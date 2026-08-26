Cabiria Morgenstern a apelat la o schimbare de look majoră și s-a ras în cap. Cum arată acum fiica Maiei Morgenstern

De curând, Cabiria Morgenstern și-a surprins urmăritorii din mediul online cu o schimbare de look spectaculoasă. La aproximativ un an de când a devenit mamă, actrița a decis să se radă în cap. Iată cum arată acum!
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Cum arată Cabiria Morgenstern după schimbarea majoră de look
Fiica Maiei Morgenstern a renunțat la părul lung și a ales o tunsoare foarte scurtă. Tânăra actriță și-a prezentat noua imagine pe rețelele de socializare, iar fotografiile o surprind fericită.
Cabiria Morgenstern s-a filmat, bineînțeles, alături de fiul ei, care va împlini un an la începutul lunii septembrie. Băiețelul era ținut în brațe în imaginile în care mama sa își arată transformarea de look.
Postarea a atras rapid reacții din partea celor care o urmăresc în mediul online, făcând rapid înconjurul internetului.
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Cum s-a schimbat viața actriței de când a devenit mamă pentru prima dată
Într-un interviu pentru Știrile Antena Stars, Cabiria Morgenstern a povestit cât de mult s-a schimbat viața ei de când a devenit mamă. Tânăra și-a dorit foarte mult să ajungă în momentul în care își va putea ține copilul în brațe.
Fiica Maiei Morgenstern a mărturisit că rolul de mamă vine cu multă oboseală și consum de energie, însă nașterea fiului ei i-a dat un sens, pentru ea Ezra fiind o adevărată binecuvântare.
„Viața mea arată cu totul altfel. Este, într-un fel, ce mi-am imaginat (…) Sigur, este mult mai multă oboseală, mai mult consum de energie, resurse, dar mi-a dat sens, mi-a dat scop, mi-a dat speranță venirea pe lume a lui Ezra. Este un copil foarte dorit, chiar sunt foarte fericită (…)”, a mărturisit ea, potrivit Revista Viva.
Maia Morgenstern are trei copii: pe Tudor, Cabiria și Isadora, toți călcând pe urmele părinților și activând în domeniul artistic. Potrivit unei surse, celebra actriță a dorit să îi îndepărteze de lumea teatrului, însă destinul a avut alte planuri.
„Eu am încercat să îi feresc de meseria asta. Tudor, când era mic, a venit și a zis: <<Eu vreau să mă fac albinist>>. Să se ocupe cu albinele. Am zis că <<bine>>. A crescut și a zis: <<Gata, mă fac medic veterinar>>. Am zis: <<Și mai bine>>. Și în clasa a 11-a a venit și a zis <<Teatru>>.
A venit și Cabiria, care e geniu matematic, olimpică în matematici și științe exacte, și cred că are și geniul pedagogic și, în clasa a 12-a, a zis: <<Vreau la Teatru. Eu asta fac, nu am nevoie de binecuvântare>>.
Isadora, când era mică, îmi zicea: <<Niciodată, nu suport teatrul!>>. Și vine și clasa a 12-a, iar Isadora îmi zice: <<Eu dau la Teatru. Te rog să mă pregătești tu>>”, a mărturisit actrița.Ce avere a moștenit Marcela Fota după moartea soțului ei. Cântăreața a făcut dezvăluiri despre situația sa financiară... Alina Pușcău, schimbare neașteptată de look în lupta cu cancerul. Momentul emoționant în care și-a tuns părul...