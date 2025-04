Alexia Eram, apariție spectaculoasă pe covorul roșu de la Premiile Gopo 2025. A întors toate capetele cu accesoriul uriaș

Alexia Eram a ales o ținută inedită pentru Premiile Gopo 2025. Tânăra a pășit pe covorul roșu într-un costum și un accesoriu uriaș care i-a oferit un aer misterios.

Alexia Eram a făcut spectacol cu apariția ei de la Premiile Gopo 2025. Vedeta a purtat o ținută inedită, iar accesoriul de pe cap a atras cu sigurnață toate privirile. Cea de-a 19-a ediție a evenimentului a avut loc marți seară, 29 aprilie, la Teatutrul Național București.

Cum a apărut Alexia Eram pe covorul roșu de la Premiile Gopo 2025

Numite și „Oscarurile românești”, Premiile Gopi 2025 au strâns la un loc crema cinematografiei autohnote. „Anul Nou care n-a fost” este producția care a adjudecat premiul pentru cel mai bun lungmetraj în aces an.

Nici vedetele nu au putut lipsi de la o seară atât de importantă. Pe lângă actori, o serie de celebrități și-au făcut apariția la Premiile Gopo 2025 printre care și Alexia Eram.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Alexia Eram își donează hainele. Unde ajung obiectele vestimentare de care nu mai are nevoie: „O mașină întreagă de cutii”

Fosta concurentă America Express s-a pregătit până în cele mai mici detalii pentru seara specială și nu a dezamăgit. Aceasta a pășit pe covorul roșu de la Premiile Gopo într-o ținută grandioasă care i-a făcut pe mulți să se întrebe cine se ascunde sub pălăria uriașă.

Alexia Eram a optat pentru un costum, format din două piese, de culoare maro, care i-a pus în evidență trupul sculptat la sală. De departe, însă, accesoriul care a scos ținuta din anonimat a fost pălăria supradimensionată, în aceeași culoare.

Mario Fresh a vorbit despre suferința provocată de despărțirea de Alexia Eram

În timp ce Alexia pare că a trecut deja peste despărțire și a procesat mult mai repede motivele pentru care ei au ales să meargă pe drumuri separate, se par că Mario Fresh încă se gândește la ea.

Cei doi tineri au avut o relație de 8 ani, relație care început din adolescență. Alexia i-a fost și muză, și prietenă, și iubită, iar de aceea artistul a trecut mai greu peste despărțirea lor.

Ei au crescut și s-au maturizat împreună, având o relația la care mulți doar visau. De asemenea, mulți apropiați de-ai lor au crezut că cei doi se vor căsători în curând, dar se pare că ei au decis să o ia pe drumuri diferite.

Citește și: Alexia Eram a făcut dezvăluiri emoționante despre copilăria ei. Ce a povestit cu lacrimi în ochi: „Mi-am dat seama...”

După ce au pus punct relației lor, amândoi s-au focusat mai mult pe carierele lor. Alexia și-a lansat propriul brand de haine numit Margot People, iar Mario a plecat în vacanțe și s-a focusat pe muzica lui, ajungând să scrie mai multe piese pentru a se vindeca.

„A suferit cineva din dragoste pe aici? Rău? Vreau să povestesc și eu. Am suferit și eu, dar nu mult. Bine, am suferit mult, am făcut vreo 2-3 albume. În cazul în care nu știați, dar sigur știți, am avut o relație de 8 ani. S-a terminat într-un sfârșit. Am crescut împreună, am crescut de copii, ne-am crescut unul pe celălalt, ne-am maturizat împreună frumos și la un moment dat am ajuns să ne ducem pe drumuri separare, asta a fost. Dar în timpul ăsta am scris foarte multe piese și din ele am lansat câteva. Piesa asta sm scris-o din suferință, din adevărată suferință”, a spus Mario Fresh în timpul unei concert.