Ștefan Bănică a postat în mediul online un filmuleț de la festivitatea de început de an școlar a fiului său. Alexandru a intrat în clasa întâi.

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva, extrem de emoționați în prima zi de școală a fiului lor. Cum l-au filmat pe Alexandru | Captură Instagram

Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au trăit emoții mari în prima zi de școală a lui Alexandru. În vârstă de șase ani, băiețelul a început o nouă etapă, susținut fiind de părinții lui.

Citește și: Lavinia Pîrva, imagini fierbinți în costum de baie. Cum s-a pozat soția lui Ștefan Bănică lângă piscină, în vacanță

Cum l-a filmat Ștefan Bănică pe fiul său în prima zi de școală

Ieri, 8 septembrie, Alexandru Bănică a avut prima zi de școală. Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva au mers cu băiețelul lor la festivitatea de deschidere, trăind alături de el aceste emoții.

Articolul continuă după reclamă

Artistul a distribuit pe rețelele de socializare un videoclip cu fiul său în această zi specială. În timp ce îl aplaudă și îl susțin pe Alexandru, Ștefan Bănică și Lavinia Pîrva sunt surprinși într-un colț vizibil emoționați. Îmbrăcat în crem, artistul are șapcă pe cap și ochelari de soare la ochi, în timp ce ea poartă un tricou alb, cu ochelari de soare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Ce spune Radu Ștefan Bănică despre „greutatea” numelui său de familie: „La 16 ani am devenit bărbatul în casă”

Ce a dezvăluit Lavinia Pîrva despre fiul ei și a lui Ștefan Bănică

Invitată într-un podcast, Lavinia Pîrva a vorbit despre cariera ei în industria muzicală, dar și despre viața personală. Vedeta are o căsnicie de durată cu Ștefan Bănică, alături de care a devenit mamă pentru prima dată. În luna mai a acestui an, Alexandru a împlinit șase ani.

În timpul discuției din podcast, Lavinia Pîrva l-a dat de gol pe micuț și a dezvăluit că acesta se laudă peste tot că este fiul lui Ștefan Bănică. Ea a oferit și câteva exemple.

„Am fost la înot de curând și era o doamnă cu un copil mic, nu o cunoștea pe doamna respectivă și Alexandru s-a oprit și pur și simplu: <<Ați cumpărat bilete la tatăl meu? L-ați văzut pe afiș?>>. Eu eram: <<Alexandru, haide…>> Și el: <<Mama, stai puțin! Este concertul, trebuie să vă cumpărați bilete, că nu vor mai fi>>. Zic: <<Aoleu>>.

Apoi mergem la magazin și doamna de la magazin: <<Vai, bună ziua!>>. Și el întreabă: <<Dumneavoastră știți cum mă numesc eu?>>. La care doamna zice: <<Nu!>>. Și el: <<Eu sunt Alexandru Bănică. Dar pe tata îl cunoașteți?>>. Deci așa face. Este foarte mândru. Și eu i-am explicat: <<Mama, e foarte frumos că ești mândru și e normal, dar uneori e bine să fim mai discreți, că nu e extraordinar să începem acum să…>>”, a dezvăluit Lavinia Pîrva, potrivit Libertatea.