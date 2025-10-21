Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Câți bani a scos din buzunar Dorian Popa pentru colierul soției sale. Cine a făcut publică această informație

Câți bani a scos din buzunar Dorian Popa pentru colierul soției sale. Cine a făcut publică această informație

Dorian Popa și-a cerut în căsătorie iubita cu o bijuterie spectaculoasă. Artistul a scos din buzunar o sumă importantă pentru colierul pe care i l-a oferit partenerei sale, Andreea.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 21 Octombrie 2025, 11:36 | Actualizat Marti, 21 Octombrie 2025, 12:50
Galerie
Dorian Popa și-a cerut în căsătorie iubita cu o bijuterie spectaculoasă | Capturi Instagram

Dorian Popa este mai fericit ca niciodată alături de soția lui. Deși este o persoană discretă când vine vorba despre viața personală, artistul nu s-a putut abține și a anunțat pe toată lumea că s-a căsătorit.

Se pare că vloggerul a renunțat la burlăcie de dragul partenerei sale. Un lucru este cert, Andreea l-a cucerit pe Dorian Popa cu frumusețea sa deosebită și prezența discretă.

Chiar dacă nu sunt împreună de mult timp, artistul s-a decis să facă pasul cel mare după ce a simțit că și-a găsit sufletul pereche. În vara acestui an, Dorian Popa a cerut-o în căsătorie pe Andreea.

Citește și: Cât a costat ținuta purtată de Andreea, partenera lui Dorian Popa, la cununia civilă. Cei doi s-au căsătorit în Maldive

Articolul continuă după reclamă

Momentul emoționant a avut loc pe un iaht, iar reacția tinerei a fost pe măsura așteptărilor. Aceasta și-a stăpânit cu greu emoțiile atunci când partenerul său i-a pus marea întrebare. Vizibil emoționată, Andreea a spus un „Da” hotărât și sincer.

Pentru că trăiesc o frumoasă poveste de iubire, Dorian Popa și partenera lui au stabilit să se căsătorească în Maldive. Evenimentul discret a avut loc pe plajă, la apus, în urmă cu aproximativ două săptămâni.

Artistul și soția lui și-au dorit o ceremonie specială, într-un cadru spectaculos. Aceștia s-au ocupat în detaliu de organizarea cununiei civile, iar totul a ieșit perfect.

Câți bani a costat colierul pe care Dorian Popa i l-a oferit soției sale atunci când a cerut-o în căsătorie

De curând, Dorian Popa a publicat videoclipul în care o cere de soție pe Andreea, iar un detaliu nu a trecut neobservat. Prietenii virtuali nu au putut trece cu vederea faptul că vloggerul i-a oferit partenerei sale un colier valoros.

Denisa Nechifor a fost „complicele” artistului la momentul emoționant. Mai mult, aceasta a dezvăluit și suma pe care Dorian Popa a scos-o din buzunar pentru superba bijuterie.

Se pare că vloggerul nu s-a uitat la bani atunci când s-a gândit la femeia ce îi devine soție. Așadar, artistul a plătit aproximativ 25.000 de euro pentru spectaculosul colier, fără nicio ezitare.

„Dorian a plătit pentru colierul iubitei 25.000 de euro”, a mărturisit Denisa Nechifor, potrivit spynews.ro.

Dorian Popa și Andreea au avut parte de o cununie civilă de vis, în Maldive

Pentru că are o relație specială cu fanii săi, Dorian Popa a anunțat cu mândrie că este un bărbat căsătorit acum. Mai mult, artistul a publicat și primele imagini de la cununia civilă cu Andreea, din Maldive.

Citește și: Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două

Cei doi au ales o destinație de vis pentru marele eveniment, iar alături de ei au fost doar câțiva prieteni apropiați. Nici măcar Mamișor nu a fost prezentă fizic la emoționantul moment, însă a asistat la întreaga ceremonie printr-un apel video.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Colaj cu Dorian Popa în două ipostaze diferite alături de iubita lui, Andreea, pe iaht
+2
Mai multe fotografii

Cununia civilă a avut loc pe o plajă cu nisip alb din Maldive, la apus. Cei doi au spus „DA” într-un peisaj care îți taie respirația.

