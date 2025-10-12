Când va avea loc înmormântarea Marinelei Chelaru. Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al actriței

Este doliu în lumea teatrul românesc! Vestea că Marinela Chelaru s-a stins din viață la doar 66 de ani a luat pe toată lumea prin surprindere. Cei care își doresc să aducă un ultim omagiu regretatei actrițe mai au timp până luni, 13 octombrie 2025, atunci când va fi înmormântată.

Cei care își doresc să aducă un ultim omagiu regretatei actrițe mai au timp până luni, 13 octombrie 2025, atunci când va fi înmormântată | Capturi Antena 1

Marinela Chelaru s-a stins din viață pe 11 octombrie 2025, după ce s-a confruntat cu grave probleme de sănătate. Celebra actrița a fost apreciată și îndrăgită de multe persoane, motiv pentru care a lăsat în urma ei multe lacrimi de durere.

Confirmarea decesului a venit din partea unei persoane apropiate. Aceasta a publicat pe rețelele sociale un mesaj copleșitor de rămas bun.

„Noaptea trecut-o s-a întâmplat. Din cauza problemelor de sănătate…( a murit n.r.). În ultima perioadă starea ei de sănătate s-a agravat, medicii nu au mai putut face nimic”, au fost dezvăluirile Danei Stoica, prietena Marinelei Chelaru, după vestea cumplită, potrivit fanatik.ro.

Unde a fost depus sicriul cu trupul neînsuflețit al Marinelei Chelaru. Când va avea loc înmormântarea

Articolul continuă după reclamă

Cei care își doresc să-i aducă un ultim omagiu și să-i aprindă o lumânare Marinelei Chelaru sunt invitați la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu (Șoseaua Antiaeriană). Trupul neînsuflețit al celebrei actrițe a fost depus în această duminică, de la ora 12:00.

De asemenea, înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie 2025, la ora 11:30.

Citește și: Marele regret al Marinelei Chelaru. Ce și-a dorit toată viața și nu a putut avea: „Mie nu mi-a dat Dumnezeu...”

„Pentru cei care vor să își ia rămas bun de la actrița Marinela Chelaru, trupul neînsuflețit va fi depus mâine, 12 octombrie, la capela Cimitirului Tudor Vladimirescu! Cei care vor să îi aprindă o lumânare pot veni la capelă după ora 13.00! Înmormântarea va avea loc luni, 13 octombrie, la ora 11.30”, a mai anunțat apropiata actriței, conform libertatea.ro.

Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat Marinela Chelaru. Ce i-a adus sfârșitul celebrei actrițe

Deși era mereu cu zâmbetul pe buze, Marinela Chelaru ascundea probleme grave de sănătate. Celebra actrița a ajuns de nenumărate ori pe patul de spital, unde a primit îngrijiri medicale.

Aceasta a trecut prin patru accidente vasculare cerebrale și a suferit mai multe intervenții chirurgicale, motiv pentru care a avut nevoie de o recuperare îndelungată și un regim drastic.

Medicii i-au recomandat să nu mai consume sare, cafea și alimente dăunătoare cardiacilor, însă actrița nu a ținut cont de sfaturile lor. Mai mult, Marinela Chelaru nu s-a putut lăsa nici de cel mai mare viciu al său: fumatul, relatează cancan.ro.

Așadar, aceste obiceiuri nesănătoase i-au amplificat problemele de sănătate, aducându-i sfârșitul în cele din urmă.

Citește și: Drama pe care o trăiește Marinela Chelaru. Pensia infimă pe care o primește actrița după 40 de ani de muncă

Pentru că nu-i plăcea să stea internată, Marinela Chelaru a refuzat de mai multe ori transportul la spital. În urmă cu aproximativ 6 luni, actrița s-a simțit foarte rău și a fost nevoită să cheme salvarea. Deși a fost anunțată că trebuie să meargă la o clinică medicală, aceasta a preferat să urmeze un tratament acasă.

„Am avut o stare de leșin, am chemat de două ori salvarea. Nu sunt bine deloc. Au vrut să mă duc la spital, dar am refuzat. M-am săturat. Le-am zis că stau cuminte acasă și m-au lăsat în pace. Am semnat că refuz deplasarea, că nu vreau internarea. Nu mi-au făcut nimic. Așa cum au venit, tot așa au plecat”, a dezvăluit pe atunci Marinela Chelaru, conform sursei citate.