Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! De ce nu a purtat vedeta rochie albă în ziua cea mare

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan de astăzi sunt soț și soție! Iată cum au fost surprinși în momentul în care au semnat actele și ce ținute au purtat cei doi într-o zi atât de importantă!

Publicat: Joi, 02 Octombrie 2025, 16:11 | Actualizat Joi, 02 Octombrie 2025, 16:58
Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! | Antena Stars, Facebook

La aproape o lună după ce Adriana Bahmuțeanu și-a pierdut mama, aceasta a decis să se căsătorească civil cu partenerul de viață care i-a fost alături în ultimii ani și care a ajutat-o să treacă prin toate problemele dificile din ultima perioadă.

Pentru că decesul mamei sale s-a întâmplat atât de recent, vedeta și-a dorit ca evenimentul să rămână unul destul de restrâns, la care să participe doar oamenii foarte apropiați.

Iată primele imagini de la cununia civilă și ce declarații a făcut aceasta înainte de eveniment!

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit! Primele imagini de la cununia civilă

Jurnalista a anunțat că nu va purta o rochie albă la cununia civilă în semn de respect pentru mama ei care a încetat din viață pe 8 septembrie 2025, iar astăzi a apărut exact așa cum toată lumea se aștepta: într-o rochie neagră, care demonstrează respectul și doliul pe care îl poartă pentru cea care i-a dat viață și care din păcate nu mai este printre noi.

De asemenea, ea a declarat înainte de eveniment că nu va exista o petrecere după cununia civilă și că totul se va rezuma la semnarea actelor la casa de căsătorii a primăriei, acolo unde printre cei prezenți s-au enumerat și fiul și mama lui George Restivan, dar și cântăreața Carmen Șerban.

După ce actualii soți au spus marele DA, Adriana Bahmuțeanu a spus că este liniștită că s-a rezovlat și acest aspect, mai ales că mama ei își dorea ca ea să se căsătorească cât mai curând.

„Nu avem emoții, este o formalitate, semnăm actele, pentru că trebuia să facem demult lucrul ăsta și l-am tot amânat. Am zis să intrăm în rândul lumii, pentru că știți foarte bine că mama mea nu mai este. În memoria ei am venit astăzi aici, mama și-a dorit foarte tare să fiu măritată și la casa mea și pe mai departe o să amânăm pentru anul viitor petrecerea de nuntă. Deci nu facem petrecere, suntem în doliu, dar putem să venim, să semnăm actele la primărie, să fim legal vorbind soț și soție”, a explicat Adriana Bahmuțeanu, în cadrul emisiunii Viața fără filtru, înainte de ziua cea importantă.

Iată mai jos momentele în care au semnat actele și ce ținute au purtat!

Pentru un moment, cei doi nu au în plan să sărbătorească faptul că s-au căsătorit civil, fiind în continuare cu gândul la Petruța Toma, cea care mai avea doar câteva dorințe înainte de a se stinge din viață.

Femeia și-a dorit să își vadă fiica în rochie de mireasă și să își strângă nepoții în brațe, însă, din păcate, nu a mai apucat să trăiască aceste clipe.

Ea a murit în urma cu aproximativ 3 săptămâni, având cel mai mare regret că nu a putut să își mai vadă nepoții, deși aceasta câștigase dreptul de a petrece timp alături de ei.

Adriana Bahmuțeanu și George Restivan s-au căsătorit civil
