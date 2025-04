Cu ce se ocupă fratele lui Mihai Trăistariu în Germania. A părăsit România pentru că nu se mai descurca bine cu banii

Mihai Trăistariu a fost mereu în atenția publicului, fiind considerat unul dintre cei mai apreciați artiști din România. Fratele lui, Constantin, a ales un drum complet diferit. El a decis să înceapă o viață nouă în Germania, pentru că nu mai făcea față cu banii aici.

Într-un interviu pentru Click!, Mihai Trăistariu a explicat de ce fratele său, Constantin, a fost nevoit să se mute în Germania.

„În România, prețurile sunt în continuă creștere. Sunt multe taxe. E greu să supraviețuiești în România. E foarte greu să trăiești. Din salariile acestea, de-abia îți ajung banii să plătești facturile și mâncarea. Salariile din țara noastră sunt foarte mici, comparativ cu Europa, și atunci lumea preferă să fugă în străinătate, să lucreze acolo, să facă bani”, a spus Mihai.

„Și eu am un frate, în Germania, acolo locuiește de 10 ani, și-a luat cetățenie, s-a însurat. Și-a deschis și o firmă de construcții, are un angajat, pune gresie și faianță. Constantin a preferat străinătatea. A mai lucrat prin Anglia, prin Suedia, a tot muncit pe afară. A preferat străinătatea, căci, cu banii de aici, se chinuia rău, nu îi ajungeau pentru nimic. Acum, cu banii din Germania, și-a cumpărat mașină, are familie, trăiește bine, se descurcă”, a continuat el.

Mihai Trăistariu are un frate pictor pe care îl ajută cu bani

Trăistariu, care are doi frați – Constantin și Vasile – și o soră, Geanina, a continuat seria declarațiilor inedite. El a mărturisit că îl sprijină financiar pe Vasile, fratele său pictor.

„Vasile are bani, dar face numai prostii cu ei. Cu ceva timp în urmă, a împrumutat de la bancă o sută de milioane de lei şi i-a jucat pe toţi, într-o lună, la Loto. Nu ştiu ce a fost în capul lui, a crezut că o să câştige miliarde.

Apoi, când s-a îndrăgostit de o profesoară, îi făcea cadouri de zeci de milioane şi el murea de foame. Îi ducea tablouri şi i le lăsa la uşă, pentru că femeia nu-i deschidea, apoi le găsea tăiate cu cuţitul”, a povestit cântărețul.

El a adăugat: „Ajunsesem în situația să-i plătim facturile, mă sunau de la Asociația de locatari că nu și-a mai plătit întreținerea de 7-8 luni, că îl dau în judecată și trebuia să-i plătesc eu. Și pe perioada pandemiei i-am tot trimis, de vreo 5-6 ori, niște bani, 500-1.000 de lei, ca să supraviețuiască”.

Mihai Trăistariu a vorbit despre pozele îndrăznețe postate pe internet

Dorința de a ieși în evidență l-a împins să facă acest pas, iar pozele îndrăznețe postate online i-au adus și un contract bine plătit.

„Eu eram romantic, cu «Cât de frumoasă ești», Eurovision, nu făceam scandal. Toate nebuniile le-am făcut conștient și asumat, că o să-mi aducă o explozie de imagine care e bună și nu e. M-am trezit și cu un contract, după vreo lună, de la o firmă de boxeri”, a mărturisit artistul.

Atunci i s-a propus să facă postări de la plajă sau piscină, iar în schimb a primit 10.000 de euro pentru promovare.

„Nebunia asta a durat vreo șase luni, apoi s-a fâsâit de la sine... Nu e o plăcere pentru artist să facă astfel de compromisuri”, a concluzionat Trăistariu.