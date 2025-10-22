Antena Căutare
Amelia Noir de la Insula iubirii a trecut prin momente de groază. Spune că trăiește în frică acum

Amelia Noir de la Insula iubirii a trecut prin momente de groază. Spune că trăiește în frică acum

Amelia Noir, fosta concurentă de la Insula iubirii, spune că trăiește cu frică după ce două persoane au încercat să intre în apartamentul ei.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Miercuri, 22 Octombrie 2025, 11:15 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 14:52
Fosta ispită a mărturisit că intenționează să ia măsuri suplimentare pentru siguranța ei

Tânăra a povestit că, în dimineața respectivă, a auzit pe cineva încercând să deschidă ușa. Speriată, nu a avut curajul să se uite pe vizor.

Amelia Noir de la Insula iubirii a trecut prin momente de groază

Potrivit ei, un bărbat și o femeie au încercat mai multe uși din bloc, iar alte vecine au avut parte de experiențe similare. Acum, Amelia mărturisește că se teme pentru siguranța ei, mai ales că locuiește singură.

Fosta ispită de la Insula iubirii este convinsă că nu a fost o simplă coincidență și bănuiește că cineva ar putea urmări apartamentul ei.

„Abia ce mă ridicasem din pat și am auzit cum cineva încerca ușa cu cheia. Încerca, practic, să intre în casă la mine. Automat, nu am ieșit, dar nici nu am încercat să mă uit pe vizor, ca să nu-și dea seama că sunt în casă. Am auzit că erau un bărbat și o femeie, iar pe femeie am auzit-o spunându-i acestuia: «Ce faci acum, încerci toate ușile?».

Nu știu dacă acesta era jocul lor – să încerce ușile și apoi să spună că, vai, erau amețiți și nu știau în ce apartament să meargă. Am aflat că și alte vecine de-ale mele au pățit același lucru. Și ele locuiesc singure, deci înseamnă că cineva are un pont. M-am speriat destul de tare.

Când trăiești singură, nu e deloc plăcut să vezi cum cineva încearcă să intre în casă peste tine. Eu încuiasem ușa pe dinăuntru, deci nu aveau cum să intre, dar mă întreb ce se va întâmpla când voi fi plecată de acasă”, a povestit Amelia pentru spynews.ro.

Fosta ispită plănuiește să-și monteze o cameră de supraveghere

Mai mult, Amelia Noir a mărturisit că intenționează să ia măsuri suplimentare pentru siguranța ei. Bruneta a afirmat că plănuiește să monteze o cameră de supraveghere, pentru a afla cine încearcă să intre în apartamentul ei.

„Am scris și pe grupul blocului, acolo sunt și cei din administrație, dar mi-au zis să sun la poliție data viitoare. Până sun la poliție, vor dispărea. Voi pune un vizor cu cameră de supraveghere, iar dacă mai vin data viitoare, să văd cine sunt. Nu mai vreau să trăiesc iar toată treaba asta. Sper doar să nu mai vină pe aici”, a precizat aceasta.

Amelia Noir a vorbit și despre experiența de la Insula iubirii, mărturisind că s-a bucurat din plin de tot ceea ce a trăit în Thailanda.

„Am cunoscut foarte mulți oameni. Sunt foarte fericită, sincer, și mă bucur de toată notorietatea asta. Multă lume îmi scrie, vreau să-mi fac acum și eu propriul meu brand. Să nu mai fiu Amelia de la Insula iubirii, să mai scot piese și să rămân pe linia de plutire. Să fac exact tot ce mi-am dorit.

Tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă m-a încărcat foarte mult emoțional. Eu am nevoie de validare, iar oamenii mi-au dat fix ceea ce îmi doream. Datorită lor am reușit să cresc din ce în ce mai mult. Urmează o colaborare foarte tare; pe piesă sunt singură, dar în videoclip va apărea cineva de la Insula Iubirii”, a mai spus Amelia Noir pentru sursa citată.

