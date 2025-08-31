Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Adrian Daminescu, revenire emoționantă după lupta cu cancerul. Cum arată și cum se simte acum cântărețul

Adrian Daminescu, revenire emoționantă după lupta cu cancerul. Cum arată și cum se simte acum cântărețul

Adrian Daminescu a câștigat Trofeul Festivalului Mamaia, la secțiunea Creație, cu o melodie interpretată de Cristina Sofia Damian, o tânără de 16 ani.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 31 August 2025, 20:15 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 12:24
Artistul a câștigat Trofeul Festivalului Mamaia la secțiunea Creație

Artistul a crezut în ea de cum a văzut-o, iar publicul a fost la fel de impresionat.

Adrian Daminescu, revenire emoționantă la Festivalul Mamaia

Adrian Daminescu a câștigat recent Trofeul Festivalului Mamaia la secțiunea Creație, cu o melodie compusă pentru o tânără de 16 ani. La festivitate, artistul a ținut un discurs emoționant și a oferit încă un moment memorabil pe scenă.

Melodia care i-a adus trofeul lui Adrian Daminescu se numește „Prima iubire ești tu” și a fost interpretată de Cristina Sofia Damian, o tânără de 16 ani. Interpretul a avut încredere atât în vocea tinerei, cât și în piesa scrisă special pentru ea.

Articolul continuă după reclamă

Duminică a avut loc Gala Laureaților, o seară cu adevărat memorabilă. Publicul a fost cucerit de recitalurile unor artiști consacrați, printre care Corina Chiriac, Nico, Andrei Ursu și Andia, cea care a închis spectacolul.

„Am avut foarte multe emoții, dar am reușit să le controlez și să cânt cu sufletul spre oameni. Îmi doresc să studiez muzica în străinătate, pe viitor. Vreau să cânt pe marile scene ale lumii”, a spus Cristina Sofia Damian, câștigătoare la Festivalul Mamaia, după ce a coborât pe scenă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Premiul pe care l-a câștigat artistul

Adrian Daminescu a revenit pe scena de la Mamaia, unde s-a bucurat de un adevărat succes. Mama Cristianei, tânăra care colaborează cu artistul, a fost la rândul ei emoționată de reușita fiicei sale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Am văzut-o pe ea, pe Cristina, la 16 ani, cântând și m-am topit. Și mi-am zis că: «fata asta trebuie să lucreze cu mine»”, a precizat Adrian Daminescu, cel care a avut încredere în tânăra de 16 ani.

„Am avut foarte multe emoții. A fost extraordinar. Mă așteptam să ia un premiu așa frumos domnul Daminescu împreună cu fiica mea, dar a fost ceva extrem de copleșitor. Nu mi-a venit să cred”, a declarat Andreea Damian, mama tinerei, conform Viva.ro.

În urma competiției, cele mai bune voci au fost premiate atât la secțiunea Interpretare, cât și la Creație. În ultima seară a festivalului, Corina Chiriac a fost în centrul atenției. Ea a urcat pe scenă și a impresionat publicul cu piesele sale celebre.

Citește și: Adrian Daminescu a primit un diagnostic crunt de la medici. Cu ce boală s-a confruntat artistul: „Sunt slăbit după tratament”

WRS și Andia au încheiat ultima seară de festival

WRS și Andia au închis ultima seară a festivalului cu recitalurile lor, iar spectacolul a fost difuzat de TVR.

„Mă bucur tare mult să revin la TVR pentru că la TVR cariera mea s-a catapultat la Eurovision, acum trei ani, și am revenit la Festivalul Mamaia 2025, unde publicul a fost extraordinar. Am vorbit, am glumit, am cântat, am dansat. Pentru mi ne onoarea este imensă să fiu pe această scenă unde s-au remarcat de-a lungul zecilor de ani aceste voci extraordinare ale României”, a spus artistul.

Andrei Ursu s-a făcut remarcat cu piesa „Llámame”, care a avut mare succes la Eurovision 2022, competiție în care a reprezentat România sub numele de scenă WRS.

