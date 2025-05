Ce detalii neștiute a scos la iveală Radu Ștefan Bănică despre despărțirea părinților săi. Prin ce a trecut tânărul artist

Radu Ștefan Bănică și-a făcut curaj să vorbească despre un moment delicat din viața lui: despărțirea părinților. Ștefan Bănică și mama primului său copil, Camelia Constantinescu, au luat pe drumuri separate în anul 2005.

Radu Ștefan Bănică, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică, este destul de discret când vine vorba de viața personală. Tânărul cu o carieră de succes în muzică și actorie preferă să țină cele mai importante momente și subiectele delicate departe de ochii curioșilor.

Deși este rezervat în privința trecutului său, artistul și-a făcut curaj să scoată la iveală detalii neștiute despre un eveniment sensibil pentru el: despărțirea părinților. Divorțul dintre Ștefan Bănică și Camelia Constatinescu a avut un impact semnificativ asupra fiului lor.

Cei doi au decis să o ia pe drumuri separate în anul 2005, atunci când Radu Ștefan Bănică avea doar trei ani. Actorul din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN” a dezvăluit că a părăsit țara de mai multe ori, după ce presa a aflat despre despărțirea părinților săi.

În ciuda acestui capitol dificil din viața sa, tânărul are o relație specială cu tatăl și mama lui, chiar dacă aceștia nu mai sunt împreună.

Radu Ștefan Bănică, despre divorțul dintre Ștefan Bănică și Camelia Constantinescu. Ce a spus tânărul artist

Chiar dacă destul de mic atunci când părinții lui s-au separat, Radu Ștefan Bănică își amintește câteva lucruri care au avut loc în perioada respectivă.

„Când s-au despărțit ai mei m-au trimis din țară vreo cinci luni, până s-au calmat lucrurile. Nu mă puteau scoate din bloc. Stăteau zeci de oameni, de paparazzi, în fața casei. Așteptau poza cu «moștenitorul»”, a povestit Radu Ștefan Bănică, într-un podcast, potrivit unica.ro.

„Am amintiri cu tata când mergeam în parc și ieșeau opt paparazzi de după pomi. Veneau până la tine. N-aveau niciun stres. Nu se ascundeau”, a mai adăugat actorul din „Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN”.

Cum a fost pentru Radu Ștefan Bănică să aibă un tată celebru

Recent, tânărul a vorbit și despre cum a fost viața lui cu un tată celebru. Se pare că Radu Ștefan Bănică s-a confruntat cu situații dificile doar pentru că era fiul lui Ștefan Bănică.

„M-am simțit marginalizat. Sau nu neapărat marginalizat, un pic pe din-afară. (…) Sursa au fost banii. De-asta nu am înțeles, pentru că nu știam ce sunt banii. Nu veneam cu avion privat la școală. Asta până să înțeleg situația mea. (…) Toate astea au pornit de la părinții copiilor, pentru că în clasa a patra nu știi câți bani are tata. Noi oricum am fost și suntem o familie destul de privată. Mereu am fost la locul nostru. Nu vorbeam despre lucrurile astea.

În clasa a IX-a am fost efectiv ca la zoo. În fiecare pauză veneau copiii ca la vitrină, să-l vadă pe fiul lui Bănică. Am făcut liceul Jean Monnet. Am vrut la Jean Monnet pentru că era lângă tata. Mă gândeam că eu și-așa îl vedeam super rar, poate așa îl văd mai des. Nu s-a întâmplat (râde), dar ne-am văzut în limita bunului simț”, a spus Radu Ștefan Bănică, conform sursei citate mai sus.