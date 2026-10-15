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Alina Ceușan a răspuns cel mai mari curiozități! Cât cheltuie influencerița pentru garderoba ei: ”Am piese și de 10 lei”

Alina Ceușan a recunoscut că își achiziționează articole vestimentare și la mâna a doua. Garderoba influenceriței este o combinație între piese de la branduri de lux, pentru care plătește mii de euro, și articole care costă chiar și 10 lei.

Autor: Ilinca Lunca
Publicat: Joi, 15 Octombrie 2026, 17:20 | Actualizat Joi, 15 Octombrie 2026, 18:01
Alina Ceușan a recunoscut că își cumpără articole vestimentare de la magazine la mâna a doua. | Instagram
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Alina Ceușan este una dintre cele mai de succes și longevive influencerițe din România. Și-a transformat pasiunea pentru fashion și beauty într-o afacere profitabilă, iar astăzi este unul dintre cele mai puternice nume din industrie.

Influencerița este apreciată pentru aparițiile sale, iar articolele ei vestimentare au atras atenția fanelor din comunitate. Alina Ceușan este o persoană versatilă când vine vorba despre cumpărături, astfel că frecventează atât magazine de lux, cât și boutique-uri second-hand.

Alina Ceușan a dezvăluit cât cheltuie pentru haine și produse de îngrijire

Prezentă la Bucharest Fashion Week, unde cuvântul de ordine este autenticitatea, Alina Ceușan a vorbit despre locurile din care își cumpără hainele. Influencerița a dezvăluit că cea mai scumpă piesă din dressing-ul ei este o geantă de la un brand de lux.

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”Nici nu știu să mă gândesc, sincer... probabil o geantă de la Chanel”, a declarat Alina Ceușan.

Când vine vorba despre cele mai ieftine articole pe care le are, Alina Ceușan a dezvăluit fără ezitări că face cumpărături inclusiv de la magazine cu produse la mâna a doua și adoră să găsească ”comori”, care îi oferă originalitate și autenticitate.

În timp ce majoritatea femeilor se află în goana după trenduri, Alina Ceușan nu uită de vechile tendințe, care au influențat major evoluția fashion-ului la nivel global.

Piesa la care nu ar putea să renunțe

Alina Ceușan a mărturisit că una dintre piesele fără de care garderoba ei nu ar putea fi completă este cămașa albă. Influencerița o vede indispensabilă, fiind foarte versatilă și potrivită pentru multe ținute.

Alina Ceușan s-a lansat în industria blogurilor în perioada studenției, iar după mai bine de 10 ani, are o comunitate de aproape 1 milion de persoane pe Instagram și alte platforme de socializare.

Bucharest Fashion Week se vede pe Antena Stars și Antena Play

Bucharest Fashion Week 2026 are loc în perioada 13-17 octombrie, iar partenerul strategic al ediției din acest an este Antena Group. Mercedes Benz Bucharest Fashion Week (MBBFW) poate fi urmărit LIVE în AntenaPLAY, doar cu un cont creat în platformă.

Evenimentul se vede și pe Antena Stars, de la ora 14:00 și de la ora 16:00. Emisiunile sunt prezentate de superba Diana Bart, cu acces în culisele evenimentului cu ajutorul frumoasei prezentatoare Raluca Preda.

Alina Ceușan

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