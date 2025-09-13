Nicoleta Luciu și-a făcut o nouă intervenție estetică. Fanii au criticat-o: „Te urâțești cu mâna ta”

Antena Căutare
La 44 de ani, Nicoleta Luciu a apelat din nou la medicul estetician și le-a împărtășit fanilor rezultatul.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 13 Septembrie 2025, 19:00 | Actualizat Vineri, 12 Septembrie 2025, 13:33
Nicoleta Luciu este gazda podcastului MOM și a avut deja numeroși invitați | Hepta

Dacă unii au apreciat schimbarea, alții au criticat-o, considerând că a mers prea departe.

Nicoleta Luciu și-a făcut o nouă intervenție estetică

Nicoleta a revenit în atenția publicului, de data aceasta în online, unde realizează podcastul MOM și a avut deja numeroși invitați, printre care Maia Morgenstern, Carmen Tănase, Bebe Cotimanis și Gheorghe Visu. Pentru ea, imaginea contează mult, motiv pentru care apelează frecvent la intervenții estetice, dorind să arate impecabil în fața publicului.

„Având în vedere că am un podcast la care filmez cu drag, am observat în unele cadre că pielea și-a pierdut un pic din fermitate, s-a lăsat un pic și nu mai e așa fresh”, a transmis vedeta pe rețelele sociale.

„Doar ți se pare! Arăți bine din punctul meu de vedere, dar ce putem să facem este o rejuvenare ușoară, pentru un aspect mai fresh, mai întinerit. Recomand să adăugăm puțin volum în zona obrajilor și puțin în zona pomeților. Și o să conturăm o idee conturul mandibular pentru un aspect mai întins și întinerit”, i-a spus medicul estetician.

„Acum arăt și eu ca moldovencele de peste Prut”, a spus Nicoleta după intervenție. Pe Instagram, părerile au fost împărțite: în timp ce unii au lăudat-o, alții au criticat-o: „Ai luat o razna, Luciu!”, a scris cineva. „Te urâțești cu mâna ta”, a adăugat altcineva.

Detalii surprinzătoare din perioada în care vedeta își începea cariera

Nicoleta Luciu a povestit detalii inedite despre începuturile carierei sale. Ea a mărturisit că drumul spre celebritate nu a fost deloc ușor, fiind marcat de multă muncă și sacrificii.

Fosta Miss România a povestit că la vârsta de 16 ani a început să câștige primii bani, lucrând ca aplaudac la emisiuni TV.

„Prima mea emisiune a fost cu Horia Brenciu. Am debutat ca aplaudac. Îmi dădeau 10 lei la fiecare emisiune. Întotdeauna le admiram pe fetele care erau asistente. Cred că aveam vreo 16 ani. Mă întrebam și eu cum e să fii asistentă într-un platou de televiziune, iar peste 2 ani eram”, a povestit recent bruneta, conform Libertatea.ro.

Încă din perioada liceului, vedeta a fost nevoită să muncească, iar pentru a ține pasul cu școala învăța adesea în autobuze și tramvaie.

„Când am debutat eu, aveam foarte multe joburi în același timp, pe lângă faptul că eram elevă, și făceam și cursuri de Crucea Roșie. Aveam prezentări, mergeam și la cursuri de modă. Nu am spus NU niciodată.

Stăteam în toate super-marketurile mari, cu parfumuri și altele. Primii bani i-am făcut la 16 ani, ca hostess, promovând anumite produse în magazine și ca aplaudac. Stăteam în public la emisiunile lui Florin Călinescu și Mihai Călin, la fel și la Tele 7 ABC. Și tot la 16 ani am avut prima prezentare de modă.

Totodată, în paralel, făceam tratamente bolnavilor ca asistentă, la Universitar, am fost doi ani la chirurgie. Pe secție, mă ocupam cu bolnavii, să merg cu ei la explorări funcționale, să le duc analizele în diferite locuri, mă duceam la vizită, cu studenții de la Medicină.

Nicoleta Luciu îmbrăcată într-o cămașă roz, peste un sutien negru din dantelă, cu părul lăsat pe spate
Nicoleta Luciu îmbrăcată într-un maiou din dantelă bej, extrem de decoltat, cu părul prins
Nicoleta Luciu îmbrăcată într-un maiou negru extrem de sexy, cu părul coafat în bucle lejere
Nicoleta Luciu îmbrăcată într-un tricoul cu dungi, cu părul prins într-o coadă de cal și fard verde la ochi

Învățam pentru școală doar prin autobuze și tramvaie și înainte să intru în emisiuni sau după ce terminam tratamentul bolnavilor. Am urcat treaptă cu treaptă, nu a fost așa ușor”, a povestit Nicoleta Luciu în urmă cu ceva timp.

