Imagine adorabilă cu Roxana Nemeș din copilărie. Cum arăta artista când era doar un bebeluș

Roxana Nemeș a publicat o imagine adorabilă de pe vremea când era doar un bebeluș. Postarea de pe contul de Instagram a atras rapid atenția fanilor săi.

Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 11:00 | Actualizat Joi, 18 Septembrie 2025, 14:47
Roxana Nemeș a publicat o imagine adorabilă de pe vremea când era doar un bebeluș | Antena 1 & Instagram

Roxana Nemeș trece prin cea mai frumoasă perioadă din viața ei. Vedeta se pregătește să devină mămică pentru prima oară. Aceasta urmează să aducă pe lume un băiețel și o fetiță în această lună.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că artista și-a dorit foarte mult să își mărească familia, însă infertilitatea i-a dat mari bătăi de cap. Roxana Nemeș nu a renunțat la acest gând și a apelat la diferite modalități pentru a rămâne însărcinată.

După mai multe încercări de a face un copil, cântăreața și-a văzut visul devenind realitate. În urmă cu câteva luni, aceasta făcea marele anunț. Mai mult, vedeta a dezvăluit că o să fie mămică de gemeni.

Citește și: Roxana Nemeș, primele imagini cu bebelușii săi. Fotografiile înduioșătoare i-au topit pe fani: „Două suflete care cresc zi de zi”

Deși a ținut sarcina ascunsă în primele luni, Roxana Nemeș le-a dat vestea prietenilor virtuali cât de repede a putut. Cântăreața are o relație foarte specială cu fanii săi de pe rețelele sociale, motiv pentru care activitatea ei din online este destul de intens.

Cum arăta Roxana Nemeș când era doar un bebeluș. Ce imagine înduioșătoare a publicat din copilărie

Pentru că se apropie să nască, vedeta a ținut să le arate internauților o imagine înduioșătoare cu ea din copilărie. Aceasta a postat o poză de când era doar un bebeluș. Roxana Nemeș a cucerit pe toată lumea cu frumoasele sale trăsături și privirea angelică.

„Eu”, a fost descrierea folosită de artistă în dreptul fotografiei.

Un lucru este cert, Roxana Nemeș a reușit să atragă toate privirile prietenilor virtuali cu postarea ei.

Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima, au împlinit 4 ani de căsnicie

Călin Hagima și Roxana Nemeș trăiesc o frumoasă poveste de iubire de mulți ani, însă au decis să se căsătorească în urmă cu aproximativ 4 ani. Marele eveniment a fost organizat cu mare atenție de către artistă și partenerul ei.

Aceștia au avut aproape familia și prietenii în cea mai importantă zi din viața lor. Călin Hagima și Roxana Nemeș s-au bucurat din plin de superbul eveniment care a ieșit conform tuturor așteptărilor.

Citește și: Roxana Nemeș a pregătit camera gemenilor ei. Imagini superbe cu locul în care îi va primi pe bebeluși

De curând, cântăreața a publicat mai multe imagini de la nuntă. Mai mult, aceasta a dezvăluit că se împlinesc 4 ani de când a spus cel mai sincer și hotărât „DA”.

„De la ‘DA’ spus acum 4 ani... la cea mai frumoasă minune a vieții: Voi doi, sufletele noastre mici. 🩵🩷 4 ani. 4 suflete. O singură iubire!”, a scris Roxana Nemeș în dreptul pozelor de la marele eveniment.

Postarea ei a strâns mai bine de 4 mii de like-uri și o mulțime de mesaje din partea prietenilor virtuali.

„Vă doresc toată fericirea din lume!”, „Mulți ani fericiți împreună! Sunteți un cuplu minunat!”, „Ce frumos! Multă sănătate și fericire!” sau „Ce frumoși sunteți”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

