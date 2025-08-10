Cum arată la 17 ani Knox, fiul înstrăinat al lui Brad Pitt. Tânărul îi seamănă tot mai mult actorului

Fiul înstrăinat al lui Brad Pitt, Knox, și-a sărbătorit cea de-a 17-a aniversare la o competiție de arte marțiale, alături de mama sa, Angelina Jolie. Celebrul actor nu a fost prezent.

Actrița, în vârstă de 50 de ani, și-a susținut fiul la un eveniment IKF de Point Muay Thai, desfășurat recent, unde acesta a câștigat.

Cum și-a petrecut aniversarea de 17 ani Knox, fiul înstrăinat al lui Brad Pitt

Evenimentul sportiv a avut loc chiar în ziua în care adolescentul și-a serbat aniversarea de 17 ani, împreună cu sora sa geamănă, Vivienne. Angelina are grijă de cei doi copii, dar și de ceilalți patru pe care îi are împreună cu fostul ei soț, Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani.

Informațiile vin pe fondul unor relatări recente, care spun că Brad Pitt ar fi fost „disperat” să se apropie din nou de gemeni înainte ca aceștia să împlinească 17 ani, weekendul trecut.

Pe lângă gemenii Knox și Vivienne, Angelina și Brad mai au patru copii: Maddox (23 de ani), Pax (21), Zahara (20) și Shiloh (19).

Frumoasa actriță și-a făcut apariția la evenimentul sportiv purtând o ținută elegantă, complet neagră. După ce a câștigat meciul, Knox a pozat mândru alături de antrenorii săi. Imaginea a fost redistribuită de fani pe rețelele sociale.

În fotografie, adolescentul poartă pantaloni scurți și un tricou, ambele negre, și zâmbește, lăsând să i se vadă protecția dentară albă. Are o medalie roșie agățată de gât și pozează serios, cu pumnii strânși în față.

Knox a fost surprins la volanul unui SUV compact, în timp ce mama sa stătea pe locul din dreapta. Cu ochelari de soare negri, lucioși, și părul blond, drept, vedeta a afișat un look rafinat, care nu a trecut neobservat.

Relația actorului cu copiii săi a devenit „tensionată” după divorț

Cei doi au fost văzuți circulând prin cartierul Los Feliz, unde Angelina și Brad locuiesc în case separate. În ultima perioadă, zona a fost vizată de mai multe spargeri, motiv pentru care actorul din „F1” a sporit măsurile de securitate. Reședința sa a fost spartă în timp ce el se afla în Tokyo, pe 25 iunie.

După despărțire, relația lui Pitt cu copiii pe care îi are împreună cu Angelina a devenit tensionată.

Mai mulți dintre ei au renunțat la numele de familie al lui Brad Pitt, Zahara fiind prima care a făcut acest pas. Ulterior, Vivienne și Shiloh i-au urmat exemplul. În prezent, actorul nu mai are „aproape niciun contact” cu copiii săi adulți.

Fiul lor, Pax, a atras atenția în 2020, de Ziua Tatălui, când l-a numit pe Brad Pitt „un mare nemernic”. Chiar și așa, recent au apărut informații că actorul încă speră să se împace cu cei mai mici dintre copii – gemenii Knox și Vivienne.

Se pare că a încercat să ia legătura cu ei și „se roagă” să-i mai acorde o șansă, relatează Daily Mail. Brad încă mai crede într-o posibilă împăcare, spun surse apropiate, iar faptul că Knox încă poartă numele Jolie-Pitt îi dă un dram de speranță.

Angelina a depus actele de divorț în 2019, după cinci ani de căsnicie. De atunci, fostul cuplu se află într-un conflict juridic de durată legat de proprietatea lor comună din Franța – domeniul viticol Château Miraval. Totul a început în 2021, când actrița din „Tomb Raider” și-a vândut partea, evaluată la 64 de milioane de dolari, către Yuri Shefler, proprietarul SPI Group, compania-mamă a Stoli Group.