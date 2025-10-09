Anunțul îngrijorător despre starea de sănătatea a celebrei Dolly Parton. Mesajul dureros transmis de sora ei

Antena Căutare
Sora lui Dolly Parton a cerut fanilor să se roage pentru cântăreaţa americană de muzică country, care a amânat mai multe concerte din cauza problemelor de sănătate.

Publicat: Joi, 09 Octombrie 2025, 10:31
Parton, în vârstă de 79 de ani, şi-a amânat săptămâna trecută concertele din Las Vegas din cauza unor ”probleme de sănătate” nespecificate şi a dezvăluit că urma să se supună mai multor proceduri medicale.

”Noaptea trecută, am stat trează toată noaptea rugându-mă pentru sora mea, Dolly. Mulţi dintre voi ştiţi că nu s-a simţit prea bine în ultima vreme”, a scris Freida Parton pe pagina sa de Facebook.

”Cred cu adevărat în puterea rugăciunii şi am fost îndemnată să rog toată lumea care o iubeşte să se roage împreună cu mine”, a mai transmis ea.

Dolly Parton urma să susţină şase concerte cu bilete epuizate în decembrie, la Caesars Palace.

Cântăreaţa pieselor ”Jolene” şi ”I Will Always Love You” a anulat aceste concerte săptămâna trecută, deoarece starea ei actuală de sănătate nu îi permitea ”să repete şi să pună la punct spectacolul pe care voi vreţi să-l vedeţi”.

Parton le-a spus milioanelor sale de fani că nu îşi încheie încă strălucita carieră şi a anunţat că noile date au fost stabilite pentru luna septembrie a anului viitor.

Parton a devenit o vedetă importantă în anii 1970, cu single-uri precum ”Coat of Many Colors”, urmate de hituri de succes precum ”I Will Always Love You”, interpretat de Whitney Houston, şi ”9 to 5”.

Ea urmează să primească un Oscar onorific luna viitoare, dar publicaţia hollywoodiană Variety a declarat că Parton nu va mai participa la ceremonia de la Los Angeles.

Sora ei, Freida, şi-a încheiat rugăciunea de marţi cu o notă optimistă.

”Este puternică, este iubită şi, cu toate rugăciunile care se ridică pentru ea, ştiu în sufletul meu că va fi bine”, a scris ea.

”Drum bun, surioara mea Dolly. Te iubim cu toţii!”, a adăugat sora cântăreţei.

Cine e Dolly Parton și cum a devenit celebră

Dolly Parton este o cântăreață, compozitoare, actriță și filantroapă americană, considerată una dintre cele mai mari figuri ale muzicii country. Născută pe 19 ianuarie 1946, în Tennessee, Dolly a crescut într-o familie modestă, dar și-a descoperit talentul muzical de mică, cântând în biserică și la evenimente locale.

A devenit celebră în anii ’60, după ce a fost invitată în emisiunea „The Porter Wagoner Show”, care i-a adus o audiență națională. În scurt timp, a lansat hituri precum „Jolene”, „Coat of Many Colors” și „I Will Always Love You”, melodii care au devenit clasice ale genului country. Pe lângă cariera muzicală, Parton s-a remarcat și prin activitatea sa în film, afaceri și acțiuni caritabile, fiind o personalitate iubită pentru talentul, umorul și generozitatea ei.

