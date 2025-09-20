Antena Căutare
Cât plătesc Ștefan Bănică Jr. și Lavinia Pârva pentru școala privată a fiului lor, Alexandru. Suma este impresionantă

Tot mai mulți artiști și oameni din showbiz își trimit copiii la școli private, iar printre ei se numără și Alexandru, fiul de șase ani al lui Ștefan Bănică Jr. și al Laviniei Pârva.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Sambata, 20 Septembrie 2025, 17:00 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 14:36
Școala este apreciată pentru profesorii bine pregătiți

El a început clasa întâi la Liceul Teoretic „Școala Mea”, cunoscut pentru standardele academice ridicate și programele sale variate.

La aceeași școală învață și Sara, fiica prezentatoarei Alessandra Stoicescu. Școala este apreciată pentru profesorii bine pregătiți, laboratoarele moderne și activitățile extracurriculare care le dezvoltă copiilor creativitatea și încrederea.

Elevii pot participa la proiecte internaționale, workshopuri, dar și la diverse activități sportive și artistice, toate într-un mediu sigur și motivant.

Pentru părinții care aleg această școală, costurile nu sunt deloc mici. Taxa anuală de școlarizare este de 9.000 de euro, la care se adaugă 400 de euro pentru evaluare și înscriere, plus un fond de 800 de euro pe an pentru materiale și programe educaționale. Cei care vor și masa la școală plătesc încă 2.000 de euro pe an, sumă la care se adaugă TVA și care se achită în zece rate lunare.

Pe lângă sumele menționate mai sus, școala mai are și o taxă administrativă de 1.000 de euro pentru întreținere și curățenie, potrivit Cancan.ro. În total, pentru un copil care beneficiază de toate serviciile, investiția anuală ajunge la aproximativ 12.800 de euro, la care se adaugă TVA.

Ștefan Bănică Jr., Lavinia Pârva și Alessandra Stoicescu cred că investiția în educația copiilor merită din plin, iar alegerea acestei școli arată grija lor pentru dezvoltarea academică și personală a celor mici.

Într-un mediu sigur și stimulativ, Alexandru și Sara își cultivă abilitățile, descoperă metode moderne de învățare și cresc alături de colegi care împărtășesc aceleași standarde înalte.

Citește și: Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, extrem de emoționați în prima zi de școală a fiului lor. Cum l-au filmat pe Alexandru

Radu Ștefan Bănică, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Jr., bătut și umilit la școală

Radu Ștefan Bănică, fiul muzicianului și actorului Ștefan Bănică Jr., a povestit într-un podcast realizat de Asociația Taci cum e să crești având lumina reflectoarelor asupra ta încă de mic.

El a vorbit despre „presiunea așteptărilor care vin odată cu un nume cunoscut”, după cum spun reprezentanții asociației, care încearcă prin acest demers să atragă atenția asupra fenomenului de bullying.

În România, numărul unic pentru sesizarea cazurilor de abuz împotriva copiilor este 119. În podcast, fiul lui Ștefan Bănică Jr. a povestit că, pe când era în clasa a 3-a, colegii lui au făcut chiar o petiție în care cereau ca el… „să dispară”.

„Spre exemplu, am avut în clasa a 3-a petiția anti-Radu, semnată de copii ca să dispar. De ce? Nu știu. Și țin minte de atunci subiectul banilor. Se vorbea numai despre bani, bani, bani și eu nu știam la ce se referă ei, pentru că nu înțelegeam. Că tu ai bani, că tu trăiești în puf, că tu stai la castel. Dar de unde știi tu unde stau eu sau ce se întâmplă la mine acasă?”, a povestit Radu Ștefan Bănică.

În clasa a 8-a a trecut printr-un episod mai dur: profesorul de limba română l-a lovit, deși nu făcuse nimic greșit. Iar când a izbucnit în plâns, a fost din nou luat peste picior: „Ești fetiță?”.

„Cea mai marcantă pentru mine a fost în clasa a 8-a, când aveam un profesor de română foarte bun. Era iubit toți copiii și se supărase pe noi că nu făcusem tema sau ceva și era foarte sever.

Când dădea cu pumnul în masă toți eram ... Dar știu că a ieșit în timpul cursului și n-am fost printre cei care nu și-au făcut tema, chiar îmi făcusem tema. Și stăteam și în prima bancă, a venit la mine, băi, și am primit niște pumni în burtă!”, a dezvăluit artistul.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

