Unde va fi înmormântat Horia Moculescu în Capitală. Ce loc special va avea marele compozitor

Moartea marelui compozitor Horia Moculescu, survenită miercuri dimineață, 12 noiembrie 2025, la ora 04:30, a lăsat un gol imens în lumea muzicii românești.

Publicat: Joi, 13 Noiembrie 2025, 12:14 | Actualizat Joi, 13 Noiembrie 2025, 12:19
Unde va fi înmormântat Horia Moculescu în Capitală. Ce loc special va avea marele compozitor

Compozitorul, pianistul și omul de televiziune Horia Moculescu a murit la vârsta de 88 de ani, la ora 04:30, după o luptă grea cu problemele de sănătate.

Unde va fi înmormântat Horia Moculescu în Capitală. Ce loc special va avea marele compozitor

Artistul se afla internat în stare gravă la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală, unde medicii au făcut eforturi disperate pentru a-l menține în viață. În ultimele zile, compozitorul fusese intubat, din cauza unor complicații pulmonare severe. Din păcate, organismul său slăbit nu a mai rezistat.

Moartea lui Horia Moculescu lasă în urmă un gol imens în sufletele celor care l-au iubit și l-au admirat. Familia trece prin momente extrem de dificile și se pregătește să îl conducă pe ultimul drum. Totuși, rudele se confruntă cu o problemă neașteptată – locul de veci.

Potrivit unor surse din administrația bucureșteană, pe Aleea Artiștilor din Cimitirul Bellu nu mai există locuri disponibile. În aceste condiții, cel mai probabil, Horia Moculescu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu, pe un loc care aparține Uniunii Compozitorilor, potrivit cancan.ro.

„Cel mai probabil, Horia Moculescu va fi înmormântat în Cimitirul Bellu din Capitală, pe locurile care aparțin Uniunii Compozitorilor”, au precizat surse din administrația Capitalei, potrivit publicației citată mai sus.

În ultimii ani, starea de sănătate a maestrului s-a deteriorat vizibil. Acesta era nevoit să se deplaseze în scaun cu rotile și fusese internat de mai multe ori în spital. Cu toate acestea, Horia Moculescu a rămas mereu aproape de public și de muzică, domeniu în care a activat zeci de ani și în care a creat numeroase melodii devenite nemuritoare.

Compozitorul a colaborat de-a lungul carierei sale cu cei mai mari artiști ai muzicii românești, fiind totodată o prezență carismatică în televiziune, unde a fost pianist, compozitor și prezentator.

