Surpriză uriașă în showbizul românesc! Una dintre cele mai iubite artiste din România, Alina Eremia, și partenerul ei de viață, Eduard Barbu, și-au unit destinele în mare secret, departe de ochii curioșilor.

Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit! Cât de frumoasă a fost cântăreața în ziua nunții | Instagram

Cei doi au spus „DA” atât în fața ofițerului stării civile, cât și în fața lui Dumnezeu, alegând să trăiască acest moment într-un cadru intim, alături doar de familie și prieteni apropiați.

Alina Eremia și Eduard Barbu s-au căsătorit! Cât de frumoasă a fost cântăreața în ziua nunții

Alina și Eduard formează un cuplu de aproape zece ani, iar relația lor a fost mereu caracterizată de discreție și stabilitate. Deși artista a preferat să-și țină viața personală departe de lumina reflectoarelor, nu a ascuns niciodată faptul că partenerul său a fost mereu sprijinul ei necondiționat.

Citește și: Cât de bine arată Alina Eremia în costum de baie. Cum s-a lăsat pozată pe plajă: „Ești beton!”

Articolul continuă după reclamă

„Niciodată nu mi-a reproșat, din contră. Simt că am parte de toată susținerea lui… Totul se sfârșește cu o criză de râs, ceea ce e tare”, declara recent Alina Eremia într-un interviu, potrivit spynews.ro.

Sâmbătă, 16 august, cei doi și-au unit destinele religios în jurul orei 14:00, într-o locație selectă, unde au fost prezenți mai puțin de 200 de invitați. Atmosfera a fost una elegantă și restrânsă, exact așa cum și-au dorit mirii.

Cununia civilă avusese loc deja, în urmă cu câteva zile, fără ca artista să ofere detalii publice fanilor săi.

Așa cum era de așteptat, apariția Alinei a fost de-a dreptul spectaculoasă. Artista a purtat o rochie de mireasă din dantelă, mulată pe corp, care i-a pus în valoare silueta impecabilă. Ținuta a fost completată de un voal delicat și un machiaj natural, care au accentuat frumusețea și rafinamentul său.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

De partea cealaltă, Eduard Barbu a optat pentru un costum negru clasic cu papion, emanând eleganță și simplitate.

Citește și: Alina Eremia răspunde zvonurilor legate de sarcină: „Aspectul fizic nu este prioritatea numărul 1 pentru mine”

Eduard a cerut-o în căsătorie pe Alina în timpul unei vacanțe romantice la malul mării, într-un decor de basm. Artista a răspuns „DA” cu emoție, iar imaginile surprinse atunci au arătat o Alina radiantă și extrem de fericită.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La eveniment au mai fost prezente mai mule vedete, printre care cântărețele Jo și Sore, care au făcut postări emoționante alături de artista Alina Eremia cu care au o prietenie de mai mulți ani.

Cu o carieră de succes și milioane de fani care îi fredonează piesele, Alina Eremia pășește acum într-o etapă nouă și la fel de frumoasă a vieții sale. Nunta sa cu Eduard Barbu este dovada că dragostea adevărată se construiește în timp, cu discreție și înțelegere.