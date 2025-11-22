Antena Căutare
Călin Donca, afacere nouă după problemele cu legea. Cu ce vrea să dea lovitura

Călin Donca vrea să își deschidă un lanț de magazine care comercializează numai produse autohtone.

Publicat: Sambata, 22 Noiembrie 2025, 19:00
Călin Donca a deschis primul magazin cu produse românești: „Am verificat să fie produsul din România” | Captură Instagram

Călin Donca, cunoscutul antreprenor care în trecut a activat pe piața monedelor virtuale și a energiei verzi, intră în afacerile de retail cu produse românești. Magazinul, numit „d`or” – Dor de Gusturi Românești –, s-a deschis oficial, sâmbătă, 25 octombrie, la Brașov, pe Bulevardul Calea București, Nr. 54, la parter, lângă Carrefour Market, potrivit agrointel.ro.

Prin această afacere, Călin Donca și soția sa și-au propus să promoveze fermierii români care produc natural și care, în acest moment, au acces limitat pe rafturile marilor rețele de supermarketuri.

„Ca sortimente de produse avem o gamă extrem de variată, deoarece noi am ales întâi producătorii, nu neapărat produsele. Chiar am verificat să fie produsul din România, nu companii din România care cumpără, carnea, spre exemplu, din altă țară, poate chiar din afara Uniunii Europene. La ora actuală avem aproape 1.000 de sortimente diferite și putem începe de la lucrurile de bază, cum sunt mezelurile din porc, capră, oaie. Avem chiar și borcane cu untură și cârnați în ele, așa cum făceau odată. Trecând mai departe, la lactate, avem sortimente din capră, oaie. Avem și pește, în mare parte păstrăv și diverse produse din păstrăv. Totodată, avem și produse din soia care, cumva, înlocuiesc produsele din carne pentru cei care sunt vegetarieni”, a declarat omul de afaceri pentru sursa citată mai sus.

„Nu lipsesc legumele de sezon, ceea ce găsim în ultimele solare sau sere din această perioadă în România. Verificăm să fie fără tot felul de îngrășăminte sau substanțe care să le grăbească creșterea. Aici pot să enumăr: ardei, morcov, varză, păstârnac, ceapă. Mă uit prin vitrine, pentru că sunt la magazin, și nu lipsesc fructele de pe rafturi”, a mai spus Călin Donca pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO.

Călin Donca a dezvăluit că proiectul a început din martie 2025, iar primul pas a fost căutarea și contactarea producătorilor români autohtoni.

„Bineînțeles că facem un contract de colaborare cu fermierii producători. Unora vrem să le luăm toată marfa, toată producția, pentru că noi nu căutăm neapărat companii mari, deoarece sunt riscuri de a nu produce sănătos. De aceea, noi preferăm, să zicem, un crescător de găini cu 200-300 de păsări în detrimentul celor care au 1.000, 2.000, 3.000 de găini. Mergem la cei care au o producție mai mică și vom vinde pe comandă. Sunt producători preponderent din zona județului Brașov. Avem și din alte zone ale țării, dar produsele lor au un termen de valabilitate mai mare”, a explicat omul de afaceri.

Călin Donca: „Vrem să facem o rețea de magazine”

Călin Donca a mai dezvăluit că, pe lângă produsele alimentare, vor fi vândute și câteva produse nealimentare, precum cele din sfera cosmeticii, bazate pe extracte apicole.

„Avem câteva produse nealimentare, dar sunt într-o categorie de test. Sunt multe sortimente din miere și produse pe bază de miere: creme cu miere, cu miere și afine, cu miere și cacao. Avem bere cu miere, avem nectar de cătină, produse naturale. Avem vreo 40 de tipuri de gemuri fără zahăr, care sunt foarte sănătoase și delicioase, uleiuri de in, de susan, oțet de mere, ulei de floarea-soarelui presat”, a completat acesta.

Deocamdată, oamenii trebuie să vină la magazin pentru a-și cumpăra produsele. Din luna noiembrie, însă, afacerea va include și o componentă de livrări pentru cei care vor să comande online.

Călin Donca a adăugat că unitatea din Brașov este primul magazin care promovează produsele românești, însă intenția este de a realiza o rețea de magazine în mai multe orașe din țară.

„Vrem să facem o rețea de magazine, însă ca investiție, la momentul de față, pot spune că am investit mai mult decât ne-am propus, dar cred că se poate deschide un astfel de magazin cu investiția în produse plus vreo 10.000 de euro. Pentru anul viitor, vrem să deschidem 100 de magazine în România, câte două pe fiecare județ, iar în viitor să ajungem la 1.000. Am achiziționat frigidere speciale pentru a menține temperatura controlată, nu avem produse congelate, mergem pe ideea de proaspăt. Pe partea de panificație colaborăm cu brutăriile locale, avem pâine cu maia sau fără, cu drojdie. De asemenea, pentru produsele calde de patiserie urmează să ajungă la magazin și o vitrină specială”, a mai spus Călin Donca pentru Agrointeligența – AGROINTEL.RO.

Inaugurarea magazinului din Brașov a avut loc pe 25 octombrie

Călin Donca a dezvăluit și cum a ales numele magazinului: „Dor De Gusturi Românești”, pe scurt „d`or”.

„Noi am crescut cu aceste gusturi, arome și mirosuri. De multe ori când le simțim, mai ales de Sărbători, ne aducem aminte, din păcate din ce în ce mai rar. Copiii noștri, de multe ori nu sunt în același sentiment cu noi, deoarece este mai greu ca la oraș să ai parte de acele preparate. Încercăm să aducem înapoi gustul, produsele, sănătatea, curățenia, pe care noi le-am cunoscut atunci când în copilărie am consumat fructe, legume și alte preparate”, a spus Călin Donca, potrivit sursei citate mai sus.

