Răzvan Bănică i-a transmis soției sale, Sandra Izbașa, un mesaj extrem de emoționant, cu ocazia zilei acesteia de naștere. Ce detaliu au observat internauții imediat.

Sandra Izbașa s-a născut în data de 18 iunie 1990 și a împlinit recent frumoasa vârstă de 36 de ani. Această ocazie l-a făcut pe soțul fostei campioane, Răzvan Bănică, să îi transmită un mesaj romantic și extrem de emoționant, la care internauții au reacționat imediat. Descoperă în rândurile de mai jos ce cuvinte frumoase a spus fostul concurent de la Power Couple, dar și ce detaliu au observat mulți.

Ce mesaj emoționant a transmis Răzvan Bănică soției sale, Sandra Izbașa! Detaliul observat de mulți

Nu mai este o noutate faptul că Sandra Izbașa și Răzvan Bănică formează unul dintre cele mai apreciate cupluri care au participat la emisiunea Power Couple România, sezonul 3. Povestea lor de dragoste a început în anul 2020, atunci când s-au cunoscut. Un an mai târziu, cei doi au ales să spună „DA” în fața ofițerului stării civile, devenind astfel soț și soție. Cununia religioasă, în schimb, a avut loc în august 2023, urmată apoi de o petrecere elegantă și fastuoasă de la care nu au lipsit nume importante ale gimnasticii românești, printre invitați regăsindu-se și Mariana Bitang și Octavian Bellu.

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Deși au trecut niște ani de la nuntă, cei doi par la fel de îndrăgostiți și apropiați și o dovadă cât se poate de clară în acest sens este chiar mesajul extrem de romantic și emoționant transmis de Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, cu ocazia zilei acesteia de naștere.

„Ești cea mai mișto soție, iubită, prietenă, confidentă, coechipieră, parteneră de drum prin viață pe care soarta mi-o putea dărui vreodată ! 💫🙏🏻🤍 La Mulți Ani fantastici ca tine ! 😘🤗♥️”, a fost mesajul extrem de romantic și emoționant transmis de Răzvan Bănică, soțul Sandrei Izbașa, în dreptul unei fotografii în care cei doi apar mai mult decât fericiți.

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Așa cum era de așteptat, reacțiile internauților nu au întârziat să apară și nu puțini au fost cei care au transmis și ei urări pentru fosta campioană.

„La mulți ani minunați, Sandra!🌷😘🎉🎈”, a fost mesajul transmis de Simona Urzică, soția lui Marius Urzică, și el fost concurent la Power Couple România.

Acest detaliu a fost observat de mulți și a scos la iveală faptul că, deși au fost rivali în finală, unii dintre concurenți au păstrat legătura.

Sandra Izbașa și Răzvan Bănică au cucerit inimile a numeroși români după ce au participat la Power Couple România sezonul 3 și s-au calificat pe locul 3. Atunci, văzându-și soția că suferă din cauza efortului fizic intens la care a fost supusă în timpul unei probe ce s-a numit „Anotimpurile”, Răzvan Bănică a ales să se retragă din competiție, spunând că binele Sandrei și iubirea lor sunt main importante decât orice premiu.