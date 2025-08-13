Cât costă inelul de logodnă pe care Cristiano Ronaldo i l-a oferit iubitei sale, Georgina Rodriguez. Bijuteria este extravagantă

Cristiano Ronaldo a scos din buzunar o sumă uriașă pentru inelul de logodnă a iubitei lui. Fotbalistul a cerut-o în căsătorie pe Georgina Rodriguez după nouă ani de relație și doi copii.

Cristiano Ronaldo și partenera lui, Georgina Rodriguez, sunt împreună de nouă ani și au doi copii. Deși trăiesc o frumoasă poveste de iubire și formează un cuplu de mult timp, fotbalistul nu s-a grăbit să facă marele pas.

Recent, acesta a luat pe toată lumea prin surprindere cu gestul său. Se pare că sportivul s-a decis să o ceară în căsătorie pe iubita lui. Acesta i-a oferit femeii care l-a cucerit un inel de logodnă extrem de valoros.

Prima imagine cu bijuteria senzațională a fost publicată de Georgina Rodriguez pe rețelele sociale, acolo unde a și dat marea veste. Inelul pe care îl poartă pe deget bruneta este considerat unul extravagant și foarte scump.

Cât a costat inelul de logodnă pe care Georgina Rodriguez l-a primit de la Cristiano Ronaldo, după nouă ani de relație

Nu se cunoaște exact prețul inelului de logodnă pe care Georgina Rodriguez l-a primit de la Cristiano Ronaldo, însă specialiștii fac estimări. Din poza distribuită de iubita fotbalistului pe contul de Instagram se poate observa faptul că bijuteria are un diamant central tăiat oval și două pietre mai mici pe laterale.

Cel mai mare diamant ar avea între 25 și 30 de carate. De asemenea, prețul inelului ar fi estimat între 2 și 6 milioane de dolari. Mai mult, Ajay Anand, CEO al Rare Carat, a dezvăluit că doar piatra centrală ar putea ajunge să coste aproximativ 5 milioane de dolari, conform adevarul.ro.

„Tăieturile sunt cunoscute pentru fațetarea lor strălucitoare, care maximizează strălucirea și conferă pietrei un aspect vibrant și luminos din orice unghi. Acesta este un inel spectaculos, probabil unul dintre cele mai impresionante pe care le-am văzut în ultimii ani, perfect pentru unul dintre cele mai faimoase cupluri din fotbal”, a declarat, Laura Taylor, specialistă în inele de logodnă la Lorel Diamonds, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, bijutierul Iñaki Torres a dezvăluit că un astfel de inel de logodnă ar putea să depășească 6 milioane de dolari.

Cum s-au cunoscut Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez

Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez se laudă cu o relație la care multe persoane doar visează. Cei doi și-au construit o frumoasă familie, fără să fie căsătoriți. Aceștia au împreună doi copii, pe Alana Martina și Bella Esmeralda.

De asemenea, fotbalistul mai are trei copii: Cristiano Ronaldo Jr, Mateo Ronaldo și Eva Maria Dos Santos.

Deși formează un cuplu de mult timp, puțini sunt cei care știu cum s-au cunoscut Cristiano Ronaldo și Georgina Rodriguez. Se pare că acesta și-a întâlnit aleasa inimii într-un magazin, acolo unde bruneta lucra.

La vremea respectivă, iubita fotbalistului era agent de vânzări. A fost dragoste la prima vedere pentru Cristiano Ronaldo, care nu s-a mai putut abține și a invitat-o în oraș. De atunci, aceștia trăiesc o frumoasă poveste de dragoste.