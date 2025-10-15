Ella Vișan, noi dezvăluiri despre relația cu actualul iubit. Ce planuri au împreună

Ella Vișan, concurenta Insula Iubirii sezonul 9, a vorbit deschis despre actuala ei relație.

Pentru Ella Vișan, experiența Insula Iubirii sezonul 9 i-a schimbat complet viața. Ea și Andrei Lemnaru, logodnicul ei din acea perioadă, s-au înscris în emisiune pentru a-și testa relația.

Ella și-a dat seama că Andrei nu este bărbatul alături de care ea își dorește să-și petreacă tot restul vieții. Pe insulă, Ella a descoperit că are o conexiune specială cu ispita Teo și cei doi au început o cunoaștere care s-a transformat într-o relație.

Ce a dezvăluit Ella Vișan despre noua ei relație

Deși au ales să plece împreună din Thailanda, Ella și Teo au decis ulterior să nu continue relația și să rămână prieteni, pentru că Ella avea nevoie de vindecare după despărțirea de Andrei și anularea nunții lor.

Acum, la câteva luni de la finalizarea emisiunii, Ella iubește din nou și e fericită alături de un alt bărbat.

Ella a povestit că este din nou îndrăgostită și că trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de noul ei iubit. Fosta concurentă Insula Iubirii nu a dorit să divulge numele lui și nici nu dorește să posteze încă fotografii cu el pe rețele sociale, semn că vrea să fie mai rezervată de această dată.

”Am declarat că sunt într-o relație, da. S-a tot vehiculat că este un iubit imaginar, apoi am fost asociată cu Teo, apoi s-a pus problema că este o strategie de marketing sugerată de manager, după aceea am fost asociată cu oameni pe care nu îi cunosc. Numele meu generează un reach mare și vizualizări multe, însă lucrurile au degenerat! Oamenii sunt răi și vor să scoată răul din alte persoane. S-a ajuns la anumite situații destul de delicate!”, a declarat Ella Vișan pentru Spynews.

Chiar dacă anul acesta tânăra a trecut prin momente dificile, Ella a recunoscut că este adevărat că e într-o nouă relație și că și-a dat voie să iubească din nou după experiența cu Teo și relația cu Andrei.

Momentan ea și noul ei iubit nu se gândesc încă la căsătorie, iar Ella a mărturisit că nu vrea să se grăbească încă să își facă planuri pe termen lung.

”Îmi dau voie să fiu eu și să trăiesc. Am spus clar după terminarea emisiunii că nu îmi mai fac planuri. Nu mă gândesc la momentul în care voi ajunge în fața altarului, nici nu mai contează asta pentru mine. Importantă este conexiunea și pun accent pe sentimentul pe care îl ai atunci când strângi o persoană în brațe, nu pe statut, planuri sau verighete. Cunosc oameni nefericiți cu mariajele lor, dar care, din afară, par că au relația perfectă!Eu, care trăiesc momentul deși pare că totul este un haos în viața mea, sunt mult mai fericită și mai împlinită ca ei!

Indiferent ce va fi în relația mea, mă bucur de ea! Mă bucur pentru că omul care este prezent în viața mea este înțelegător, a știut totul de la început, nu i-am ascuns absolut nimic. Știe mult mai multe detalii decât știu restul! Bineînțeles, au existat neplăceri atunci când au fost privite unele imagini. Atunci când îți pasă de un om și vezi anumite cadre cu el, nu există să spui că te simți OK. E o reacție normală! A fost un hop în relația noastră, dar suntem bine acum. Știu că am oferit foarte puține detalii despre el, de aceea s-au vehiculat multe, dar omul care este prezent în viața mea a fost prezent și în perioada aceasta, cât stau în România. Se bucură pentru mine! Eu sunt fericită pentru că îmi este alături ”, a mai zis fosta concurentă Insula Iubirii.

