Ce a pățit Mihai Trăistariu din cauza unei cure de slăbire drastice. „Am căzut într-o stare de..”

Mihai Trăistariu a dezvăluit de curând că a început o cură de slăbire extrem de strictă, pentru a ajunge la greutatea dorită, după ce în pandemie a acumulat kilograme în plus. Artistul a mărturisit că există perioade întregi în care se înfometează, pentru a grăbi procesul, iar acest lucru și-a spus în cele din urmă cuvântul asupra stării sale de sănătate.

Citește și: Mihai Trăistariu se condamnă pentru un necaz pe care i l-ar fi adus fratelui său. Ce s-a întâmplat în copilăria cântărețului

Mihai Trăistariu slăbește prin înfometare. Ce a pățit după ce a scăpat de 10 kilograme

Mihai Trăistariu a reușit să slăbească 10 kilograme în ultima perioadă, după ce a urmat o cură drastică. Cântărețul explica recent că era destul de nemulțumit de forma sa fizică, astfel că a încercat să dea jos surplusul de greutate prin orice metodă posibilă, chiar dacă aceasta poate fi dăunătoare pentru sănătate. Rezultatele se văd, după ce Mihai acumulase câteva kilograme în plus în perioada pandemiei, însă acesta recunoaște că totul a venit la pachet și cu câteva probleme.

Artistul a precizat că au existat și zile în care nu a mâncat nimic, iar acest lucru i-a cauzat stări de leșin, însă nu regretă decizia luată.

„Recunosc că prima dată când am auzit de treaba asta a fost prin 2009, când aveam o iubită, cu care m-am și logodit, și care se înfometa, își lua la ea un morcov în poșetă (...) Pe 2 ianuarie m-am cântărit și mi-am dat seama că m-am îngrășat din pandemie, față de cum știam eu, când eu întotdeauna am avut 62 de kilograme. M-am ambiționat și am zis să mă înfometez și eu să văd cum e înfometarea și efectiv în primele zile nu am mâncat nimic”, a mărturisit Mihai Trăistariu, pentru Antena Stars.

Citește și: Mihai Traistariu vrea copii clonați: ”Să fie la fel ca mine, olimpici la matematică!”. Exclude total posibilitatea de adopție

Mihai Trăistariu s-a înfometat până la leșin. Ce măsuri a luat

Mihai Trăistariu lși-a dorit să scape cât mai repede de kilogramele în plus, astfel că nu doar că s-a înfometat, ci a mers și la sală. Cântărețul a explicat că existau zile în care consuma numai apă cu lămâie pentru a nu mai simți foamea.

Cu toate acestea, „regimul” său a avut și urmări. Artistul a recunoscut că și-a dat seama că deciziile sale nu erau deloc bune pentru organism, după ce a resimțit stări puternice de leșin.

„Am început să fac și sală ca să dau kilogramele mai repede și m-am înfometat, mi-am făcut apă cu lămâie pentru că știam de la profesorul meu de sport că apa cu lămâie taie foamea și mi-am stors actritura în apă, mi-am pus-o în frigider și din oră în oră beam câte 2-3 guri ca să îmi taie foamea. Așa m-am abținut 2-3 zile, am căzut într-o stare de leșin și mi-am dat seama că nu este chiar ok și încet-încet am început să mănânc foarte puțin”, a adăugat artistul. Acesta a explicat că în prezent nu se mai înfometează, ci mănâncă o masă pe zi.

Andeea Bălan a oferit cele mai sincere răspunsuri în fața întrebărilor-fulger ▶ Vezi noul episod Întrebări de NErăspuns