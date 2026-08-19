Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Stadionul Sepsi, decorul unei noi probe pentru concurenți
Episodul 15 al emisiunii Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2, din 19 august 2026. O nouă zi a venit cu momente neașteptate, multă energie și o misiune care i-a scos pe concurenți din zona lor de confort. De această dată, echipele au ajuns pe stadionul Sepsi, acolo unde pregătirile pentru joc au fost precedate de o scenă care i-a luat prin surprindere pe cei prezenți.
Miercuri, 19.08.2026, 21:00