei Catine.ro
O participantă la Miss Chile a surprins publicul cu o interpretare aparte la proba talentelor: „Un refugiu, o sursă de putere”
O participantă la Miss Chile a surprins publicul cu o interpretare aparte la proba talentelor: „Un refugiu, o...
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri
Burak Özçivit și Fahriye Evcen au petrecut timp de calitate alături de copii. Cum s-au fotografiat actorii celebri Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro
Cum a fost săltată din pat „Zeița Bogăției”, creierul unei fraude cu criptomonede 6,2 miliarde de euro Libertatea.ro
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl doboară pe Putin
Un expert britanic a descoperit găselnița Kievului: Cel mai bun contraatac al Ucrainei, lovitura care îl... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero Ferrari: „Următorul pas în carieră”
Romina Gingașu s-a întors pe băncile facultății. La ce universitate de top studiază soția miliardarului Piero... Elle
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors în România. PAPARAZZI
Mădălina Ghenea, apariție care îți taie respirația! Primele declarații ale actriței, după ce s-a reîntors... Spynews.ro
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a președintelui
Previziuni sumbre pentru Nicușor Dan, pentru finalul anului! Carmen Harra a vorbit despre data de naștere a... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok
Pui cu legume în stil asiatic. Rețetă preparată la wok HelloTaste.ro
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar drumurile sunt din pământ
Un sat din România cu 14 oameni are pistă asfaltată de biciclete care trece prin pădurea cu lupi și urși, dar... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 noiembrie 2025. Berbecii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele ÎCCJ, Lia Savonea
ONG-urile #rezist, mișcare la 180 de grade. Se organizează un protest antijustiție. Ținta – președintele... Jurnalul
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă
Ce înseamnă când visezi că zbori, că plângi sau că te pierzi. Mesaje din subconștient la care să fii atentă Kudika
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă
Cât va fi pensia ta dacă ai avut un salariu mediu brut de 6.000 de lei. Exemplu de calcul după noua formulă Playtech
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara
Doliu în lumea teatrului românesc. A murit unul dintre cei mai importanți actori de la Teatrul Nottara Redactia.ro
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială
Imagini cu primul robot umanoid dezvoltat de Rusia în timp ce se prăbuşeşte pe scenă la prezentarea oficială Observator
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie
Remedii naturale pentru nasul înfundat. Ce să faci când nu mai poți să respiri cum trebuie MediCOOL
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant
Cele mai bune condimente pentru carnea de porc. Cu ce să o aromatizezi ca să aibă gust ca la restaurant HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii
30 de lucruri mărunte și gesturi care înseamnă mult pentru copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat
Lansarea Grand Theft Auto 6 a fost amânată din nou. Când ar ajunge pe piață jocul mult așteptat UseIT
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală
Burgeri de sfeclă roșie cu orez. Fragezi, colorați și plini de savoare vegetală Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x