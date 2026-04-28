Aris Eram, imagini care au frânt inimile admiratoarelor. Cum a fost surprins în compania unei foste colege de la Survivor România

Aris Eram, surprins în club alături de o brunetă superbă. Cei doi foști concurenți de la Survivor România au fost văzuți împreună, iar imaginile au stârnit speculații.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 28 Aprilie 2026, 14:01 | Actualizat Marti, 28 Aprilie 2026, 14:05
Aris Eram a fost surprins recent în compania unei foste concurente de la Survivor România. Prezentatorul TV s-a bucurat de o seară de distracție în oraș, iar apariția sa nu a trecut neobservată. După o perioadă în care a fost asociat cu Laura Giurcanu, se pare că Aris a petrecut de această dată în compania altei domnișoare.

Relația sa cu Laura Giurcanu ar fi fost una tumultuoasă, marcată de împăcări și despărțiri repetate. De această dată, însă, Aris a fost văzut într-un club, unde a dansat și s-a distrat alături de Yasmin Awad. Și aceasta a făcut parte din tribul Faimoșilor în cadrul competiției Survivor România, însă a părăsit emisiunea la finalul celei de-a treia săptămâni, din cauza unor probleme medicale.

Se pare că Yasmin nu a uitat legătura creată în timpul competiției cu fostul său coleg. Cei doi au dansat întreaga noapte și s-au bucurat de reîntâlnire. Atmosfera dintre ei a fost una relaxată, iar apropierea a fost evidentă pentru cei prezenți.

Yasmin Awad, relații în trecut

Yasmin Awad a avut anterior o relație cu Florin Ristei. Povestea lor de iubire nu a durat foarte mult, iar după despărțire, influencerița a devenit mult mai discretă în ceea ce privește viața personală. De cealaltă parte, Aris Eram a fost asociat, așa cum spuneam, cu Laura Giurcanu.

Potrivit imaginilor apărute în presă, Aris și Yasmin au părut să se înțeleagă foarte bine. Bruneta radia de fericire în timp ce dansa alături de el pe ringul de dans. La finalul serii, cei doi au plecat împreună din club, ceea ce a stârnit și mai multe speculații.

Deocamdată, nu se știe dacă între ei există mai mult decât o simplă prietenie. Cu toate acestea, apropierea lor i-a făcut pe mulți să se întrebe dacă nu cumva lucrurile ar putea evolua într-o relație.

Diferența de vârstă dintre Yasmin Awad și fostul ei iubit, Florin Ristei

La mai bine de un an de la despărțirea de fosta sa logodnică, Florin Ristei a fost asociat cu Yasmin Awad. La acea vreme, influencerița părea că i-a atras atenția artistului. Între cei doi există o diferență de vârstă de aproximativ cinci ani, Yasmin fiind mai tânără.

Yasmin Awad este cunoscută în mediul online, unde are o comunitate numeroasă de urmăritori. În viața de zi cu zi, aceasta este make-up artist și creator de conținut. De-a lungul timpului, a colaborat cu mai multe vedete din România, ceea ce i-a adus un plus de vizibilitate.

Din postările sale reiese că este pasionată de sport și călătorii, împărtășind frecvent momente din viața sa cu urmăritorii. Cu toate acestea, în ceea ce privește viața personală, Yasmin preferă să fie mai rezervată.

Rămâne de văzut dacă relația cu Aris Eram este doar o prietenie sau dacă cei doi vor confirma, în timp, o posibilă poveste de iubire. Până atunci, imaginile din club continuă să alimenteze curiozitatea fanilor.

