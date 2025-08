Andra Gogan s-a filmat în timp ce plângea în hohote. Cum a reușit să piardă 400 de dolari în America: „Nu am bani”

Andra Gogan s-a filmat în timp ce plângea în hohote. Ceea ce trebuia să fie o experiență fabuloasă s-a transformat într-un adevărat coșmar. Iată despre ce este vorba!

Andra Gogan și-a început cariera în lumea dublajului de voci încă de când era mică. Astfel, atât ea, cât și fratele ei, după ani de muncă, au reușit să cunoască celebritatea, dar și să se bucure de bani. Influencerița și fratele ei, Răzvan Gogan, dețin fiecare câte un apartament în Los Angeles și își împart viața între America și România.

Tânăra a povestit că a cumpărat două bilete pentru a merge la Lollapalooza. Din păcate, nu a mai intrat în posesia lor, deoarece acestea au ajuns la adresa ei din Los Angeles. Pe lângă cele două bilete cumpărate de pe un alt site decât cel original, Andra Gogan a rezervat cameră la hotel și a achiziționat bilete de avion Los Angeles-Chicago. Deși a încercat să facă rost de acele bilete, nu a mai reușit. Astfel, ea a pierdut cei 400 de dolari investiți și s-a ales, în schimb, cu multe lacrimi.

„Am plătit 400 de dolari pentru două bilete pentru o zi și s-au pierdut în Los Angeles. Nu știam că le-au trimis la adresa mea din Los Angeles, astfel că am venit în Chicago, crezând că voi putea să iau biletele de aici. Nu au vrut să îmi dea alte bilete. Toată dimineața am încercat să obțin biletele, am dat telefoane”, a povestit Andra Gogan pe TikTok.

Clipul postat de Andra Gogan a strâns numeroase reacții, iar unul dintre comentarii făcea referire la faptul că nu ar trebui să „se plângă de bani”, deoarece pentru ea cei 400 de dolari înseamnă o nimica toată. În acel moment, influencerița a reacționat.

„Nu am bani. Sunt toți investiți în filmele Sirenele de la cinema”, a răspuns Andra Gogan.

Câți bani a investit Andra Gogan în filmul „Sirenele”

Andra Gogan a lansat recent filmul „Sirenele”, în a cărui distribuție se află actori celebri, atât români, cât și străini, precum: Anca Sigartău, Constantin Cotimanis, Ștefan Iancu, Bart Johnson, Leonardo Cecchi, Javi Luna, etc.

Andra Gogan a vorbit deschis despre investiția uriașă făcută în filmul „Sirenele”. Artista a povestit ce eforturi financiare a presupus proiectul și cât de mult a fost dispusă să riște pentru a-și vedea visul împlinit.

„O să spun o sumă care ar fi... 1.300.000 de euro. Suntem mai mulți producători: eu, Răzvan, fratele meu, și Codin Maticiuc. Iar la capitolul eu și Răzvan intră și familia noastră. Toți suntem implicați financiar. Am vândut un apartament (...) Suntem la fundul sacului. Singura chestie atunci când ești producător de film, crezi în filmul tău și vrei să faci ceva frumos pentru toată lumea, este că, pentru o perioadă de câțiva ani – dacă durează patru ani –, rămâi lefter. Adică nu mai ai nimic”, a dezvăluit influencerița.

Întrebată cât ar putea câștiga din film, Andra Gogan a răspuns: „Nu știu. Ne dorim să vină lumea la cinema și să vadă cât de frumos este. Habar nu am. Cu cifrele sunt Răzvan și ceilalți”.