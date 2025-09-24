Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică

Roxana Nemeș, celebra artistă, a devenit mamă pentru prima dată. Frumoasa blondină a născut ieri gemeni.

Roxana Nemeș și-a întâlnit ieri bebelușii pentru prima dată, fiind extrem de emoționată după ce a născut. Cu brațele pline, ambii bebeluși la piept, Roxana Nemeș a zâmbit la cameră fiind copleșită de fericire.

Roxana Nemeș a născut

Artista a publicat pe contul ei de Instagram prima imagine cu gemenii ei, fetiță și băiat, imediat după ce a născut. Pe patul de spital, Roxana Nemeș s-a bucurat din plin de experiența de a deveni mamă pentru prima dată, după o lungă luptă cu infertilitatea.

Vedeta a povestit la începutul sarcinii sale că ea și soțul ei au apelat la ajutorul medicinei moderne și au reușit să obțină o sarcină gemelară prin fertilizare in vitro. Cei doi soți au fost în culmea fericirii când au alfat că vor avea gemeni, fetiță și băiat.

Lunile au trecut rapid, tânăra artista s-a pregătit din timp pentru marea întâlnire cu bebelușii ei, ea și partenerul ei le-au amenajat camera copiilor și au cumpărat tot ce era necesar pentru a-i întâmpina cum se cuvine pe micuții lor.

Roxana Nemeș s-a bucurat din plin de sarcină, a trăit cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar acum este pregătită să își intre în rolul de mamă. Vedeta a născut pe 22 septembrie la un spital privat, dar a decis să publice noua poză ieri pe contul ei de Instagram. Prima imagine cu copiii săi a venit însoțită de un mesaj emoționant.

„Cea mai mare binecuvântare a vietii noastre a sosit! 🥹 Ne simtim recunoscători si binecuvântati pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simtit cel mai inaltator sentiment in momentul in care ne-am tinut copiii in brate! O iubire pe care nu o pot exprima in cuvinte! Un multumesc din inimă domnului Dr. @andreasvythoulkasmd si doamnei Dr. @madalinapopescu.dr pentru o nastere perfectă si pentru siguranța și încrederea pe care mi le-au oferit! Precum si întregii echipe de la maternitate pentru grija, profesionalismul si căldura cu care ne-au fost alături. Totul a decurs impecabil! Si nu in ultimul rand, Îi multumim lui Dumnezeu pentru ca cei doi au venit sanatosi pe 22”, a scris Roxana Nemeș la descrierea imaginii cu gemenii ei.

Imaginea a strâns peste 19.000 aprecieri, iar apropiații și fanii ei au felicitat-o pe proaspăta mămică în secțiunea de comentarii.

Acum Roxana Nemeș se bucură de acomodarea cu bebelușii ei în timp ce se reface după naștere. Chiar dacă a avut un parcurs dificil până să își îndeplinească dorința de a deveni mamă, în prezent artista este în al nouălea cer datorită faptului că și-a văzut visul cu ochii.

