Câți bani a scos din buzunar Dorian Popa pentru colierul soției sale. Cine a făcut publică această informație

Dorian Popa și-a cerut în căsătorie iubita cu o bijuterie spectaculoasă. Artistul a scos din buzunar o sumă importantă pentru colierul pe care i l-a oferit partenerei sale, Andreea.

Dorian Popa este mai fericit ca niciodată alături de soția lui. Deși este o persoană discretă când vine vorba despre viața personală, artistul nu s-a putut abține și a anunțat pe toată lumea că s-a căsătorit.

Se pare că vloggerul a renunțat la burlăcie de dragul partenerei sale. Un lucru este cert, Andreea l-a cucerit pe Dorian Popa cu frumusețea sa deosebită și prezența discretă.

Chiar dacă nu sunt împreună de mult timp, artistul s-a decis să facă pasul cel mare după ce a simțit că și-a găsit sufletul pereche. În vara acestui an, Dorian Popa a cerut-o în căsătorie pe Andreea.

Citește și: Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive

Articolul continuă după reclamă

Momentul emoționant a avut loc pe un iaht, iar reacția tinerei a fost pe măsura așteptărilor. Aceasta și-a stăpânit cu greu emoțiile atunci când partenerul său i-a pus marea întrebare. Vizibil emoționată, Andreea a spus un „Da” hotărât și sincer.

Pentru că trăiesc o frumoasă poveste de iubire, Dorian Popa și partenera lui au stabilit să se căsătorească în Maldive. Evenimentul discret a avut loc pe plajă, la apus, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Artistul și soția lui și-au dorit o ceremonie specială, într-un cadru spectaculos. Aceștia s-au ocupat în detaliu de organizarea cununiei civile, iar totul a ieșit perfect.

Câți bani a costat colierul pe care Dorian Popa i l-a oferit soției sale atunci când a cerut-o în căsătorie

De curând, Dorian Popa a publicat videoclipul în care o cere de soție pe Andreea, iar un detaliu nu a trecut neobservat. Prietenii virtuali nu au putut trece cu vederea faptul că vloggerul i-a oferit partenerei sale un colier valoros.

Denisa Nechifor a fost „complicele” artistului la momentul emoționant. Mai mult, aceasta a dezvăluit și suma pe care Dorian Popa a scos-o din buzunar pentru superba bijuterie.

Se pare că vloggerul nu s-a uitat la bani atunci când s-a gândit la femeia ce îi devine soție. Așadar, artistul a plătit aproximativ 25.000 de euro pentru spectaculosul colier, fără nicio ezitare.

„Dorian a plătit pentru colierul iubitei 25.000 de euro”, a mărturisit Denisa Nechifor, potrivit spynews.ro.

Dorian Popa și Andreea au avut parte de o cununie civilă de vis, în Maldive

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, Dorian Popa a anunțat cu mândrie că este un bărbat căsătorit acum. Mai mult, artistul a publicat și primele imagini de la cununia civilă cu Andreea, din Maldive.

Citește și: Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două

Cei doi au ales o destinație de vis pentru marele eveniment, iar alături de ei au fost doar câțiva prieteni apropiați. Nici măcar Mamișor nu a fost prezentă fizic la emoționantul moment, însă a asistat la întreaga ceremonie printr-un apel video.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Cununia civilă a avut loc pe o plajă cu nisip alb din Maldive, la apus. Cei doi au spus „DA” într-un peisaj care îți taie respirația.