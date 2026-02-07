Adevărul despre rochia care a atras atenția tuturor pe covorul roșu. Care a fost secretul apariției lui Chappell Roan

După ce artista a atras atenția tuturor pe covorul roșu cu apariția ei neașteptată, a fost dezvăluit adevărul despre rochia lui Chappell Roan.

După ce Bianca Censori a avut o apariție controversată la Premiile Grammy din 2025, acum Chappell Roan a atras atenția tuturor pe covorul roșu.

Artista a apărut într-o rochie roșu închis care îi acoperea doar partea de sub bust, scrie Daily Mail.

Mulți au crezut că rochia e prinsă de mameloanele vedetei în vârstă de 28 de ani.

Dar se pare că adevărul a fost altul și Roan a apelat la ajutorul artiștilor de efecte speciale pentru a crea iluzia vestimentară.

Adevărul despre rochia care a atras atenția tuturor pe covorul roșu

Roan a apelul la artista de efecte speciale Sasha Glasser pentru a crea mameloane protetice suficient de rezistente încât să susțină greutatea rochiei sale, creată de casa Mugler.

„Ideea a fost să nu fie chiar atât de dezgolită,” a declarat Glasser. „Nu e ca orice alt tip de proteză. Pentru că are un suport adeziv, ca un plasture, așa că nu trebuie lipit cu adeziv.”

Glasser și echipa ei, din care fac parte Malina Stearns și Chelsea Delfino, au întărit protezele pentru mameloane cu adeziv medical Telesis și cu o mică bucată de plasă, ca să se asigure că inelele nu se vor smulge.

„Am tăiat o bucată de mărimea unei monede mici, am lipit-o pe spatele protezei și apoi am trecut cercelul prin ambele, și prin proteză, și prin plasă,” a dezvăluit Glasser.

Conceptul a inclus numeroasele tatuaje false, mai ales pe spatele lui Roan, și a fost dezvoltat de stilista artistei, Genesis Webb. Aceasta i s-a alăturat pe covorul roșu la Premiile Grammy.

Cum a reacționat Chappell Roan la controversă

„Râd pentru că nici măcar nu cred că e atât de scandalos ca ținută,” a declarat Roan după valul de reacții online. „De fapt, look-ul e super tare și ciudat. Recomand să vă exercitați liberul arbitru, e chiar distractiv și un pic trăsnit.”

Aceasta nu a fost prima dată când Roan și Glasser au colaborat. În urmă cu 2 ani, Glasser i-a realizat proteza sub forma de rât de porc, pe care Roan a purtat-o la o petrecere Universal de după ceremonia oficială, pentru că „nu a fost invitată la Grammy-urile propriu-zise”.

De-a lungul carierei sale, Roan a apărut în numeroase look-uri extravagante, care fac trimitere la motive din subcultura drag, dar inspirate și din diferite perioade istorice, mai ales cea medievală.

Pentru Premiile Grammy, ea a colaborat cu Mugler, o casă de modă cunoscută pentru hainele complexe și extravagante.

În cadrul evenimentului, Roan a fost nominalizată la 2 premii Grammy, ambele pentru The Subway, dar nu a câștigat în nicio categorie. .

Cea mai recentă ținută a lui Roan continuă tendința celebrităților de a purta haine transparente și provocatoare pe covorul roșu.

Charli XCX a purtat o rochie neagră transparentă la premiile Brit din 2025. Soția lui Kanye West, Bianca Censori, a sosit la Grammy-urile din același an într-un body transparent care îi arăta toate formele.