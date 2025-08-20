Antena Căutare
Alexia Eram, imagini din vacanța în sudul Franței. Cum s-a răsfățat influencerița alături de iubit

Alexia Eram se bucură de momentele de vară. Iată unde a plecat influencerița alături de iubit și de familie.

Publicat: Miercuri, 20 August 2025, 14:21 | Actualizat Miercuri, 20 August 2025, 14:20
Alexia Eram este o prezență constantă în mediul online. Aceasta își ține urmăritorii la curent cu proiectele sale, dar și cu activitățile din timpul liber ori din vacanță.

În vara lui 2025, fosta concurentă America Express a plecat împreună cu iubitul și întreaga familie în sudul Franței.

Cum și-a petrecut vacanța Alexia Eram pe Riviera Franceză

Tânăra a postat pe conturile sale de socializare imagini surprinse în vacanța din Franța. Familia influenceriței deține o proprietate superbă în apropiere de Nisa, pe Riviera Franceză. Alexia se bucură de momente relaxante în familie, împreună cu părinții, Aris, bunicii și iubitul său.

Casa de pe Riviera Franceză se află pe o colină împădurită, având parte de intimitate, umbră, o piscină încăpătoare și detalii arhtecturale și de design care încântă privirea. Bunicul Alexiei fiind arhitec și-a pus amprenta în ceea ce privește locuința de vacanță.

Potrivit unei surse, în grădina casei în care își petrece acum vacanța a avut loc și petrecerea sa de botez. Alexia Eram a dezvăluit pe Instagram că a fost botezată într-o biserică din Nisa și chiar a postat o fotografie din fața lăcașului de cult.

Alexia Eram a luat o pauză de la proiectele sale, chiar și brandul său Margot, și se bucură în tihnă de razele soarelui, aerul francez și de dragostea celor apropiați. Deși formează un cuplu cu parterenul său de câteva luni, influencerița a decis să îți țină relația departe de ochii presei. Chiar și postările în care apare alături de Tonghi sunt destul de rare.

Tânărul care a cucerit-o după despărțirea de Mario este antreprenor. Deși nu oferă detalii despre relația lor, cei doi nu se ascund și se bucură de timpul petrecut împreună.

