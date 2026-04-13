Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Britney Spears s-a internat la dezintoxicare după ce a fost arestată. Ce se întâmplă cu vedeta

Britney Spears s-a internat la dezintoxicare după ce a fost arestată. Ce se întâmplă cu vedeta

După ce a fost arestată și a fost nevoită să depășească mai multe momente dificile pe plan personal, artista a decis să se interneze la dezintoxicare.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 13 Aprilie 2026, 14:58 | Actualizat Luni, 13 Aprilie 2026, 16:04
Galerie
Britney Spears s-a internat la dezintoxicare după ce a fost arestată | Profimedia Images

Britney Spears a intrat într-un centru de tratament după ce a fost arestată luna trecută sub suspiciunea de conducere sub influența alcoolului (DUI).

Britney Spears s-a internat la dezintoxicare după ce a fost arestată

Artista câștigătoare a premiului Grammy, în vârstă de 44 de ani, s-a internat voluntar în centrul de tratament, a confirmat reprezentantul său. Spears a fost arestată pentru presupusul DUI în Ventura, California, după ce poliția a declarat că „a condus haotic și cu viteză mare” pe 4 martie, și urmează să se prezinte în instanță pe 4 mai.

Articolul continuă după reclamă

„Acesta a fost un incident nefericit și complet inacceptabil”, a declarat atunci reprezentantul cântăreței pentru PEOPLE.

„Britney va face pașii corecți și va respecta legea și, sperăm, acesta poate fi primul pas spre schimbările mult așteptate care trebuie să apară în viața lui Britney. Sperăm că va primi ajutorul și sprijinul de care are nevoie în această perioadă dificilă.”

„Băieții ei vor petrece timp cu ea”, a mai adăugat reprezentantul, referindu-se la cei doi fii ai artistei, Sean Preston, în vârstă de 20 de ani, și Jayden, în vârstă de 19 ani, pe care îi are împreună cu fostul soț Kevin Federline.

„Cei dragi ei vor elabora un plan necesar și mult așteptat pentru a-i asigura succesul și bunăstarea.”, a mai spus acesta.

Britney Spears se luptă cu probleme mentale din 2021

Spears a fost deschisă în legătură cu problemele sale de sănătate mintală încă de la eliberarea sa dintr-o tutelă de 13 ani, în 2021. În noiembrie 2021, cântăreața „Toxic” a postat pe Instagram că încă „se vindecă”, dar că are „speranța și intenția de a face tot ce-i stă în putință”.

„Intenția mea este să exist pur și simplu, în speranța că alții mă vor vedea cum scriu … dansez … plâng … râd … cânt … sau doar vorbesc!!!! Ei știu că exist pentru a fi o persoană bună …. punct”, a scris ea atunci. „Sper că pasiunea mea, doar prin gândul unui vis pe care nu l-am putut avea până acum atât de mult timp, pentru că nu puteam fi aici cu uneltele minciunii … manipulării … medicamentele nepotrivite deloc.”

britney spears are o coadă împletită și zâmbește
+3
Mai multe fotografii

Cântăreața a adăugat că știe că este „norocoasă să fie prezentă și să existe astăzi”, scriind: „Am luptat pentru asta foarte mult timp. Sunt recunoscătoare pentru asta, dar tot mai am nevoie de multă vindecare. Nu terapie … ci un fel de vindecare care vine din interior!!!!”

Înapoi la Homepage
Descoperă detalii despre viețile soțiilor și prietenelor fotbaliștilor din Premier League în documentarul Married to the Game. Sezonul 2 e disponibil integral în AntenaPLAY.

Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x