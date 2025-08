Cât de bine arată Alina Eremia în costum de baie. Cum s-a lăsat pozată pe plajă: „Ești beton!”

Alina Eremia a făcut senzație în mediul online cu pozele sale din vacanță, unde a fost alături de iubitul ei. Artista a îmbrăcat cele mai sexy costume de baie, iar mai apoi s-a lăsat fotografiată în ipostaze senzaționale.

Alina Eremia a reușit să impresioneze din nou cu aparițiile sale incendiare din mediul online. Artista este o persoană discretă când vine vorba de viața personală, dar nu ezită să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente pentru ea.

În urmă cu aproximativ o săptămână, vedeta și-a anunțat prietenii virtuali că se află într-o vacanță binemeritată alături de partenerul ei. Pentru că are o activitate intensă pe rețelele sociale, aceasta nu a uitat să publice și câteva imagini din locația spectaculoasă în care se află.

Citește și: Alina Eremia, imaginea din copilărie care a atras atenția fanilor. Cum arăta Alina înainte să devină faimoasă

Cântăreața a reușit să atragă toate privirile internauților atunci când s-a afișat în costum de baie. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Alina Eremia este posesoarea unui trup de invidiat.

Articolul continuă după reclamă

La 31 de ani, aceasta are mare grijă de aspectul fizic. Mai mult, artista este foarte atentă la alimentația ei. De asemenea, sportul nu lipsește din stilul ei de viață.

Cum arată Alina Eremia în costum de baie

Alina Eremia se mândrește cu o siluetă de invidiat. Din cele mai recente poze ale sale de pe rețelele sociale se poate observa faptul că vedeta are un trup perfect și un ten impecabil.

De curând, cântăreața a îmbrăcat costumul de baie și a mers la plajă pentru a se bucura de câteva clipe de relaxare alături de logodnicul ei. Aceasta a distribuit câteva imagini și pe contul de Instagram, unde are o comunitate impresionantă de fani.

Imaginile au intrat rapid în atenția prietenilor virtuali. Mulți au felicitat-o pentru cum își menține aspectul fizic.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Pozele Alinei Eremia de la plajă au strâns mai bine de 32 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea internauților.

„Ești beton în costumul alb de baie”, „Prea superbă ești!”, „Cât de frumos, sunteți minunați! Să fiți așa cum sunteți acum, mereu”, „Bombă!” sau „Deosebit de frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Cum se menține Alina Eremia în formă

Pentru a-și menține formele de invidiat, Alina Eremia este destul de atentă la alimentația pe care o are. De asemenea, aceasta face sport ori de câte ori are ocazia.

Citește și: Alina Eremia recunoaște care sunt complexele pe care le-a avut în privința aspectului fizic. Ce voia artista să ascundă

„Am renunțat de mult la diete, care funcționează pe o perioadă scurtă de timp. Cred într-un plan alimentar bine pus la punct, pe care îl poți susține a la longue. Am grijă să evit zahărul, mâncarea foarte grasă sau prăjită, care este și nocivă pentru organism și buna lui funcționare.

M-a ajutat să-mi mențin o greutate constantă faptul că am introdus într-o aplicație caloriile pe care le mănânc în fiecare zi. În felul acesta, pot să urmăresc dacă consum toți nutrienții, proteină, vitaminele de care am nevoie.”, a povestit Alina Eremia despre silueta de invidiat pe care o are, potrivit viva.ro.