Decizie definitivă în conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi. Ce sumă trebuie să îi plătească artista

Decizia judecătorilor în conflictul dintre Andreea Bostănică și Iuliana Beregoi aduce o întorsătură radicală.

Decizie definitivă în conflictul dintre Andreea Bostanică și Iuliana Beregoi. Ce sumă trebuie să plătească artista | Captură Instagram

Tribunalul Iași a respins definitiv, joi, apelul făcut de Iuliana Beregoi în procesul în care artista solicitase un ordin de protecție împotriva influenceriței Andreea Bostănică, potrivit Gen, știri, care citează surse juridice.

Prin urmare, hotărârea dată în primă instanță rămâne valabilă, iar Iuliana Beregoi nu va primi ordinul de protecție pe care l-a cerut.

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Ce sumă trebuie să plătească Iuliana Beregoi

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Instanța a decis ca Iuliana Beregoi să îi plătească Andreei Bostănică 15.825,90 lei, reprezentând cheltuieli de judecată. Suma mai acoperă onorariul avocatului și cheltuielile de deplasare, mai transmite sursa citată mai sus.

În același timp, judecătorii au respins solicitarea Andreei Bostănică prin care aceasta cerea ca Iuliana Beregoi să fie amendată pentru „abuz procesual”.

Cum a început conflictul dintre cele două influencerițe din Republica Moldova

Procesul a început după un incident care s-a petrecut într-un restaurant din Chișinău. Iuliana Beregoi susține că Andreea Bostănică și mama influenceriței ar fi făcut gesturi jignitoare.

Ulterior, între sora artistei și Andreea Bostănică a avut loc o altercație, care a fost filmată de persoanele care erau de față, iar clipurile s-au viralizat rapid în mediul online. La fața locului au intervenit poliția și un echipaj medical.

Cele două influencerițe s-au acuzat reciproc că ar fi provocat conflictul. Deși sunt din Republica Moldova, dosarul a fost judecat la Iași, unde Iuliana Beregoi are și reședință, potrivit Gen, știri.

Acuzații reciproce și tensiuni mai vechi

Tensiunile dintre Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică existau și înainte de incidentul din restaurant.

Cele două creatoare de conținut și-au adresat acuzații în spațiul public și pe rețelele de socializare.

Andreea Bostănică a făcut declarații despre viața personală a Iulianei Beregoi și a sugerat că familia acesteia ar avea legătură cu un caz de intimidare a unor influenceri. De cealaltă parte, Iuliana Beregoi a respins acuzațiile și a susținut că influencerița i-a atacat, în repetate rânduri, familia.

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