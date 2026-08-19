Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Stadionul Sepsi, decorul unei noi probe pentru concurenți

Episodul 15 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 19 august 2026. O nouă zi a venit cu momente neașteptate, multă energie și o misiune care i-a scos pe concurenți din zona lor de confort. De această dată, echipele au ajuns pe stadionul Sepsi, acolo unde pregătirile pentru joc au fost precedate de o scenă care i-a luat prin surprindere pe cei prezenți.

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito, Anda și Joseph au câștigat...

Miercuri, 19.08.2026, 22:10

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Joseph a avut parte de dureri groaznice la...

Miercuri, 19.08.2026, 22:00

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Rikito a devenit sosia lui Liviu Vârciu....

Miercuri, 19.08.2026, 20:30

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Marti, 18.08.2026, 23:25

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Vlad Huidu, impresionat de experiența...

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Marti, 18.08.2026, 22:41

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Marti, 18.08.2026, 21:30

Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Misiune inedită printre vechituri. Ce au...

Marti, 18.08.2026, 20:54