Ada Galeș a fost diagnosticată cu cancer la 34 de ani. Actrița urmează să fie operată pentru a patra oară. Ce mesaj a transmis

Ada Galeș, actrița și fosta concurentă de la America Express, a fost diagnosticată cu o formă rară de cancer la vârsta de 34 de ani. Printr-un mesaj în mediul online, aceasta a supus că urmează să fie operată pentru a patra oară pe 23 iulie.

Ada Galeș a dat o veste îngrijorătoare prietenilor virtuali. Aceasta a publicat pe rețelele sociale o imagine de pe patul de spital, iar în dreptul ei o descriere copleșitoare prin care anunță că suferă de cancer.

Actrița a dezvăluit că medicii i-au găsit o tumoră pe cerul gurii și se află deja la cea de-a treia operație. Fosta concurentă de la America Express urmează să aibă o nouă intervenție chirurgicală pe 23 iulie.

Ce mesaj emoționant a transmis Ada Galeș în mediul online. Cum a dat vestea

Deși i-a fost destul de greu să vorbească despre boala cumplită, Ada Galeș și-a făcut curaj să povestească despre tot ce a simțit de când a aflat că are cancer. Actrița a avut grijă să-i liniștească pe fanii ei și să le spună că se simte bine.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Anunțul surprinzător făcut de Ada Galeș și mama ei. Ce surpriză le-au pregătit urmăritorilor: „L-am făcut pentru voi”

„Cum am vrut să scriu un jurnal „performativ” despre lăsatul de fumat și n-am mai scris că mai întâi a trebuit să învăț să vorbesc, să gândesc și să tac despre cancer. Cum speram să mă reapuc de fumat și să mă las iar și să mă chinui în văzul vostru și să mă alint

și cum am ajuns să mă uit din afară la orice moment în care am spus „eu nu pot să fac asta”, „eu nu pot să mă las de fumat” și să zâmbesc. Cum azi vă zic despre cel mai vulnerabil lucru pe care l-am putut face pentru mine zilele astea și anume: să nu plâng. Cum am crezut, cum i-am învățat pe alții, ba chiar cum mi s-a și reproșat că vulnerabilitatea înseamnă plâns,

și atunci de ce nu plâng, de ce nu mă las, ce e în neregulă cu mine.”, a început Ada Galeș să povestească pe rețelele sociale.

„O să fiu bine, am o formă mai puțin invazivă, l-am prins devreme, posibil după ultima operație să scap și de radioterapie, iar tot ce simțiți când citiți cuvântul „cancer” e normal. Am avut o tumoră pe cerul gurii și în funcție de când postez fie mă pregătesc de a 4a operație, pe 23 iulie,

fie sunt deja după. Am doctori extraordinari care merită postarea lor și o vor avea. Eu sunt bine.”, a mai adăugat fosta concurentă de la America Express.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postările actriței au generat o mulțime de like-uri și reacții din partea prietenilor virtuali. Vorbele frumoase și de încurajare nu au întârziat să își facă apariția.

Citește și: Cine e și cum arată sora Adei Galeș de la America Express sezonul 6. De ce nu și-au vorbit timp de doi ani

„Te îmbrățișez tare, Ada, cu toată prețuirea mea. ❤️”, „O să fii bine, Ada! Te iubim și îți trimitem toată energia noastră”, „Multă încredere, Ada! O să fie bine. Îți trimit numai gânduri bune” sau „Iubește fiecare celulă din tine și treci și peste provocarea asta, te rog frumos! 🤍”, au fost doar câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, Ada Galeș are toată susținerea prietenilor și a familiei în această perioadă.