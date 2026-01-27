Andreea Bănică a ajuns pe mâna medicilor. Cu ce probleme de sănătate se confruntă artista

Antena Căutare
Andreea Bănică se confruntă cu probleme de sănătate și a ajuns de curând pe mâna medicilor.

Publicat: Marti, 27 Ianuarie 2026, 12:34
Andreea Bănică le-a dezvăluit fanilor ei de ce a ajuns pe mâna medicilor. | Instagram & Antena 1

Artista a acuzat stări de rău mai mult timp și a decis până la urmă să meargă la medic pentru a vedea care sunt cauzele simptomelor sale.

Andreea Bănică a postat pe rețelele de socializare un mesaj în care a detaliat ce a pățit.

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Andreea Bănică

Celebra artistă se confruntă cu probleme de sănătate de ceva timp și, după ce a amânat deja de mai multe ori să meargă la medic, iată că în sfârșit s-a decis să ajungă la spital pentru a primi un diagnostic.

Andreea Bănică a dezvăluit pe Insta Story cu ce se confruntă.

„Astăzi îmi fac analizele. De ceva timp nu dorm bine, mă trezesc obosită și fără energie. Nu e «doar stres» și nu e ceva de ignorat. Corpul nostru ne trimite semnale, iar echilibrul hormonal joacă un rol uriaș. Aleg să caut răspunsuri și să am grijă de mine”, a scris Andreea în timp ce și-a făcut un selfie pe scaunul de recoltare la analize.

Artista este mereu sinceră și deschisă cu urmăritorii ei pe rețelele de socializare și împărtășește adesea momente din viața ei de zi cu zi, arătându-le și partea mai puțin cosmetizată a vieții ei. Uneori Andreea Bănică se postează fără filtre și vorbește sincer despre provocările din viața de artist, dar și cele din viața de familie.

Faptul că e mereu atât de deschisă a ajutat-o să își construiască o comunitate mare de fani care o îndrăgesc atât pentru muzica ei, cât și pentru conținutul pe care îl postează în mediul online.

Prin mesajul postat de ea pe Insta Story, Andreea îi încurajează pe internauți să fie mereu atenți la semnele pe care le transmite corpul atunci când ajunge la oboseală pentru că e important să știm când să luăm o pauză. De asemenea, ea a subliniat faptul că oboseala poate duce la mai multe tipuri de probleme de sănătate și tocmai de aceea trebuie să fim cât mai precauți pentru a evita un dezechilibru.

