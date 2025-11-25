Iustin Petrescu a câștigat în instanță procesul cu Marilu Dobrescu. Ce obligații are influencerița față de fostul iubit

Procesul dintre Marilu Dobrescu și Iustin Petrescu s-a încheiat și se pare că decizia magistraților este definitivă.

Influencerița Marilu Dobrescu, care a intentat un proces împotriva fostului ei iubit abuzator Iustin Petrescu, a pierdut procesul în instanță.

Prin câștigarea procesului, Iustin Petrescu cere anumite daune din partea fostei iubite. Instanța o obligă pe Marilu să șteargă toate videoclipurile care sunt defăimătoare la adresa lui Iustin Petrescu, inclusiv videoul în care aceasta a povestit cum a fost abuzată fizic de el.

Prima victorie a lui Iustin Petrescu în instanță în procesul cu Marilu Dobrescu

Se pare că Iustin Petrescu a dobândit prima victorie în procesul cu Marilu și el a avut niște cereri clare, până se soluționează procesul dintre ei. Iustin a făcut apel după ce instanța a respins ordonanța prezidențială și a reușit să câștige împotriva lui Marilu.

Videoclipul care are peste 2 milioane de vizualizări, în care Marilu povestește că a fost abuzată fizic de Iustin Petrescu, a fost publicat pe 30 mai, se numește ”Totul despre abuzatorul meu”. Clipul a devenit viral și a stârnit mare vâlvă în mediul online.

Ea a postat acest vlog de 1h 54 minute pe contul ei de YouTube, unde a povestit despre abuzul fizic și psihologic îndurat pe timpul relației ei cu Iustin Petrescu. Bărbatul ar fi lovit-o, șantajat-o și i-ar fi cerut bani în repetate rânduri pe parcursul relației.

Motivul principal pentru care cei doi foști parteneri au ajuns în instanță este strict legat de acuzațiile ei de agresiune fizică.

”Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la videoclipul "Totul despre abuzatorul meu" postat în data de 30.05.2025 pe canalul de Youtube al acesteia până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. 21133/3/2025. Obligă pârâta să restricţioneze accesul public la toate materialele foto-video-audio postate în legătură cu videoclipul "Totul despre abuzatorul meu" pe conturile de Instagram şi Tiktok ale acesteia, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului nr. 21133/3/2025. Interzice pârâtei să publice orice alte videoclipuri sau postări cu texte defăimătoare referitoare la reclamant, până la soluţionarea în primă instanţă a dosarului 21133/3/2025. Obligă intimata-pârâtă la plata către apelantul-reclamant a sumei de 30 lei reprezentând taxă judiciară de timbru. Respinge cererea formulată de intimata-pârâtă de obligare a apelantului-reclamant la plata cheltuielilor de judecată. Definitivă”, apare în decizia magistraților de la Curtea de Apel București.

Iustin Petrescu a negat în repetate rânduri, în aparițiile sale publice de după publicarea videoului "Totul despre abuzatorul meu", că ar fi abuzat-o fizic pe Marilu. Cu toate acestea, el a recunoscut că i-a cerut bani influenceriței pentru munca pe care a prestat-o filmând și editând materiale pentru campaniile ei.

El susține în continuare că nu a agresat-o fizic pe fosta lui iubită și chiar a acuzat-o pe aceasta că ea i-ar fi distrus imaginea, a pierdut multe contracte și are acum doar de suferit.

Atât Marilu, cât și Iustin au acum alte relații și par fericiți și împliniți cu noii parteneri.

