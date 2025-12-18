Când va avea loc botezul gemenilor Roxanei Nemeș. Ce a dezvăluit recent despre experiența de mămică

Roxana Nemeș a devenit mămică de gemeni în urmă cu aproximativ 3 luni.

Roxana Nemeș a devenit mamă pentru prima oară la finalul lunii septembrie. Artista trăiește acum cea mai frumoasă perioadă din viață ei. Vedeta a povestit după ce a născut că a trecut prin ani grei de încercări și în final a reușit să devină mamă după ce ea și soțul ei au apelat la fertilizare in vitro.

Proaspăta mămică este acum complet dedicată creșterii gemenilor ei și a declarat că aceasta este decizia ei asumată, de a-i crește fără ajutor.

Roxana Nemeș a dezvăluit detalii despre botezul gemenilor ei

Recent, ea a dezvăluit că a încercat să apeleze la ajutorul unor bone atunci când avea nevoie sau se simțea copleșită, dar deocamdată nu mai vrea să apeleze la nimeni când vine vorba de creșterea micuților ei.

Într-un video recent, Roxana Nemeș a povestit și cum a fost experiența nașterii gemenilor ei. Ea a povestit că începând cu săptămâna 32 de sarcină a stat la pat și soțul ei a avut grijă să nu îi lipsească nimic până când a ajuns la 37 de săptămâni și 4 zile când a născut.

Artista a ales să nască prin cezariană pentru că a avut risc de trombofilie și sarcină cu risc pentru că sarcina a fost gemelară.

Roxana a povestit că era extrem de emoționată și atunci când și-a auzit copiii plângând a simțit un sentiment divin. Artista a spus că simte că își iubește copiii pe zi ce trece mai mult și că nimic din toate momentele de fericire din viața ei nu se compară cu nașterea fetiței și a băiețelului ei.

Atunci când i-a simțit la piept, Roxana a povestit că a fost copleșită de emoție, dar în același timp a știut exact ce are de făcut.

Venirea pe lume a copiilor ei a făcut-o pe artistă să se bucure din plin de rolul de mămică și îi place extrem de mult să își petreacă tot timpul cu ei, preocupându-se exclusiv de creșterea lor în această perioadă.

Treptat ea și-a reluat unele proiecte cu brandurile la care lucrează, dar cea mai mare atenție este acum îndreptată asupra fetiței și băiețelului ei, asigurându-se că le oferă toată dragostea de care au nevoie.

Roxana a dezvăluit că apelează la sprijinul rudelor doar ocazional și a renunțat la ideea de a apela la bone după ce a fost recent dezamăgită de unele experiențe.

„Ne descurcăm, în principal, până mai cresc, când chiar o să am nevoie de ajutor, că nu o să am ce să fac, dar ne dorim să fim prezenți destul de mult în viața lor. Avem noroc că mai lucrăm și de acasă, putem să fim mereu lângă ei, asta contează foarte mult pentru noi, dar și pentru ei. Plănuim ca, la un moment dat, să luăm și o bonă, că nu avem altă soluție, dar momentan am ales să nu.

Nu vreau să mai aud de bone în ultima vreme, am avut niște experiențe nu tocmai plăcute, nu grave, dar nu am fost pe aceeași lungime de undă. Am schimbat mai multe bone, nu erau din România. Ideea e că, deocamdată, putem să fim prezenți și suntem implicați 100% noi doi. Cât sunt încă mici, e ok”, a povestit Roxana Nemeș pentru Spynews.

Artista a dezvăluit și câteva detalii legate de botezul micuților ei.

„Botezul va fi după post, pentru că nu am avut timp să organizăm totul până acum. Ar fi fost și foarte micuți, dar acum deja ne ocupăm, ne ocupăm intens de botez”, a mai spus Roxana Nemeș.

