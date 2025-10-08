Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Adriana Bahmuțeanu, pe cale să părăsească România. Unde vrea să se mute și ce meserie crede că ar ajuta-o să câștige foarte mult

Adriana Bahmuțeanu, pe cale să părăsească România. Unde vrea să se mute și ce meserie crede că ar ajuta-o să câștige foarte mult

Adriana Bahmuțeanu a anunțat că ia în calcul să plece din țară și să înceapă un nou capitol departe de România.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 08 Octombrie 2025, 16:19 | Actualizat Joi, 09 Octombrie 2025, 11:01
Galerie
Adriana Bahmuțeanu, pe cale să părăsească România | Antena Stars, Facebook

Adriana Bahmuțeanu încearcă cu toate puterile să treacă peste greutățile din viața ei cu zâmbetul pe buze. Vedeta și-a dat seama că este timpul să se gândească la propria fericire, însă recunoaște că nu își poate lua gândul de la fii săi care refuză în continuare să o vadă.

Iată ce a povestit despre viitor și cum ar vrea să se schimbe viața ei cât de curând!

Citește și: Ce a spus Adriana Bahmuțeanu despre lipsa băieților de la cununia cu George Restivan: „se feresc”

Adriana Bahmuțeanu, pe cale să părăsească România. Unde vrea să se mute și ce meserie crede că ar ajuta-o să câștige foarte mult

Articolul continuă după reclamă

Invitată la emisiunea Un Show Păcătos de pe Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a vorbit deschis despre planurile de viitor pe care le are alături de George Restivan, bărbatul care i-a devenit soț în urmă cu aproximativ o săptămână, dar și despre un subiect pe care nu îl abordează deseori și pe care nu mulți îl cunosc.

Întrebată de cum ar putea funcționa căsnicia dintre ei având în vedere distanța, ea a recunoscut că ia în calcul să plece în Statele Unite ale Americii pentru a se stabili acolo, dar și pentru a începe un nou job. Vedeta mărturisește că meseria de psiholog ar putea să îi aducă bani frumoși și susține că ar face-o cu mare plăcere, fără prea mult efort, dat fiind că are deja formări în limba engleză.

„Nu o să fie foarte la distanță, căci și eu aș vrea să plec acolo. Chiar vreau să mă stabilesc în SUA, am viză, iar eu acolo aș câștiga foarte mult cu meseria mea, ca psiholog. În Statele Unite se câștigă extraordinar de bine și îmi place ce fac în domeniul ăsta să lucrez (...) Știu termenii, pentru că am avut foarte multe formări în limba engleză”, a explicat ea.

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare

Cum a aflat George Restivan că are o fiică. Ce relație există între ea și Adriana Bahmuțeanu

George Restivan este un tată fericit și așa cum mulți copii și-ar dori să aibă. Deși până acum 10 ani el nu știa că are o fiică dintr-o aventură de o noapte pe care a avut-o în urmă cu 20 de ani, acesta și-a luat rolul de tată în serios și în privința Melissei, făcând chiar și un test ADN.

„Eu nu o cunosc pe fata aceasta, eu am avut o relație cu mama ei acum 20 și ceva de ani. Mie niciodată nu mi s-a prezentat că am o fată. A fost o aventură de o noapte, asta a fost, nu mi s-a spus că a rămas gravidă, nu mi s-a spus că am un copil.

Acum 10 ani, în perioada în care mie mi-a murit soția, această persoană s-a prezentat la ușă să ceară bani, îmi sună verișorii la Paris, să le ceară și lor bani, deci numai amenințări. A fost o aventură, nu mi s-a prezentat absolut nimic.(…) Nu m-am gândit dacă să fac test sau nu (n.r. ADN). Eu nici nu am știut că a rămas mama ei gravidă. Mie mi s-a spus 10-15 ani mai târziu, dar mi s-a spus sub formă de amenințări”, explica George Restivan la emisiunea Acces Direct înainte de a face testul de paternitate.

Ulterior, actualul soț al Adrianei Bahmuțeanu a făcut un test ADN care i-a confirmat faptul că este și tatăl unei fete, nu doar a băiețelului pe care îl crește în America.

„Am sunat și ni s-a confirmat 99%. Ce am promis că fac, am făcut. Am avut o experiență foarte bună la Satu Mare, am fost la socrii Melissei. Ea acolo locuiește cu soțul ei și familia lui” a explicat acesta, potrivit Click!.

„Eu mă bucur că s-a mărit familia. Ce urmează? Noi ne ocupăm de nuntă, o să mergem să nască Melissa, este pe ultima sută de metri. Îi urăm naștere ușoară. Vorbim la telefon, ținem legătura. Ei sunt invitați la nuntă” a adăugat și Adriana Bahmuțeanu.

