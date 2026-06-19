Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ce mesaj emoționant a transmis Răzvan Bănică soției sale, Sandra Izbașa! Detaliul observat de mulți

Ce mesaj emoționant a transmis Răzvan Bănică soției sale, Sandra Izbașa! Detaliul observat de mulți

Răzvan Bănică i-a transmis soției sale, Sandra Izbașa, un mesaj extrem de emoționant, cu ocazia zilei acesteia de naștere. Ce detaliu au observat internauții imediat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 15:20 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 16:05
Galerie
Descoperă ce mesaj i-a transmis Răzvan Bănică soției sale, Sandra Izbașa | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Sandra Izbașa s-a născut în data de 18 iunie 1990 și a împlinit recent frumoasa vârstă de 36 de ani. Această ocazie l-a făcut pe soțul fostei campioane, Răzvan Bănică, să îi transmită un mesaj romantic și extrem de emoționant, la care internauții au reacționat imediat. Descoperă în rândurile de mai jos ce cuvinte frumoase a spus fostul concurent de la Power Couple, dar și ce detaliu au observat mulți.

Ce mesaj emoționant a transmis Răzvan Bănică soției sale, Sandra Izbașa! Detaliul observat de mulți

Nu mai este o noutate faptul că Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează unul dintre cele mai apreciate cupluri care au participat la emisiunea Power Couple România, sezonul 3. Povestea lor de dragoste a început în anul 2020, atunci când s-au cunoscut. Un an mai târziu, cei doi au ales să spună „DA” în fața ofițerului stării civile, devenind astfel soț și soție. Cununia religioasă, în schimb, a avut loc în august 2023, urmată apoi de o petrecere elegantă și fastuoasă de la care nu au lipsit nume importante ale gimnasticii românești, printre invitați regăsindu-se și Mariana Bitang și Octavian Bellu.

Citește și: Ce a pățit Sandra Izbașa când a fost oprită de Poliție. Ce probleme a avut gimnasta de aur a României

Articolul continuă după reclamă

Deși au trecut niște ani de la nuntă, cei doi par la fel de îndrăgostiți și apropiați și o dovadă cât se poate de clară în acest sens este chiar mesajul extrem de romantic și emoționant transmis de Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, cu ocazia zilei acesteia de naștere.

„Ești cea mai mișto soție, iubită, prietenă, confidentă, coechipieră, parteneră de drum prin viață pe care soarta mi-o putea dărui vreodată ! 💫🙏🏻🤍 La Mulți Ani fantastici ca tine ! 😘🤗♥️”, a fost mesajul extrem de romantic și emoționant transmis de Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, în dreptul unei fotografii în care cei doi apar mai mult decât fericiți.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au transmis și ei urări pentru fosta campioană.

„La mulți ani minunați, Sandra!🌷😘🎉🎈”, a fost mesajul transmis de Simona Urzică, soția lui Marius Urzică, și el fost concurent la Power Couple România.

Acest detaliu a fost observat de mulți și a scos la iveală faptul că, deși au fost rivali în finală, unii dintre concurenți au păstrat legătura.

colaj foto cu sandra izbasa si razvan banica

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au cucerit inimile a numeroși români după ce au participat la Power Couple România sezonul 3 și s-au calificat pe locul 3. Atunci, văzându-și soția că suferă din cauza efortului fizic intens la care a fost supusă în timpul unei probe ce s-a numit „Anotimpurile”, Răzvan Bănică a ales să se retragă din competiție, spunând că binele Sandrei și iubirea lor sunt main importante decât orice premiu.

