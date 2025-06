Alina Eremia, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor. Cum arăta Alina înainte să devină faimoasă

Alina Eremia a postat recent pe contul ei de Instagram mai multe imagini cu ea și fratele ei din copilărie.

Alina Eremia este una dintre cele mai talentate și cele mai ascultate artiste ale momentului, cu o carieră muzicală impresionantă în spate.

Alina a lansat de curând albumul Antifragil și și-a surprins fanii cu cele mai sensibile piese. Pe lângă cariera ei muzicală, Alina a devenit și influencer, bazându-se pe comunitatea ei de fani care se mărește constant.

Alina Eremia, fotografii emoționante din copilărie

Vedeta se bucură de mai multe proiecte pentru diferite branduri și în toți acești ani, fiind pasionată și de modă și stying, Alina și-a creat un stil personal. Cu ținute îndrăznețe, look-uri fresh și o siluetă de invidiat, Alina reușește să atragă atenția urmăritorilor ei.

Pasiunea ei pentru muzică a început încă de la o vârstă fragedă, iar artista a ținut să împărășească amintiri dragi din copilărie cu prietenii ei virtuali. Într-o postare recentă pe contul ei de Instagram, Alina a făcut un carousel din mai multe imagini cu ea din copilărie, iar în unele apare chiar și alături de fratele ei.

În una dintre fotografii, Alina apare cântând la clape în sufragerie, având un zâmbet larg pe chip, semn că muzica a făcut-o dintotdeauna să fie cea mai fericită.

Totul a început în 2005 când Alima Eremia a reprezentat România la Eurovisionul de juniori cu piesa Țurai. Ulterior, a devenit una dintre vocile cunoscute ale trupei LaLa Band, surprinzând publicul nu doar cu muzica, ci și cu abilitățile ei actoricești atunci când a interpretat rolul Ioanei în serialul Pariu cu viața.

Pe lângă cariera de muzician și actriță, Alina a fost vocea românească a unor personaje Disney, precum Pocahontas și Belle, și a participat în show-uri de televiziune precum Dancing with the Stars și Next Star, atât în postura de concurentă, cât și în cea ce jurată.

În 2017, Alina a lansat primul său album de studio, 360, urmat în 2021 de Déjà Vu. Dincolo de albume, a publicat numeroase single‑uri ce au ajuns rapid în topurile muzicale, precum „A fost o nebunie”, „De ce ne îndrăgostim”, „Poartă‑mă”, „Aș da”, „Aripi de vis” și „Noi”.

Vara artistei se anunță a fi una plină de colaborările și concertele live, fiind una dintre cele mai solicitate cântărețe din România la evenimente și festivaluri muzicale.

Pe plan sentimental, Alina trăiește o poveste frumoasă de dragoste alături de Edi Barbu. Cei doi s-au cunoscut la sală, în urmă cu aproximativ patru ani, iar de atunci relația lor a devenit și mai sudată, fiind unul dintre cele mai discrete cupluri din showbiz.

În 2024, după opt ani de relație, Alina și Edi s‑au logodit, iar artista a postat cu mândrie fotografii cu inelul de logodnă, alături de un mesaj emoționant dedicat partenerului.

În interviuri, Alina descrie relația lor ca fiind bazată pe prietenie, încredere și comunicare. Deși ambii au personalități puternice, conflictul nu persistă, iar gelozia nu intră în ecuație. Ea mărturisește că este mai impulsivă, iar Edi aduce echilibru în relație prin calmul său. Piesele ei „Cerul roșu” și „Aș da” au fost inspirate de povestea lor de dragoste.

De asemenea, Alina recunoaște influența pozitivă a lui Edi în viața ei: el a sprijinit-o să treacă peste critică, să se iubească mai mult și să devină o versiune mai puternică a sa .

