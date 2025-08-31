Adrian Daminescu, revenire emoționantă după lupta cu cancerul. Cum arată și cum se simte acum cântărețul

Adrian Daminescu a câștigat Trofeul Festivalului Mamaia, la secțiunea Creație, cu o melodie interpretată de Cristina Sofia Damian, o tânără de 16 ani.

Artistul a crezut în ea de cum a văzut-o, iar publicul a fost la fel de impresionat.

Adrian Daminescu, revenire emoționantă la Festivalul Mamaia

Adrian Daminescu a câștigat recent Trofeul Festivalului Mamaia la secțiunea Creație, cu o melodie compusă pentru o tânără de 16 ani. La festivitate, artistul a ținut un discurs emoționant și a oferit încă un moment memorabil pe scenă.

Melodia care i-a adus trofeul lui Adrian Daminescu se numește „Prima iubire ești tu” și a fost interpretată de Cristina Sofia Damian, o tânără de 16 ani. Interpretul a avut încredere atât în vocea tinerei, cât și în piesa scrisă special pentru ea.

Duminică a avut loc Gala Laureaților, o seară cu adevărat memorabilă. Publicul a fost cucerit de recitalurile unor artiști consacrați, printre care Corina Chiriac, Nico, Andrei Ursu și Andia, cea care a închis spectacolul.

„Am avut foarte multe emoții, dar am reușit să le controlez și să cânt cu sufletul spre oameni. Îmi doresc să studiez muzica în străinătate, pe viitor. Vreau să cânt pe marile scene ale lumii”, a spus Cristina Sofia Damian, câștigătoare la Festivalul Mamaia, după ce a coborât pe scenă.

Premiul pe care l-a câștigat artistul

Adrian Daminescu a revenit pe scena de la Mamaia, unde s-a bucurat de un adevărat succes. Mama Cristianei, tânăra care colaborează cu artistul, a fost la rândul ei emoționată de reușita fiicei sale.

„Am văzut-o pe ea, pe Cristina, la 16 ani, cântând și m-am topit. Și mi-am zis că: «fata asta trebuie să lucreze cu mine»”, a precizat Adrian Daminescu, cel care a avut încredere în tânăra de 16 ani.

„Am avut foarte multe emoții. A fost extraordinar. Mă așteptam să ia un premiu așa frumos domnul Daminescu împreună cu fiica mea, dar a fost ceva extrem de copleșitor. Nu mi-a venit să cred”, a declarat Andreea Damian, mama tinerei, conform Viva.ro.

În urma competiției, cele mai bune voci au fost premiate atât la secțiunea Interpretare, cât și la Creație. În ultima seară a festivalului, Corina Chiriac a fost în centrul atenției. Ea a urcat pe scenă și a impresionat publicul cu piesele sale celebre.

WRS și Andia au încheiat ultima seară de festival

WRS și Andia au închis ultima seară a festivalului cu recitalurile lor, iar spectacolul a fost difuzat de TVR.

„Mă bucur tare mult să revin la TVR pentru că la TVR cariera mea s-a catapultat la Eurovision, acum trei ani, și am revenit la Festivalul Mamaia 2025, unde publicul a fost extraordinar. Am vorbit, am glumit, am cântat, am dansat. Pentru mi ne onoarea este imensă să fiu pe această scenă unde s-au remarcat de-a lungul zecilor de ani aceste voci extraordinare ale României”, a spus artistul.

Andrei Ursu s-a făcut remarcat cu piesa „Llámame”, care a avut mare succes la Eurovision 2022, competiție în care a reprezentat România sub numele de scenă WRS.

În ultima noapte a festivalului, publicul l-a comemorat pe Gabriel Cotabiță cu emoție și nostalgie. Vocea artistului a răsunat pe scena de la Mamaia, iar cei prezenți l-au omagiat cu aplauze.