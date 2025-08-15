Mirela Vaida şi Adrian Velea revin cu un nou sezon Acces Direct, pe Antena Stars. Când începe emisiunea

Mirela Vaida și Adrian Velea revin pe Antena Stars cu un nou sezon al emisiunii „Acces Direct”, pregătiți să ofere telespectatorilor după-amieze pline de informație, emoție și surprize.

Difuzată de luni până vineri, emisiunea continuă să fie un punct de reper pentru cei care vor să fie la curent cu subiectele momentului, dar și pentru cei care caută povești de viață impresionante, care inspiră, emoționează sau provoacă dezbateri aprinse. Descoperă în rândurile de mai jos când începe emisiunea.

În fiecare ediție, echipa „Acces Direct” aduce în prim-plan interviuri în exclusivitate, reportaje realizate la fața locului și investigații care scot la lumină adevăruri ascunse.

Noul sezon promite să fie mai dinamic, mai implicat și mai apropiat de oameni ca niciodată, confirmând încă o dată că „Acces Direct” rămâne o voce puternică în peisajul televiziunii din România.

Înainte de startul noului sezon, Mirela Vaida afirmă: „Acces Direct revine cu un nou sezon din 18 august, pe Antena Stars. De abia aștept să mă reîntâlnesc cu ai mei colegi și să reintrăm în formatul care ne-a adus empatie și emoție. Am fost întotdeauna alături de oameni, atunci când au avut nevoie de noi și când am fost, de multe ori, ultima lor soluție. Strigătele lor de ajutor, de disperare, nevoile lor, emoțiile, viața chiar așa cum este ea, despre toate vom discuta într-un nou sezon Acces Direct, emisiunea cu și despre oameni, probabil una dintre cele mai urmărite despre viața omului, cu bune și cu rele, fără filtre sau cosmetizări. Vă aștept de luni, 18 august, de la ora 16.00, în direct, pe Antena Stars.”.

Colegul ei, Adrian Velea, declară: „E momentul să ne reîntâlnim! Pe 18 august deschidem porțile unui sezon plin de tensiune, secrete și povești care nu s-au spus până acum! Echipa „Acces Direct” revine cu subiecte interesante, exclusive și informații incredibile care vor zgudui realitatea. Vă aducem în fiecare ediție dezvăluiri fără menajamente, investigații care sparg tăcerea și surprize ce vă vor ține cu sufletul la gură. Nu este doar o emisiune, este sursa voastră de adevăr! Nu rataţi niciun moment! Fiţi cu noi, pentru că avem nevoie de ochiii și urechile voastre ca să descoperim împreună ce se ascunde dincolo de aparențe. Pregătiți-vă pentru un sezon care va da totul peste cap!”.

Emisiunea Acces Direct cu Mirela Vaida și Adrian Velea va putea fi urmărită de luni până vineri, de la ora 16:00, din 18 august, pe Antena Stars și AntenaPLAY.