Călin Donca are noi probleme cu legea. De ce se pregătește să ajungă din nou în fața judecătorilor

Călin Donca a intrat din nou în atenția publicului. Se pare că afaceristul are noi probleme cu legea și urmează să ajungă în fața judecătorilor. Iată care este motivul.

Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 11:54 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 12:54
Călin Donca a intrat din nou în atenția publicului

Călin Donca nu scapă de problemele cu justiția. După ce a fost reținut de DNA și implicat într-un scandal cu Dorian Popa, afaceristul se pregătește să ajungă din nou în fața judecătorilor pentru un nou proces.

Gestul lui Călin Donca după ce a primit o amendă de la polițiștii din București

Se pare că acesta a deschis un dosar prin care cere anularea unei amenzi pe care a primit-o de curând. Conform portalului instanțelor de judecată, polițiștii din Capitală l-au sancționat pe Călin Donca în urmă cu o lună, pe data de 23 iulie 2025, potrivit spynews.ro.

Procesul a fost deschis la Judecătoria Brașov, în zona de domiciliu a afaceristului. Până acum nu s-a stabilit încă primul termen deoarece dosarul abia a fost înregistrat. Călin Donca a apelat la ajutorul instanței la doar o săptămână de la primirea amenzii.

Cazul a atras atenția publicului deoarece afaceristul este implicat în mai multe procese. În trecut, acesta a dat în judecată un bărbat din Brașov care a distribuit în mediul online informații despre dosarul DIICOT în care a fost implicat milionarul.

Citește și: Ce este sucul verde pe care îl consuma Călin Donca în fiecare dimineață. El numește băutura o "licoare" | VIDEO

Călin Donca și-a dorit ca numele său să nu fie făcut public pe portalul instanțelor de judecată în acest proces. În cele din urmă, cererea sa a fost refuzată de către judecători, pierzând în primă instanță și la apel, conform sursei citate mai sus.

„Respinge apelul declarat de apelantul reclamant ... în contradictoriu cu intimatul pârât .... împotriva sentinţei civile nr. ... din ... pronunţată de Tribunalul Braşov, pe care o păstrează. Respinge cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul Anonimizat 1 în contradictoriu cu pârâtul ...., ca neîntemeiată”, a decis Curtea de Apel Brașov, relatează spynews.ro.

Călin Donca se mândrește cu o familie minunată

În ciuda problemelor cu legea pe care le are, Călin Donca își găsește liniștea și fericirea alături de familia minunată pe care o are. Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că afaceristul trăiește o frumoasă poveste de iubire alături de Orianda Donca, femeia care l-a făcut tată de cinci ori.

Adriana – Maria, Ovidius – Andrei, Arișa – Ioana, Ares – Peter, Areea – Marina sunt cei care îi fac viața mai frumoasă milionarului. Călin Donca petrece foarte mult timp în compania micuților săi, iar drept dovadă stau chiar pozele de pe contul de Instagram.

Citește și: Ce sume a investit Dorian Popa în panourile lui Călin Donca, de pe casă. Imagini cu plățile: "Toate telefoanele sună închise"

Deși este foarte discret în ceea ce privește viața personală, afaceristul nu ezită să publice imagini cu cei cinci copii ai săi pe rețelele sociale. Milionarul se mândrește ori de câte ori are ocazia cu aceștia.

Colaj cu Călin Donca și soția lui la Chefi la cuțite
Călin Donca și soția lui, Orianda Donca, sunt apreciați de prietenii virtuali pentru familia frumoasă pe care și-au construit-o, dar și pentru căsnicia pe care o au. Un lucru este cert, aceștia au trecut împreună peste multe obstacole dificile.

