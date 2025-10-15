Mădălina Ghenea, un nou pictorial incendiar: „Fă-mă, Doamne, furtun!” Imaginile care au pus pe jar internetul

Mădălina Ghenea a publicat câteva imagini de la ultima ședință foto. Iată cum au reacționat internauții.

Mădălina Ghenea, originară din Slatina, este una dintre cele mai frumoase femei din lume. Acesta nu mai este un secret. Timpul pare să nu treacă peste românca stabilită în Italia.

Model și actriță, Mădălia Ghenea are grijă să arate întotdeauna impecabil. Ultima sesiune foto a pus pe jar internetul.

Cum au reacționat internauții când au văzut cele mai recente imagini cu Mădălia Ghenea

Mădălina Ghenea și-a obișnuit deja fanii cu imagini de la ședințele foto, însă unele pictoriale atrag mai multe vizualizări decât altele. În cel mai recent pictorial, modelul pozează într-un costum de baie neon, care îi pune în evidență trupul sculptat.

Pentru a prezenta costumul, Mădălina s-a folosit și de un furtun de grădină. Gesturile senzuale au trezit imaginația internauților. În doar 24 de ore, postarea a strâns peste 47.000 de aprecieri. De asemenea, mulți și-au arătat aprecierea și în comentarii.

„Aveam de gând să ronțăi ceva pe canapea, dar mi-a trecut”, scrie cineva.

„Minunată”, spune altcineva.

„Cea mai frumoasă dintre toate”, e de părere un internaut.

„Fă-mă, Doamne, furtun”, spune o altă persoană.

„Dacă vorbim de perfecțiune feminină, fata asta bifează fără doar și poate”, este de părere altcineva.

Mădălina Ghenea și-a început cariera în modelling de la 14 ani și a trecut prin multe pentru a ajunge la un nivel înalt, fiindu-i recunoscute meritele la nivel internațional. De asemenea, ea cochetează și cu actoria și a jucat alături de staruri internaționale, precum Al Pacino, Michael Caine, Lady Gaga sau Harvey Keitel.