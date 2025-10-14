Cum arată Carmen Grebenișan la o săptămână după ce a născut. Influencerița e în culmea fericirii

Carmen Grebenișan a devenit mamă pentru prima dată în urmă cu o săptămână.

Carmen Grebenișan, fosta concurentă Asia Express, a născut un băiețel frumos și sănătos în urmă cu o săptămână.

Cum arată Carmen Grebenișan la o săptămână după ce a născut

Influencerița a postat de atunci mai multe imagini cu fiul ei și a dezvăluit și ce nume deosebit a ales pentru el.

Pe fiul lui Carmen și al lui Cristi îl cheamă Kadri, iar ei au ales acest nume deosebit și pentru semnificația lui. Numele ales pentru micuțul ei este unul special. Semnificația numelui Kadri este „destinul tău” și mai înseamnă și „pur”.

Carmen a devenit mamă pe 5 octombrie, atunci când a născut natural în apă și s-a bucurat de experiența nașterii din plin, cu greutățile, dar și cu frumusețile ei, avându-l alături pe partenerul ei, Cristi.

De atunci, Carmen este în proces de refacere și a decis să vorbească deschis despre felul în care experimentează ea perioada post partum.

„Perioada aceasta, postpartum e o experienta atat de autentica, fizic si emotional. Emotiile sunt ca intr-un carusel, iar gandurile o iau in toate directiile. E o perioada foarte sensibila, insa am parte de toata sustinerea din partea familiei. Invat sa am rabdare, invat sa imi controlez gandurile, invat sa iubesc fiecare etapa prin care trec, chiar daca sunt bombardata de hormoni. Corpul meu inca poarta urmele nasterii, dar in acelasi timp, il vad cum se reface zi de zi, cum se adapteaza, cum isi regaseste echilibrul. Il iubesc, face atat de multe pentru mine. Incerc sa il ajut si sa il sustin cum pot mai bine.

Mi se pare fascinant cat de inteligent si puternic e si cum se ocupa de tot, fara ca eu sa ii cer ceva. Am invatat sa il privesc cu mai multa blandete, sa il las sa-si urmeze ritmul si sa il apreciez pentru tot ce a facut si continua sa faca. Nu mai vad fiecare schimbare ca pe o pierdere, poate mai degraba ca pe o dovada a cat de multa viata a fost aici. Postpartumul cu tot ce vine la pachet, m-a invatat sa ma iubesc si mai mult ”, a scris Carmen la descrierea video-ului pe care l-a postat pe contul ei de Instagram.

Silueta ei pare că se apropie tot mai mult de felul în care arăta influencerița înainte de a rămâne însărcinată, dar Carmen a spus că nu va pune presiune pe ea să slăbească. Pentru ea, cel mai important lucru în această perioadă este să se poată concentra pe creșterea fiului ei și este încrezătoare că trupul ei își va reveni treptat, fiind răbdătoare și recunoscătoare că a reușit să nască natural.