În ultima noapte a festivalului, publicul l-a comemorat pe Gabriel Cotabiță cu emoție și nostalgie. Vocea artistului a răsunat pe scena de la Mamaia, iar cei prezenți l-au omagiat cu aplauze.

Meghan Markle, nouă declarație care a stârnit antipatia britanicilor. Ce a putut să spună despre codul vestimentar regal...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro! Ce i s-a întâmplat lui David Popovici în benzinărie, atunci când a oprit să alimenteze bolidul de 120.000 euro!
Observatornews.ro Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său Filmul crimei de la Cernavodă. Tată înjunghiat de rival cu sânge rece în plină stradă, sub ochii fiului său

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă
Neatza de Weekend, 31 august 2025. Horoscopul zilei cu Adina Moraru: Fecioarele își doresc liniștea acasă Duminica, 31.08.2025, 09:42
Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Mireasa sezonul 12, 29 august 2025. Alexandra, despre Virgil: Inima îmi spune stop, iar mintea du-te! Vineri, 29.08.2025, 15:15 Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2, Episodul 1, 28 august 2025. Ana o confruntă pe Victoria, după ce a aflat de existența Olimpiei: "Ești sau nu mama mea?" Joi, 28.08.2025, 22:20 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 29 august 2025. Provocare muzicală cu ispita Amelia Vineri, 29.08.2025, 19:00
Mai multe
Citește și
A părăsit familia regală pentru un om de rând. Cine este Prințesa care se iubește cu un bărbat mai tânăr decât ea
A părăsit familia regală pentru un om de rând. Cine este Prințesa care se iubește cu un bărbat mai tânăr...
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea
A fost deschisă capsula timpului a Prințesei Diana după 34 de ani. Ce s-a găsit în ea Catine.ro
Donatella Versace, de nerecunoscut. Vedeta e complet schimbată după ce a renunțat la unele „proceduri estetice”
Donatella Versace, de nerecunoscut. Vedeta e complet schimbată după ce a renunțat la unele „proceduri estetice”
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online
Melisa Döngel este din nou singură. Vedeta și-a anunțat despărțirea în mediul online Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului Ceaușescu: „Foarte multă lume habar nu are ce viață teribilă a fost în comunism, circulă numai mizerii pe TikTok”
Alex Petre, românul care a filmat cu o cameră ascunsă Bucureștiul în ultimele săptămâni ale regimului... Libertatea.ro
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre război
Biblia, Coranul, Tora. Ce spun cele trei cărți fundamentale ale principalelor religii monoteiste ale lumii despre... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele
Ricky Martin vine din nou în România! Când va avea loc concertul artistului la București și cât costă biletele Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor
Ardei umpluți cu cremă de brânză și bacon, la cuptor HelloTaste.ro
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe totul” 
Situația absurdă în care a ajuns un bărbat după o plată eșuată cu telefonul: „Acum, soția mea știe... Antena3.ro
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele
Cele mai accesate site-uri în urmă cu 30 de ani. Cei mai mulți tineri nu au auzit niciodată de ele useit
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 30 august 2025. Peștii sunt atenți la detalii. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale
Tronsonul de autostradă Nădășelu – Mihăiești o poate lua la vale Jurnalul
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii
Soții Iohannis, somați de ANAF să predea cheile imobilului din Sibiu și să restituie banii din chirii Kudika
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența
De ce unele sticle de Pepsi au capace portocalii. Ce semnifică și care este diferența Playtech
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru
Cine este milionarul român care și-a pus în cavou calculator și aer condiționat.  De ce a făcut acest lucru Redactia.ro
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte
Furtuni puternice lovesc în 17 judeţe de la ora 10.00. Ploi torențiale, grindină și vijelii până la noapte Observator
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism
Proprietățile uleiului esențial de lămâie. Ce efecte poate avea acest preparat în organism MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România
Meteorologii români, în ALERTĂ: Furtună electrică, vijelie și grindină în România Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie într-o grădină cu trandafiri
Unde a fost surprins Travis Kelce după ce Taylor Swift a confirmat logodna. Sportivul a cerut-o în căsătorie... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat
Ruladă cu caise și brânză dulce. Un desert delicat și aromat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x