Cum arată rochia Dalianei Răducan când se întoarce cu spatele. Nimeni nu a mai văzut-o pe soția lui Răzvan Simion așa... La 69 ani, Dan Ciotoi iubește din nou! Ce a dezvăluit artistul despre noua lui relație...
Înapoi la Homepage
AS.ro Celebrul milionar s-a căsătorit cu “cea mai frumoasă femeie de pe planetă” Celebrul milionar s-a căsătorit cu &#8220;cea mai frumoasă femeie de pe planetă&#8221;
Observatornews.ro Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Cazul ciudat al fetiței dispărute acum 55 de ani. Familia crede că a găsit persoana care poate elucida misterul: Are timp până miercuri Cazul ciudat al fetiței dispărute acum 55 de ani. Familia crede că a găsit persoana care poate elucida misterul: Are timp până miercuri

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Rebecca Hall, actrița despre care toți au crezut că e topless pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025.
Rebecca Hall, actrița despre care toți au crezut că e topless pe covorul roșu la Academy Museum Gala 2025. "E...
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite
Zodii norocoase în ziua de 22 octombrie 2025. Trei nativi care vor avea parte de reușite Catine.ro
Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Lavinia Pîrva: „Astăzi este despre tine”
Ștefan Bănică a împlinit 58 de ani. Ce mesaj emoționant i-a transmis Lavinia Pîrva: „Astăzi este despre tine”
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața personală
Nurgül Yeşilçay are un obicei ciudat despre care nimeni nu știa până acum. Ce a dezvăluit vedeta despre viața... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania
Localnicii au stabilit care sunt cele mai fericite orașe din Europa. Pe primul loc e un oraș din Spania Libertatea.ro
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct de coeziune tipic marilor partide în perioade de criză”
De ce și-a îndepărtat Sorin Grindeanu adversarii: „Absența contracandidaților reflectă un instinct... Ziare.com
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a putut întâmpla
“A pierdut milioane de euro”. Când a renunţat milionarul celebru la cetăţenia română. Ce i s-a... AntenaSport
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis. Foto
Cum arată acum Stella, fiica fostului cuplu Melanie Griffith & Antonio Banderas. Are 29 de ani, este superbă și... Elle
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență
Profesoara elevei rănite în explozia din cartierul Rahova, apel disperat! Alexandra a fost operată de urgență Spynews.ro
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO
Cu cine a fost surprinsă Irina Columbeanu în Dubai? De când se cunosc – GALERIE FOTO BZI
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața!
Ce a pățit Mara Bănică în pelerinaj la Sfânta Parascheva? I-a schimbat complet viața! BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede
Cornulețe cu gem după rețeta bunicii. Ce să adaugi neapărat ca să iasă fragede HelloTaste.ro
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un șoc celor prezenți
Un bărbat și-a înscenat moartea ca să vadă câți oameni vin la înmormântare. La crematoriu le-a provocat un... Antena3.ro
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit
Experții au observat materia întunecată pentru prima dată. Imaginea care i-a uimit useit
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 22 octombrie 2025. Leii iau o decizie grea. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un șir sinistru
Blestemul președinților: la nouă luni de la alegeri se naște o tragedie. Explozia din Rahova, ultima dintr-un... Jurnalul
Oamenii care te iubesc nu te salvează. Te văd
Oamenii care te iubesc nu te salvează. Te văd Kudika
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026
Noua formulă de calcul a vechimii pentru pensie. Cum se vor calcula lunile și anii de muncă începând cu 2026 Playtech
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este personajul care a tulburat liniștea pelerinilor
Stând liniștiși la moaște, românii l-au zărit și au început să strige și să aplaude frenetic!! Cine este... Redactia.ro
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor
Tânăra de 24 de ani ucisă în explozia din Rahova va fi înmormântată în rochie de mireasă. Mesajul prevestitor Observator
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele
Când ai nevoie să-ți schimbi rutina de exerciții cardio. Ce poți face pentru a-ți adapta antrenamentele MediCOOL
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat
Lasagna cu dovleac și spanac. Un preparat reconfortant, colorat și echilibrat HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de bani” care funcționa la etajul 5
Cine e românca MILIONARĂ, vecină cu avocata decedată în explozia din Rahova. Avea o adevărată „fabrică de... Gandul
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă apartamentul pulverizat al avocatei Vasilica Enache
O milionară din România, victimă în blocul groazei! Ce ”fabrică de bani” se afla la etajul 5, lângă... CanCan
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi
Alimentele și băuturile de evitat când alăptezi DeParinti
Charli XCX a explicat de ce a renunțat la Botox. Artista a vorbit și despre operațiile estetice la care s-ar supune
Charli XCX a explicat de ce a renunțat la Botox. Artista a vorbit și despre operațiile estetice la care s-ar supune ZUTV
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1
Cele mai citite cărți din lume. Puțini ar ghici titlul de pe locul 1 UseIT
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată
La ce temperatură se ține carnea de vită la cuptor. Trucuri pentru o friptură suculentă și aromată Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x