Iuliana Pepene, imagini de senzație din vacanță. Cum s-a lăsat pozată prezentatoarea de la Observator pe „insula miliona... Imagini rare cu părinții lui Selly. Cum se înțelege, de fapt, vloggerul cu mama și tatăl său...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Milionarul din România care a apărut pe uriaşa tabelă de la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins Milionarul din România care a apărut pe uriaşa tabelă de la Campionatul Mondial. Cum a fost surprins
Observatornews.ro Răsturnare de situație în cazul minorului de 14 ani înecat în Dorohoi: au apărut suspiciuni de crimă Răsturnare de situație în cazul minorului de 14 ani înecat în Dorohoi: au apărut suspiciuni de crimă
Antena 3 Scandal uriaş după ce Trump a spus că a făcut o fotografie „din milă” cu Meloni: „Sunt stupefiată”. Tajani şi-a anulat vizita în SUA Scandal uriaş după ce Trump a spus că a făcut o fotografie „din milă” cu Meloni: „Sunt stupefiată”. Tajani şi-a anulat vizita în SUA
SpyNews Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!” Soția lui Florin Salam, făcută praf din cauza rochiei de la nunta lui Dani Stoian: ”Nu se compară cu Fănica nici în vise!”
Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi acum Insula Iubirii | Ungaria: iubire, tentații & decizii dificile. Dă PLAY și urmărește episoadele disponibile
Comentarii


Videoclipul zilei
Trăiești Campionatul Mondial în AntenaPLAY! Iată ce te așteaptă din 11 iunie!
Citește și
Unde va studia Prințul George din toamnă. Viitorul rege al Marii Britanii calcă pe urmele tatălui său, Prințul William
Unde va studia Prințul George din toamnă. Viitorul rege al Marii Britanii calcă pe urmele tatălui său, Prințul...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul înregistrat la Eurovision 2026. Ce onorariu are artista
Ce tarif are Alexandra Căpitănescu, după succesul înregistrat la Eurovision 2026. Ce onorariu are artista
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu
Hande Erçel a participat la Cannes. Ce ținută a purtat vedeta pe covorul roșu Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e legal”
Au primit “interzis”! Afacere de milioane de euro între Ion Ţiriac şi Nadia Comăneci: “Nu e... AntenaSport
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj. Imaginile cu vedeta au devenit virale. Știi despre cine este vorba?
Greu de recunoscut! Celebra artistă, apreciată de toți românii, a șocat cu apariția sa fără machiaj.... Elle
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta anului 2026
Mihaela și Dani Stoian, fiul lui Florin Salam, se căsătoresc astăzi! Informații în timp real despre nunta... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros
Budincă de chia cu căpșuni proaspete. Rețetă pentru un mic dejun savuros HelloTaste.ro
Premiul de 13.000.000€ de la Super Loto nu a fost ridicat, iar câștigătorul mai are doar 3 zile să-l solicite. Apelul loteriei franceze
Premiul de 13.000.000€ de la Super Loto nu a fost ridicat, iar câștigătorul mai are doar 3 zile să-l solicite.... Antena3.ro
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși
Experții avertizează să nu ai încrede în chatboții AI. De ce sunt periculoși useit
Sorin Grindeanu exclude un guvern minoritar! „Cu ce voturi trece?”
Sorin Grindeanu exclude un guvern minoritar! „Cu ce voturi trece?” BZI
Războiul oilor, între România și Spania
Războiul oilor, între România și Spania Jurnalul
Andreea Bostanica, victorie în instanță în scandalul cu Iuliana Beregoi. Decizia surpriză a judecătorilor
Andreea Bostanica, victorie în instanță în scandalul cu Iuliana Beregoi. Decizia surpriză a judecătorilor Kudika
Cine este si cu ce se ocupa sotia lui Ciprian Ciucu. Simona, femeia fara chip, a ramas discreta chiar si dupa ce sotul ei a devenit PRIMARUL CAPITALEI
Cine este si cu ce se ocupa sotia lui Ciprian Ciucu. Simona, femeia fara chip, a ramas discreta chiar si dupa ce... Redactia.ro
Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $
Meseria care a devenit o mină de aur după anunţul deblocării Strâmtorii Ormuz. Se câştigă până la 8.000 $ Observator
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric
Proprietățile medicinale ale consumului de lămâie. Cum îți poate completa dieta acest fruct citric MediCOOL
Antena 1 | V2
Antena 1 | V2 HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să cureți pompa de sân
Cum să cureți pompa de sân DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale
Google schimbă bara de căutare. Prin ce transformare va trece una dintre cele mai folosite unelte digitale UseIT
Antena 1 | Show
Antena 1 | Show Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x