Adriana Bahmuțeanu
+7
Mai multe fotografii

Citește și: Adriana Bahmuțeanu și sora ei vor 3 milioane de euro de la frații Prigoană: „Băieții mei mă urăsc!” | VIDEO

Elena Hagi a făcut furori pe internet cu o rochie prețioasă. Cum s-a pozat soția lui Ianis Hagi... Cum se simte fiul Ozanei Barabancea, la câteva luni după ce a suferit infarct. Andrew e foarte tânăr: „Muncește încă mul...
Înapoi la Homepage
AS.ro După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor! După ce a strâns peste 100.000 de euro de ziua lui, David Popovici face un alt gest uriaş de ajutor!
Observatornews.ro De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte" De ce şi-a trimis un miliardar american fiul să devină sudor: "Voi fi mândru ca părinte"
Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia" Ce au găsit inspectorii ANAF după ce au spart uşa casei confiscate de la Klaus Iohannis. "Au menţionat prin avocat că nu deţin cheia"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Raluca Bădulescu și Maurice Munteanu comentează fiecare întâmplare din noul sezon Asia Express. Vezi Express Talk: Aventura Asia exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar atât de rău”
Regele Charles, declarație rară despre recuperarea după cancer. Ce le-a spus altor pacienți: „Nu sunt chiar...
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele
Cum îți recunoști sufletul pereche, în funcție de data nașterii. Află ce îți rezervă astrele Catine.ro
Detaliul mai puțin cunoscut. Ce salariu avea Nadia Comăneci ca profesor de sport în România: „Nu mai avea niciun fel de bonusuri”
Detaliul mai puțin cunoscut. Ce salariu avea Nadia Comăneci ca profesor de sport în România: „Nu mai avea...
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul soț al faimoasei Demet Ozdemir
Hazal Subaşı a dezvăluit secretul unei relații fericite. Actrița formează un cuplu cu Oğuzhan Koç, fostul... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator țara noastră
Șase giganți auto din China se vor lansa în curând în România. Care sunt mărcile care au luat în colimator... Libertatea.ro
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR. „Sezonul lucrărilor”, la final
Autostrăzile și drumurile expres gata în 2025. Numărul de kilometri recepționați, potrivit CNAIR.... Ziare.com
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam afacerile”
Milionarul român cu trei pensii a spus ce salarii le oferă angajaților: „Dacă nu aveam imigranți, închideam... AntenaSport
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a avut loc într-un safari în Tanzania. Video
Ce veste neașteptată pentru vedeta noastră! S-a logodit după doi ani de relație, iar cererea în căsătorie a... Elle
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea
Cine este și cu ce se ocupă Andreea, soția lui Dorian Popa. Vloggerul este mândru de ea Spynews.ro
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! – GALERIE FOTO
Aroganță de milionar din partea Irinei Columbeanu! S-a afișat cu o geantă care costă cât o garsonieră! –... BZI
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința!
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul om de afaceri și-a exprimat clar dorința! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă
Tartă rustică cu pere și nuci caramelizate. O poveste parfumată de toamnă HelloTaste.ro
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors toate privirile
Cum arată după 20 de ani „cea mai frumoasă fetiță din lume”. A apărut acum la un eveniment și a întors... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din octombrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 10 octombrie 2025. Peștii sunt asumați în tot ceea ce fac. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat
Inspectorii ANAF, trimiși să rupă firmele cu amenzi. Cine vine fără bani e concediat Jurnalul
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă
Andreea Răducan, la 25 de ani de la Sydney. Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta mare gimnastă Kudika
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul preşedinte a fost prins în fapt
Inspectorii ANAF, uluiţi de ce au găsit în casa lui Klaus Iohannis! Au intrat cu forţa în imobil, fostul... Playtech
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis
Alertă în Europa! Polonia ridică avioane de luptă! Aeroportul din Vilnius s-a închis Redactia.ro
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială
Calcul pe un credit de 400.000 de lei: când este bine să faci rambursarea parţială Observator
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv
Cele mai bune semințe. Ce efecte poate avea conținutul lor nutritiv MediCOOL
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă
Cum prepari acasă lapte bătut. Rețeta simplă și rapidă HelloTaste
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume” ProSport
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu 49 de kilometri pe oră în localitate
Șoferii care riscă să își piardă permisul de conducere, chiar dacă plătesc amenda de 435 lei și circulă cu... Gandul
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt
CAUZA morții lui Marius Keseri. De ce boală suferea baterisul de la Direcția 5, de fapt CanCan
Igiena intimă la băieței
Igiena intimă la băieței DeParinti
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui: „Știam că era în Argentina”
Mentora lui Liam Payne a dezvăluit ultima conversație pe care a avut-o cu artistul înainte de moartea lui:... ZUTV
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI 
OpenAI lansează Sora 2 alături de o aplicație specială. Ce probleme a creat deja modelul AI  UseIT
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă
Pandișpan cu gutui și mac. Desert pufos cu note fine de toamnă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x