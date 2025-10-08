Adriana Bahmuțeanu a anunțat că ia în calcul să plece din țară și să înceapă un nou capitol departe de România.

Adriana Bahmuțeanu încearcă cu toate puterile să treacă peste greutățile din viața ei cu zâmbetul pe buze. Vedeta și-a dat seama că este timpul să se gândească la propria fericire, însă recunoaște că nu își poate lua gândul de la fii săi care refuză în continuare să o vadă.

Iată ce a povestit despre viitor și cum ar vrea să se schimbe viața ei cât de curând!

Adriana Bahmuțeanu, pe cale să părăsească România. Unde vrea să se mute și ce meserie crede că ar ajuta-o să câștige foarte mult

Invitată la emisiunea Un Show Păcătos de pe Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre planurile de viitor pe care le are alături de George Restivan, bărbatul care i-a devenit soț în urmă cu aproximativ o săptămână, dar și despre un subiect pe care nu îl abordează deseori și pe care nu mulți îl cunosc.

Întrebată de cum ar putea funcționa căsnicia dintre ei având în vedere distanța, ea a recunoscut că ia în calcul să plece în Statele Unite ale Americii pentru a se stabili acolo, dar și pentru a începe un nou job. Vedeta mărturisește că meseria de psiholog ar putea să îi aducă bani frumoși și susține că ar face-o cu mare plăcere, fără prea mult efort, dat fiind că are deja formări în limba engleză.

„Nu o să fie foarte la distanță, căci și eu aș vrea să plec acolo. Chiar vreau să mă stabilesc în SUA, am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea, ca psiholog. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta să lucrez (...) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a explicat ea.

Cum a aflat George Restivan că are o fiică. Ce relație există între ea și Adriana Bahmuțeanu

George Restivan este un tată fericit și așa cum mulți copii și-ar dori să aibă. Deși până acum 10 ani el nu știa că are o fiică dintr-o aventură de o noapte pe care a avut-o în urmă cu 20 de ani, acesta și-a luat rolul de tată în serios și în privința Melissei, făcând chiar și un test ADN.

„Eu nu o cunosc pe fata aceasta, eu am avut o relație cu mama ei acum 20 și ceva de ani. Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată. A fost o aventură de o noapte, asta a fost, nu mi s-a spus că a rămas gravidă, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări. A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic.(…) Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (n.r. ADN). Eu nici nu am știut că a rămas mama ei gravidă. Mie mi s-a spus 10-15 ani mai târziu, dar mi s-a spus sub formă de amenințări”, explica George Restivan la emisiunea Acces Direct înainte de a face testul de paternitate.

Ulterior, actualul soț al Adrianei Bahmuțeanu a făcut un test ADN care i-a confirmat faptul că este și tatăl unei fete, nu doar a băiețelului pe care îl crește în America.

„Am sunat și ni s-a confirmat 99%. Ce am promis că fac, am făcut. Am avut o experiență foarte bună la Satu Mare, am fost la socrii Melissei. Ea acolo locuiește cu soțul ei și familia lui” a explicat acesta, potrivit Click!.

„Eu mă bucur că s-a mărit familia. Ce urmează? Noi ne ocupăm de nuntă, o să mergem să nască Melissa, este pe ultima sută de metri. Îi urăm naștere ușoară. Vorbim la telefon, ținem legătura. Ei sunt invitați la nuntă” a adăugat și Adriana Bahmuțeanu.

