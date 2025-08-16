Ana Ularu, dezvăluiri despre soțul ei, actorul german Marc Rissmann. Cum o răsfață bărbatul: „Fiecare zi e o declarație”

Ana Ularu, în vârstă de 40 de ani, este căsătorită cu actorul german Marc Rissmann, alături de care locuiește în mare parte la Berlin.

Ana Ularu și soțul ei au colaborat de mai multe ori pe platourile de filmare | Getty Images

Acolo s-a născut și fiica lor, Ezra, despre care actrița a vorbit pentru prima dată acum doi ani. Într-un interviu acordat de curând, Ana a dezvăluit cum o răsfață soțul ei și cum își petrec timpul liber.

Ana Ularu, dezvăluiri despre soțul ei

Povestea lor de dragoste a început într-un muzeu. S-au căsătorit și au devenit părinți în secret, iar acum actrița vorbește despre relația pe care o are cu soțul ei.

„Ne sfătuim și construim împreună rolurile. Vedem mereu semne pentru celălalt în lume, ne vin idei, împărtășim cu mega entuziasm revelațiile. E tare plăcut să faci un personaj împreună. Critici nu suntem. Suntem sprijin și majoretă pentru celălalt.

Facem sport împreună. Ne plimbăm muuult, zeci de kilometri, vorbind. Ne petrecem timp și ne jucăm enorm cu Ezra. Scriem împreună. Facem muzică. Vedem filme. Medităm împreună. Suntem, pur și simplu.

Fiecare zi e o declarație. Prin prezență, prin acceptare, prin îmbrățișarea a tot ce suntem. Prin gesturi mici de grijă și tandrețe. Nu mă interesează scris cu trandafiri pe cer și gesturi flamboaiante, idealizări ale romantismului, ci dragostea dăruită zilnic, alegerea celuilalt în totalitatea lui”, a spus Ana Ularu pentru Viva.ro.

Cei doi actori au jucat împreună de mai multe ori

Ana Ularu și soțul ei au colaborat de mai multe ori pe platourile de filmare, unde au o conexiune puternică.

„Am jucat împreună de multe ori și ne place la nebunie. În Spy/Master, în Subteran. Am fost amândoi în Andor, dar episoade diferite. Și cel mai frumos, am jucat împreună în For the Love of a Woman, în regia lui Guido Chiesa, și am avut premiera internațională la Mediterrane Film Festival din Malta chiar anul ăsta, de ziua noastră – suntem născuți amândoi pe 26 iunie”, a spus actrița.

Ana Ularu și partenerul ei fac naveta între București și Berlin, iar actrița mărturisește că nu și-a dorit niciodată să părăsească definitiv România.

„Sunt acasă în ambele orașe și mereu îmi e dor de unul când sunt în celălalt. Nu am vrut niciodată să părăsesc România în totalitate, câtă vreme țara mea rămâne un loc al democrației, care tinde spre evoluție, libertate și autoîmbunătățire. Mi-a fost teamă un pic, de curând, că ne vom pierde, dar, din fericire, nu s-a întâmplat. Vreau să văd întreaga lume și să mă întorc acasă, acum împărțită în două țări”, a încheiat Ana.

Ana Ularu este una dintre cele mai apreciate actrițe, iar de-a lungul carierei a lucrat pe platourile de filmare alături de Keanu Reeves, Tom Hanks, Bradley Cooper sau Jennifer Lawrence, lista numelor celebre fiind mult mai lungă.

Ea este gazda reality-show-ului „Trădătorii!”, care va debuta în curând la Pro TV. Actrița, cunoscută pentru rolurile sale de succes la Hollywood, se declară încântată de această nouă provocare.

„Abia aștept să vadă cei de acasă emisiunea, pentru că sunt convinsă că vor trăi intens fiecare etapă a jocului”, a precizat ea.

Ana Ularu a urmat studiile la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „Ion Luca Caragiale” din București.