Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică

Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică

Roxana Nemeș, celebra artistă, a devenit mamă pentru prima dată. Frumoasa blondină a născut ieri gemeni.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 08:31 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 09:00

Roxana Nemeș și-a întâlnit ieri bebelușii pentru prima dată, fiind extrem de emoționată după ce a născut. Cu brațele pline, ambii bebeluși la piept, Roxana Nemeș a zâmbit la cameră fiind copleșită de fericire.

Roxana Nemeș a născut

Artista a publicat pe contul ei de Instagram prima imagine cu gemenii ei, fetiță și băiat, imediat după ce a născut. Pe patul de spital, Roxana Nemeș s-a bucurat din plin de experiența de a deveni mamă pentru prima dată, după o lungă luptă cu infertilitatea.

Citește și: Imagine adorabilă cu Roxana Nemeș din copilărie. Cum arăta artista când era doar un bebeluș

Articolul continuă după reclamă

Vedeta a povestit la începutul sarcinii sale că ea și soțul ei au apelat la ajutorul medicinei moderne și au reușit să obțină o sarcină gemelară prin fertilizare in vitro. Cei doi soți au fost în culmea fericirii când au alfat că vor avea gemeni, fetiță și băiat.

Lunile au trecut rapid, tânăra artista s-a pregătit din timp pentru marea întâlnire cu bebelușii ei, ea și partenerul ei le-au amenajat camera copiilor și au cumpărat tot ce era necesar pentru a-i întâmpina cum se cuvine pe micuții lor.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Roxana Nemeș s-a bucurat din plin de sarcină, a trăit cea mai frumoasă perioadă din viața ei, iar acum este pregătită să își intre în rolul de mamă. Vedeta a născut pe 22 septembrie la un spital privat, dar a decis să publice noua poză ieri pe contul ei de Instagram. Prima imagine cu copiii săi a venit însoțită de un mesaj emoționant.

„Cea mai mare binecuvântare a vietii noastre a sosit! 🥹 Ne simtim recunoscători si binecuvântati pentru venirea pe lume a micuților noștri! Am simtit cel mai inaltator sentiment in momentul in care ne-am tinut copiii in brate! O iubire pe care nu o pot exprima in cuvinte! Un multumesc din inimă domnului Dr. @andreasvythoulkasmd si doamnei Dr. @madalinapopescu.dr pentru o nastere perfectă si pentru siguranța și încrederea pe care mi le-au oferit! Precum si întregii echipe de la maternitate pentru grija, profesionalismul si căldura cu care ne-au fost alături. Totul a decurs impecabil! Si nu in ultimul rand, Îi multumim lui Dumnezeu pentru ca cei doi au venit sanatosi pe 22”, a scris Roxana Nemeș la descrierea imaginii cu gemenii ei.

Imaginea a strâns peste 19.000 aprecieri, iar apropiații și fanii ei au felicitat-o pe proaspăta mămică în secțiunea de comentarii.

Acum Roxana Nemeș se bucură de acomodarea cu bebelușii ei în timp ce se reface după naștere. Chiar dacă a avut un parcurs dificil până să își îndeplinească dorința de a deveni mamă, în prezent artista este în al nouălea cer datorită faptului că și-a văzut visul cu ochii.

Citește și: Când va naște Roxana Nemeș. Ce imagine înduioșătoare cu burtica de gravidă a publicat în mediul online

Citește și: Roxana Nemeș, primele imagini cu bebelușii săi. Fotografiile înduioșătoare i-au topit pe fani: „Două suflete care cresc zi de zi”

Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată E...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei Cât putea câştiga pe lună milionarul de 34 de ani care construieşte un castel în România, înainte să preia afacerile familiei
Observatornews.ro Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon Poluarea din Bucureşti a crescut de șapte ori peste limitele normale, în urma incendiului din Pantelimon

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă. Care este motivul: „Că doar nu mergeam așa mireasă”
Simona Trașcă a amânat nunta cu iubitul ei, Marian Buzilă. Care este motivul: „Că doar nu mergeam așa...
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei
Emily Blunt a strălucit pe covorul roșu într-o rochie nude cu paiete. Cum arată ținuta vedetei Catine.ro
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis: „Sunt foarte periculoși”
Tzancă Uraganu, amenințat și tâlhărit. Manelistul se teme pentru viața lui și a familiei sale. Ce a zis:...
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe altele, toleranța la frustrare
Fenomenul Kendama. Ce spun specialiștii despre impactul acestui joc asupra copiilor: Dezvoltă, printre multe... Libertatea.ro
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid”
Unde s-au dus procentele AUR? Consultant politic: „Se face loc pentru un nou partid” Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente
Pasta alla gricia. Rețeta autentică din doar patru ingrediente HelloTaste.ro
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se oprește aici
„Trebuie să-l ucidem”. Un chatbot AI l-a încurajat pe un bărbat să-și omoare tatăl. Însă povestea nu se... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 septembrie 2025. Leii se afirmă în fața celor din jur. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși la catedră lipitorii de afișe ai partidelor, ca în anii ’50
Reforma Bolojan dă rezultate: s-a extins abandonul școlar. La profesori! Sindicatele se așteaptă să fie aduși... Jurnalul
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani.
Un român în topul mondial al științei: student la Cornell, cu cinci medalii internaționale în doi ani. Kudika
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare
Horoscopul zilei de marţi. Nativii Berbec au o energie molipsitoare Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Cum am ajuns
Cum am ajuns "campioni" la inflaţie, dar şi la deficit bugetar. Marea risipă de la stat Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund! ProSport
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!”
Acest srilankez a recunoscut ce SALARIU câștigă în România, de fapt: „Rămân aici să mă însor!” Gandul
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Ministerul Muncii: urmează concedieri și comasări CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație „tumultuoasă”
Miley Cyrus a lansat piesa „Secrets”, o baladă emoționantă dedicată tatălui ei. Cei doi au avut o relație... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor
Trebuie să dezosezi un pui? Procedeul simplu care te ajută să faci totul mult mai ușor Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x