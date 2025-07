Ada Galeș, prima reacție după operație. Cum se simte actrița și ce a transmis familiei și celor apropiați

Ada Galeș a postat primul mesaj după ce a dezvăluit că a fost diagnosticată cu o boală gravă. Iată ce a transmis fosta concurentă de la America Express.

Ada Galeș a anuțat în urmă cu câteva zile că a fost diagnosticată cu cancer. Aceasta a fost operată pentru a patra oară, iar de pe patul de spital a transmis un mesaj puternic.

Care a fost prima reacție a Adei Galeș după operația de cancer

Medicii au descoperit o tumoră pe cerul gurii la Ada Galeș. Aceasta a suferit a patra operație și a decis să transmită un mesaj tutror urmăritorilor săi. Ea a postat mesajul respectiv pe rețelele de socializare.

Conform declarațiilor actriței, forma de cancer de care suferă fosta concurentă America Express este una puțin invazivă. De asemenea, a fost descoperită la timp, ceea ce le-a permis medicilor să acționeze rapid și eficient, dându-i astfel mai multe șanse actriței.

Aceasta trece prin momente dificile, în care nevoia de a se înțelege și redescoperi se îmbină cu teama în ceea ce privește sănătatea și viitorul.

„O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul „cancer” e normal. Bref, am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez, fie mă pregătesc de a 4-a operație, pe 23 iulie, fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea.

Eu sunt bine.

Și dacă tu vrei să îmi spui ceva,

Spune-mi ce vei face azi sau mâine,

Poetic, subtil și profund pentru tine.

Poate să fie și doar un gând”, împărtășea Ada Galeș vestea tulburătoare cu urmăritorii săi.

În cursul zilei de miercuri, 23 iulie, aceasta a suferit a patra operație, care după spusele sale, a decurs bine. Din mesajul postat pe rețelele de socializare, Ada Galeș pare să fie optimistă și să aiba speranța unei recuperări complete.

„Operația a decurs foarte bine. Am medici extraordinari pentru care nu am destule cuvinte de laudă, dar le voi găsi. Mulțumesc pentru toată iubirea pe care am primit-o de la voi zilele astea, e imensă. Mulțumesc familiei, prietenilor, colegilor.

Vă iubesc. Mă adun zilele astea și vă mai scriu. Următorul substack se numește: de când m-am lăudat pe internet că nu plâng am plâns de am rupt și cred că este despre iubire, mai vedem”, a fost mesajul transmis de Ada imediat după intervenție.