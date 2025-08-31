Carmen Negoiță, fotografia nud care a atras atenția internauților. Cum s-a pozat în vacanță

Carmen Negoiță, fosta concurentă de la Asia Express, a postat recent pe contul ei de Instagram o imagine care a atras imediat atenția urmăritorilor săi.

Vedeta postează adesea imagini noi și video-uri în care le arată urmăritorilor ei detalii din viața personală și rutina ei de fiecare zi. Pe lângă faptul că este antreprenoare și deține mai multe afaceri, Carmen are și colaborări cu mai multe branduri, inclusiv branduri de haine.

Fotografia nud cu Carmen Negoiță a atras atenția internauților

De această dată, vedeta a renunțat la haine și s-a pozat nud, arătând că este extrem de încrezătoare în corpul ei și se mândrește cu felul în care arată.

Lipsită de inhibiții, Carmen Negoiță s-a dezbrăcat complet și a pozat goală, stând pe un scaun, într-o curte, purtând doar o pălărie de paie pe cap.

La descrierea postării, vedeta a explicat că fotografie nu este nouă și doar a făcut un top cu cele mai apreciate poze de pe profilul ei. Seria de fotografii mai vechi a strâns peste 3000 aprecieri, iar fanii se pare că s-au bucurat să vadă imaginea îndrăzneață cu celebra vedetă.

„Top 20 cele mai apreciate poze de pe Instagram. O dovadă că anii pot zbura, dar amintirile rămân atemporale. Nu sunt în ordine, însă prima fotografie este cea mai îndrăgită. Am descoperit-o ca inspirație în perioada pandemiei, iar când am ajuns la mare am găsit colțul perfect pentru a o pune în practică. O lumină bună, cadrul ideal și un simplu telefon au transformat această imagine într-o amintire extrem de dragă”, a explicat fosta concurentă Asia Express.

Carmen Negoiță, mereu cu o siluetă de invidiat, a povestit în mai multe interviuri de-a lungul anilor că după ce a devenit mamă și după divorțul de Ionuț Negoiță a pus mai mult accent pe dorința ei de a evolua, a acordat mai multă atenție corpului ei și a decis să se iubească mai mult pentru a depăși momentele dificile.

Cu o nouă perspectivă asupra vieții după ruperea căsniciei de 11 ani, Carmen s-a reinventat, devenind antreprenor și muncind din greu alături de mama și sora ei pentru a le oferi celor doi copii ai ei tot ce aveau nevoie.

În prezent, Carmen Negoiță se mândrește cu realizările ei și se simte o mamă împlinită, având ambii copii plecați în străinătate la facultate. Ingrid studiază în Marea Britanie, pe când Harold în Elveția.

Carmen Negoiță deține un spa de lux și alături de mama și sora ei mai are o cofetărie și o afacere cu produse pentru pardoseli, reușind astfel să își creeze confortul financiar pe care și l-a dorit.

Vedeta pleacă adesea în vacanțe alături de copii sau de prietenele ei și se bucură la maxim de fiecare clipă, fiind recunoscătoare pentru oamenii dragi din jurul ei.

